Javi Hervás: "Me gustaría retirarme con un ascenso"

-¿Cómo ha visto la eliminatoria que el Lucena acaba de ganar ante el Tomares?

-Sabíamos que iba a ser una eliminatoria difícil, aunque también sabíamos que llegamos a ella tras acabar bien la liga. Sí que es verdad que a lo mejor nuestro partido de vuelta no fue el perfecto. Ellos estuvieron quizás mejor pero nosotros también tuvimos nuestras oportunidades, incluso algunas bastante claras en la primera parte. Fue un partido difícil, en el que se sufrió, pero que acabamos contentos por el resultado y por pasar la eliminatoria, que es lo que queríamos.

-El Atlético Central va a ser su próximo rival. ¿Qué puede decirnos de este equipo?

-Es un equipo muy experimentado, que sabe a lo que juega y que va a ser un rival muy duro. Sí que es verdad que tenemos la ventaja de jugar la vuelta en casa y de ganar al final en caso de empate. Pese a eso, va a ser muy complicado ganar, pues van a ser dos partidos duros, como ya los fueron en la liga, ahora con el plus de enfrentarte a ellos en un play-off, pues ahora hay un poquito más de intensidad y de lucha, un poquito más de todo. Si hacemos bien las cosas que venimos haciendo bien durante la temporada, tendremos más opciones de pasar la eliminatoria.

Javi Hervás, durante un partido de esta temporada. / CÓRDOBA

-A estas alturas de su carrera ya las ha visto de todos los colores. ¿Cuáles son las claves para sacar adelante una eliminatoria de estas características?

-Tener paciencia, tranquilidad y mucho oficio. Fuera de casa sabes que siempre es más complicado, así que hay que saber manejar los tiempos del partido, estudiar bien al rival y conocer sus puntos débiles. Siempre sabes que en esta categoría, sobre todo, defender bien como equipo y mantener la portería a cero es fundamental.

-El Ciudad de Lucena viene de quedarse sin el ascenso directo en la última jornada de la fase regular. ¿Qué les pudo faltar para conseguir ese puntito más?

-Al final es como todo, nos acordamos de puntos, al igual que Puente Genil. Nos acordamos de partidos en los que por la falta de fortuna acabamos empatándolos. Hay algunos partidos claves en casa que teníamos que haber ganado. Tuvimos las oportunidades pero a veces el fútbol, por muy bien que lo hagas, o por mucha superioridad que tengas con respecto rival, no te garantiza que ganes. Hubo partidos que teníamos que haber ganado contra equipos de la mitad de la tabla o de abajo que se nos atascaron y perdimos, creo que injustamente. Al final nosotros, como todos los equipos, te acuerdas de muchos partidos y ya está. Es triste porque el objetivo era ascender siendo primeros pero bueno, cambiamos el chip rápido, que es lo importante, cambiarlo rápido sabiendo que nos quedaban cinco partidos, ya tres. Después del varapalo que sufrimos, el equipo se concienció de que había que seguir peleando y luchando. Creo que tenemos muy buen equipo, con buenas cualidades y compensado, aunque ahora haya bastante lesionados. Con ilusión, ganas y sabiendo lo que tenemos que hacer, pues evidentemente tenemos muchas opciones.

-Lucena es una ciudad a la que le gusta y que entiende de fútbol. ¿Cómo se están viviendo estas eliminatorias por el ascenso?

-Aquí la gente lleva muchos años, hasta antes de que yo llegase, viendo como casi ascendemos, pero sin subir al final. La gente sí que tiene ganas, tiene ilusión, pero creo que sienten un poco de miedo de decir, a ver si este año no va a ser. Es normal que puedan llegar a pensar eso, pero bueno, yo creo que también, viendo cómo ha ido y trabajado el equipo, que la confianza en nosotros debe ser máxima. Para nosotros también es importante que la gente tenga esa confianza en nosotros, que venga a animarnos y a apoyarnos, pues siempre es un plus para el jugador ver que la afición está contigo y te anima en los momentos difíciles o en circunstancias de los partidos que pueden pasar que no son tan favorables. Quieras o no, ese pequeño plus, esa ayuda, ese empujón te puede ayudar en la siguiente jugada. La gente está ilusionada. Esperemos que con la ayuda de ellos, viniendo a animarnos y a apoyarnos, consigamos el objetivo que, es evidente, es el ascenso.

Javi Hervás realiza un pase. / CÓRDOBA

-Jugar por un ascenso como uno de los equipos favoritos conlleva una presión. ¿Cuál es la presión más difícil de llevar, la de jugar por subir o la de competir por no bajar?

