El Atlético Central se lleva la primera batalla frente al Ciudad de Lucena

No comenzó de la mejor manera el Ciudad de Lucena su andadura en la segunda fase del play off. En un encuentro marcado por la intensidad y los detalles, los de Antonio Jesús Cobos cayeron por 2-1 ante el Atlético Central en el Municipal de Alcalá de Guadaíra. A pesar de dominar muchos tramos del choque y generar ocasiones claras, el cuadro celeste pagó caro sus errores y la falta de acierto en los metros finales. Aun así, la eliminatoria queda abierta y se resolverá la próxima semana en tierras lucentinas, donde buscarán la remontada ante su afición.

A pesar de llegar con ambición, personalidad y sabedores de lo que estaba en juego, los lucentinos saltaron al verde del feudo hispalense decididos a imponer su ley desde el primer minuto. Antonio Jesús Cobos no se guardó nada: alineó a su once de gala y el equipo respondió con una puesta en escena valiente, presionando arriba y buscando constantemente el área rival. La primera amenaza clara llegó tras el pitido inicial. Álvaro Cascajo, incisivo desde su banda, rompió por velocidad y colocó un centro medido que Manu Molina empalmó de volea, aunque el disparo no encontró puerta. Poco después, Joselito probó desde fuera del área en un intento que pasó cerca del larguero. El conjunto cordobés dominaba, hilando jugadas con criterio, mostrando solvencia y confianza.

El dominio visitante tuvo premio en el minuto 36 con una jugada elaborada que culminó con el tanto de Sergio Barroso al empujar el balón al fondo de la red para adelantar a los celestes. Sin embargo, poco duró la alegría. En el 40, el Atlético Central aprovechó una acción aislada para restablecer la igualdad en el marcador gracias al oportunismo de Juan Antonio Sánchez, que firmó el primero de su cuenta personal. Con tablas se llegó al descanso, dejando la sensación de que el Lucena había hecho más méritos.

Golpe local tras la reanudación

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió demasiado, aunque sí se intensificó la batalla. Ciudad de Lucena y Atlético Central salieron con la misma determinación que en el primer acto, conscientes de que cualquier error podía resultar decisivo. El ritmo creció, el duelo ganó en tensión y ambos técnicos ajustaron sus esquemas en busca del gol que rompiera el empate. Los de Antonio Jesús Cobos volvieron a dar un paso al frente. Manu Molina tuvo una oportunidad clara en el minuto 58 cuando remató desde el corazón del área, pero el disparo se marchó desviado. Poco después, Joselito volvió a aparecer con un tiro desde la frontal que rozó el poste.

Mientras el Ciudad de Lucena asumía riesgos en campo contrario, el Atlético Central supo aguantar el arreón y responder. El equipo hispalense buscaba el momento preciso para sorprender, y lo encontró en el minuto 65. Juan Antonio Sánchez con precisión, firmó su segundo tanto de la tarde. El tanto supuso un duro golpe para el conjunto celeste. Aun así, no bajó los brazos y los lucentinos se lanzaron a por el empate intentándolo por todas las vías, pero sin el acierto necesario.

El Lucena lo intentó hasta el final, empujado por la necesidad de lograr un buen resultado. Pero no fue posible y el pitido final dejó a los cordobeses con sabor amargo, pero también con la certeza de que la eliminatoria sigue abierta. Por lo que el desenlace se decidirá en el duelo de vuelta en el feudo celeste con el apoyo de su afición y la lección aprendida.

Ficha técnica 2 - Atlético Central: Marcos, Haro (Juan González, 88'), Marrufo (Sachetti, 55'), Vicen, Bornes, Fran, Gabi (Soto, 88'), Becken, Choco, Juan Antonio y Juan Gómez (Madrigal, 77'). 1 - Ciudad de Lucena: Benito del Valle, Cancelo, José Cruz, Iván Vela, Pedro Morillo, Moyano, Sergio Rivera, Manu Molina, Joselillo (Jairo Morillas, 70'), Sergio Rivera (Álex Bonilla, 86') y Cascajo (Alberto García, 70'). Goles: 0-1 (36’) Sergio Barroso, 1-1 (40') Juan Antonio Sánchez. 2-1 (65') Juan Antonio Sánchez. Árbitro: Alejandro Noguera Moreno, del colegio jienense. Mostró tarjeta amarilla al local Juan Antonio Sánchez, así como a los visitantes Manu Molina y Adri Moyano. Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda RFEF en el Grupo 10 de Tercera Federación, disputado en el Municipal de Alcalá de Guadaíra. (Alcalá de Guadaíra, Sevilla).

