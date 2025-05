Cecilio: el montoreño máximo goleador en la mejor liga del mundo

Un deportista de la provincia acaba de firmar una gesta para recordar. El ala montoreño Cecilio se acaba de proclamar máximo goleador de la Primera División de fútbol sala. El jugador de 32 años ha marcado 24 goles en 28 partidos en la liga nacional más exigente de su deporte, a una media de 0,85 goles por encuentro. El jugador del Movistar Inter ha sido el primer cordobés que ha acabado una liga española de primera categoría como máximo realizador en alguno de los deportes principales.

Acabar la campaña como máximo goleador asegura Cecilio que no era su objetivo "y es la consecuencia de formar parte de un equipo bastante ofensivo, que propone un fútbol sala atrevido".

El ala cordobés puso las bases de su éxito en un inicio de liga para enmarcar, ya que marcó diez goles en los primeros ocho partidos. Cecilio señala que 2eso son rachas, que cada jugador tiene las suyas. A mí me tocó en la primera vuelta".

Una inoportuna lesión

Una lesión justo antes de la conclusión de la primera vuelta le hizo perderse dos partidos y bajar el ritmo goleador. Otra vez recuperó la forma en las siete últimas jornadas, en las que consiguió siete tantos en otros tantos encuentros.

Cecilio ha terminado la fase regular de la Primera División con 24 tantos, superando en dos a sus más inmediatos seguidores, el ala del Peñíscola Paniagua y su compañero de equipo Drahovsky, ambos con 22.

Durante la competición ha marcado tanto que ha goleado a doce de los otros quince equipos de la Primera División. Solo no anotó ningún tanto a los dos equipos de Pamplona, el Osasuna Magna y el Ribera Navarra, y al Palma Futsal. Precisamente, frente al Ribera y al Palma no saltó a la cancha en uno de los dos partidos por encontrarse lesionado.

Cecilio y Bebe, tras ganar la Copa del Rey. / Adrián Lupi

Sus víctimas en la cancha

A lo largo de la liga ha logrado dos ‘hat tricks’, uno en la séptima jornada contra el Peñíscola y otro en la 24ª en un encuentro contra ElPozo. Precisamente, al conjunto charcutero es al que ha marcado más goles (4), por delante del Barça, Viña Albali Valdepeñas y Peñíscola (3).

Los altos y bajos de Cecilio en su acierto ante la portería han coincido con los mejores y peores momentos de su equipo. El Inter era el líder cuando marcó diez tantos en las ocho primeras jornadas. La primera plaza la perdió en la parte final de la primera vuelta. También recuperó el vuelo el Inter cuando Cecilio volvió a golear con regularidad a partir de la 23ª jornada.

El Inter viene de ganar la Copa del Rey el pasado 18 de mayo, en una fase final en la que derrotó por 3-1 al Peñíscola en semifinales y al Jaén Paraíso Interior por 6-1 en la final. El montoreño obtuvo un tanto en cada uno de los dos encuentros. Ese título fue el primero ganado por el Inter en los últimos cuatro años.

Un título de Copa del Rey muy celebrado

El ala señala sobre ese título que "llevábamos cuatro años sin ganar nada. Lo conseguimos en mi primer año aquí pero desde entonces, nada. Perdimos dos finales desde entonces, así que este título lo hemos celebrado por todo lo alto, porque había ganas de volver a levantar un trofeo".

Cecilio es un jugador de 32 años que lleva diez temporadas en Primera División, categoría a la que ascendió con el UMA Antequera en la campaña 14-15. Con el mismo equipo malagueño debutó en la máxima categoría a la campaña siguiente. Posteriormente jugó cuatro años en el Levante (16-20). Esta temporada es la quinta para él con el Inter. En su excelente palmarés tiene 2 Copas del Rey, 1 Supercopa y 1 Copa de España. Solo le falta la liga para completar su palmarés nacional.

Con la selección debutó en el mes de febrero del 2021 ante Eslovenia en Las Rozas. Tras estar más de un año sin jugar con España, esta temporada ha vuelto a defender esta camiseta. El cordobés apunta que "la verdad es que estoy muy contento por la llamada de Jesús Velasco, pues aunque ya jugué con Fede Vidal, hacía un par de años que no volvía a la selección. Con la entrada de Jesús Velasco, todo el mundo ha empezado de cero, todos han tenido oportunidades. Creo que mi rendimiento deportivo individual y el colectivo del equipo han provocado que Jesús confíe en mí y vuelva a ir con la selección. He entrado en cinco de las últimas seis convocatorias, disfrutando cada momento, porque al final no sabes cuándo es el último día que vas a ir a la selección".

En plena lucha por la liga

Ahora se encuentra jugando las eliminatorias por el título de liga, competición en la que es consciente de que el Inter es uno de los favoritos "por venir de ganar la Copa del Rey y estar en una buena dinámica".

Cecilio ha alcanzado el mejor momento de su carrera cerca de cumplir los 33 años, siguiendo el modelo de Modric. El cordobés reconoce que "cuando vas cumpliendo edad, la madurez deportiva te llega, piensas más en cuidarte, en el equipo y en lo que esperan de ti dentro del vestuario. Tienes la experiencia de haber jugado muchos años en Primeras y la madurez deportiva que eso requiere. También cuidas más la alimentación y la prevención de lesiones trabajando más en el gimnasio".

Cecilio lleva seis años enfrentándose al Córdoba Futsal, primero con el Levante y posteriormente con el Inter. Al blanquiverde lo ve como un equipo "humilde que ha hecho sus deberes con garantías. Está hecho para luchar por la permanencia, lo que han conseguido rápido este año. Hay que valorar lo que significa que tengamos un equipo de élite de fútbol sala en nuestra ciudad. Hay que cuidarlo y mirarlo con respeto".