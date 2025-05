El Coto Córdoba debutará la próxima temporada en la Copa de España

El Coto Córdoba de Baloncesto (CCB) debutará la próxima temporada en una nueva competición, ya que disputará la Copa de España. Así ha quedado confirmado al aprobar la Federación Española de Baloncesto (FEB) el reglamento de la próxima edición en la asamblea anual ordinaria.

La Copa de España es un torneo que la FEB puso en marcha en la campaña 24-25 para reunir a los conjuntos de la Primera y la Segunda FEB. El CCB no llegó jugarla porque entonces pudieron inscribirse los 18 conjuntos de la Primera FEB, los diez primeros de cada grupo de la Segunda FEB de la campaña anterior y los dos mejores de la fase de ascenso de la Tercera a la Segunda FEB de la campaña 23-24. Por tanto fue uno de los seis equipos de la Segunda FEB de la campaña 24-25 que no llegó a jugarla, ya que no acabó entre los dos primeros en la fase de ascenso de la Tercera FEB.

El cambio aprobado en su reglamento de cara a la campaña 25-26 permitirá que la disputen los 18 equipos de la Primera FEB y los 28 de la Segunda FEB, por lo que ahora sí podrá formar parte de esta competición.

Los cambios en la normativa

La FEB ha aprobado varios cambios en la normativa de la Copa de España de cara a su segunda edición. La primera fase la jugarán únicamente los 28 conjuntos de la Segunda FEB, divididos en siete grupos de cuatro equipos. Los resultados quedarán acumulados en una clasificación conjunta, al estilo del actual sistema de la Liga de Campeones de fútbol en su fase de grupos.

Los catorce mejores de la ronda inicial estarán en la segunda fase junto a las 18 escuadras de la Primera FEB. Los 32 equipos entrarán en un sorteo para quedar emparejados en 16 eliminatorias que se celebrarán a partido único. Los cruces de octavos y cuartos de final, que se jugarán por el mismo formato, quedarán también definidos al sortearse los dieciseisavos, a falta de conocer los nombres de los protagonistas. El equipo de inferior categoría será siempre el local. La Copa de España concluirá con la celebración de las semifinales y la final a partido único en una sede todavía por determinar. La competición se jugará durante la pretemporada y en varias jornadas intersemanales hasta el mes de enero.

El público sigue un encuentro del Coto Córdoba. / MANUEL MURILLO

El nuevo proyecto deportivo

Mientras, el Coto Córdoba trabaja en silencio en su proyecto deportivo de la próxima temporada, Rafael Blanco ha pasado a ocupar la presidencia en lugar de José Palacios. Alfredo Gálvez, anteriormente el entrenador del primer equipo, ha pasado a ejercer la función de gerente ejecutivo. Paco Zafra y Enrique Garrido seguirán al frente de la Dirección Deportiva.

La plantilla se ha quedado sin su capitán al tomar la decisión de retirarse del baloncesto profesional el base rambleño Lucas Muñoz. Los cordobeses Júnior y José Antonio Santaella son los técnicos que baraja el club para ocupar el cargo de primer entrenador. Nacho Pastor, que la campaña 24-25 la inició como segundo entrenador y la terminó como primero, tras la destitución de Alfredo Gálvez, regresará a sus funciones de técnico ayudante.

El club pretende contar con un conjunto vinculado en la Tercera FEB en colaboración con el Club Baloncesto Lucena (CBL). También desea crear un equipo en la N1 Nacional femenina trabajando de manera conjunta con varios equipos de la ciudad.