-Creo que la de jugar por bajar es mucho más difícil, porque te exige mucho más. Si estás abajo es porque no has tenido una buena dinámica, así que, quieras o no, tienes esa presión. Sí que es verdad que a lo mejor, por ejemplo, en nuestro caso, cuando has estado ahí para subir siendo primero, pues juegas con esa incertidumbre un poco de decir, he estado tan cerca y ahora hay que jugar cinco partidos más. Eso también cuesta, pero evidentemente no tiene nada que ver con jugar para no bajar, porque al final estás luchando por algo mucho más bonito, que es subir de categoría. Jugar para no descender conlleva mucha más presión y estrés. Esos nervios y esas cosas se multiplican entonces un poquito más.

-Ya ha anunciado que se retirará al final de la temporada. ¿Cómo está viviendo estos encuentros?

-Pues mira, ahora he empezado a jugar realmente por las circunstancias, ya que Alberto se lesionó. Juego con ganas y con ilusión. Me gustaría retirarme con un ascenso que no tengo en mi palmarés. Los afronto con tranquilidad. Me exijo a veces más de lo que debería. Intento no pensar que este o el otro puede ser mi último partido, aunque sabes que me queda menos de un mes como futbolista. Quiero disfrutar ahora todo esto al máximo, de estar con mis compañeros, disfrutar de cada momento, de cada entrenamiento, de cada rato que paso en el vestuario y compitiendo y ya está. Juego sabiendo que esto no se va a repetir y ya está. Intento disfrutar el momento, cada circunstancia, cada partido y cada entrenamiento.

-¿Se siente en paz con el fútbol o le falta ese ascenso?

-Si me acuerdo de lo que pensaba cuando era pequeño, tras toda la historia que he tenido, pues es para estar contento y orgulloso de lo conseguido. Sí que es verdad que a todo el mundo le gusta conseguir cosas bonitas, porque es verdad que yo he tenido descensos y nunca he tenido un ascenso, así que me gustaría por lo menos terminar mi carrera dejando al Ciudad de Lucena en una categoría superior. Sería algo increíble terminar mi carrera así, aunque sí no se consigue, pues también estaré orgulloso, porque al final son circunstancias de la vida. Podría haber sido mejor mi carrera, pero igualmente también podría haber sido peor. He disfrutado toda mi vida de este deporte que tanto me gusta y apasiona, así que agradecido siempre por todo lo que he vivido y lo que he pasado. Me voy agradecido a todos los equipos en los que he estado y de los diferentes compañeros. Tengo que estar contento por ello. Espero y deseo, y ojalá sea así, terminar mi carrera con un ascenso y disfrutarlo, tener esa sensación que nunca he vivido.

Javi Hervás se prepara para sacar un córner. / CÓRDOBA

-¿Cuál es su rol en este equipo dentro y fuera del campo?

-Mi rol, al ser el capitán, es el de intentar ayudar a mis compañeros para lo que necesiten. Yo, este año he tenido muchas lesiones y nunca he conseguido mantener el ritmo. Soy un jugador que necesita minutos de juego para encontrarme bien. Las circunstancias han sido así. Mi rol es el de ayudar a los compañeros dentro y fuera del campo para que todo vaya bien, que fluya, que haya buen ambiente, que se disfrute entrenando, que se exija también, que al final también yo soy muy exigente y me gusta.

-¿Cuál es la principal cualidad del actual Lucena?

-Creo que tenemos muchas variantes. Somos un equipo vertical, que defendemos bien, aunque es cierto que en el último tramo hemos recibido más goles de lo habitual. Hemos sido el equipo menos goleado, lo cual es un punto a favor. Somos muy versátiles, nos adaptamos a todo tipo de terrenos. Si tenemos que ponernos el mono de trabajo, lo hacemos. En esta categoría sabes que el juego es mucho más directo, mucho más con segunda jugada, con más lucha también. El equipo se adapta a cada circunstancia. El equipo está muy compensado en todas las líneas y es versátil.

-Supongo que habrá seguido la temporada del Córdoba CF. ¿Cómo la ha visto?

-Al final ha sido positiva después de unos años sin estar en el fútbol profesional. Creo que ha tenido más mérito lo conseguido tras ver como comenzó la liga. Cuando no comienzas tan bien como tú esperas o deseas es difícil reponerte. Incluso ha estado hasta casi la última jornada luchando por meterse en el playoff. La Segunda es una categoría muy difícil, muy competitiva, en la que hay muchísimo nivel. Después de volver al fútbol profesional hay que tener un poco de tranquilidad. Ha podido ser mejor entrando en el play-off pero bueno, lo importante es estabilizar el proyecto. Creo que ha sido una temporada muy buena, muy positiva, sobre todo por la confianza que han tenido con el cuerpo técnico y el entrenador. Muchas veces, por muy bien que lo hagas, los resultados no vienen y entonces es difícil jugar. Cuando las cosas se están haciendo bien pero no llegan los resultados hay que seguir manteniendo esa filosofía, la confianza y la ilusión, sabiendo que al final los resultados llegarán.