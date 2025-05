Alejandro Blanco: "Madrid y España merecen otros Juegos"

Recién reelegido como presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco (Ourense, 1950) recibe a SPORT-Prensa Ibérica en Madrid. Afronta su sexto mandato y lo hace rebosante de energía, dispuesto a pavimentar el camino para que España vuelva a ser sede olímpica, orgulloso de su legado y dispuesto a mejorar el sistema de inversiones y ayudas económicas a los deportistas españoles para que España sea una potencia deportiva de alcance internacional y a todos los efectos. es decir, que pueda codearse en el medallero olímpico con países como Italia, Gran Bretaña, Países Bajos o Alemania.

Afronta su sexto mandato, pocos meses antes de cumplir 20 años en el cargo. Cuando echa la vista atrás, ¿qué balance hace?

Es la pregunta más difícil que me puedes hacer porque no debo de ser yo quien haga esa valoración. Pero lo que tenemos hoy no se parece en nada a lo que teníamos hace veinte años, a lo que me encontré en 2005. Mi primer debate con el Gobierno vino porque se decía que yo no podía recibir deportistas en el COE. Pero yo venía del mundo del judo, había sido presidente de una federación autonómica y de la española y para mí los deportistas siempre han sido lo más importante. Desde mi primer día de mandato, esta casa es la casa de los deportistas, de los entrenadores, de los clubes y de las federaciones; y creo que ese es el gran cambio que ha experimentado el Comité Olímpico Español. También la proyección internacional ha sido impresionante, pero de lo que más satisfecho estoy es de que el deportista sienta que está en casa, en los buenos momentos y sobre todo, en los malos, cuando necesitan ayuda más allá del deporte.

En cada reelección, el apoyo ha sido mayor que en la anterior. ¿Cuál es el secreto?

El trabajo y la confianza de la gente. Y que uno sea capaz de entender que este cargo supone 24 horas al día y siete días a la semana, cuatro semanas al mes y doce meses al año. Es trabajo, es voluntad, es pasión, es capacidad, es conocimiento, es amar el deporte y entender que desde esta casa se pueden hacer muchas cosas por nuestro deporte y por el país.

Le han tentado en más de una ocasión desde el mundo de la política. Y no solo desde un partido.

El deporte es lo que he mamado y es lo que me gusta. Y creo que al final todo el mundo hace política, cada uno en su campo. Yo siempre he rechazado entrar en el campo de la política de partidos. Creo que en el COE se hace política en favor del deporte y en favor de España sin ningún sesgo de un determinado partido político. Yo eso siempre lo he tenido presente. Creo que los partidos políticos son muy importantes. Vivimos en una maravillosa democracia.

Su nombre ha sonado incluso para ministro.

He sabido controlarlo. Mi vida es el deporte. Empecé en el deporte y cuando termine en el COE seguiré en el deporte. No entraré nunca en la política.

¿Es planteable una candidatura de Madrid para los JJOO de 2036?

Madrid tiene que organizar unos Juegos Olímpicos. Con la nueva filosofía que impera en el COI a la hora de elegir sedes olímpicas, Madrid es la ciudad más preparada del mundo. Con una inversión mínima, España podría organizar unos Juegos. Las distancias y los desplazamientos serían muy inferiores a lo que hemos visto en otras ciudades. Quiero incidir en un detalle importante: el sistema de elección de sede ha cambiado. Nosotros ya defendimos en su momento un nuevo modelo. Perdimos los Juegos de 2026 y los de 2020: no nos dieron los votos, pero el tiempo nos acabó dando la razón. Y para mí, eso es muy importante. Luchamos por un nuevo sistema de elección de ciudades. Perdimos la votación, pero nuestra idea es la que ha cuajado. Este nuevo método para elegir sedes olímpicas es más sensato y menos polémico. Prima la parte técnica, en la que Madrid tanto había destacado. Luego fuimos a la votación y la perdimos. Pero creo sinceramente que Madrid y España merecen otros Juegos. No sé si será en 2036 o en 2040, pero Madrid tiene que organizar los Juegos.

El momento de Barcelona-Pirineos ya pasó. ¿Le queda una espina clavada?

La sensación que tengo es de dolor y decepción. No fueron los políticos los que no se pusieron de acuerdo: fue un político concreto el que arruinó esa candidatura. Esa candidatura lo reunía todo. Y el COE confiaba plenamente en esa candidatura. En Catalunya se hizo un trabajo extraordinario, la unión de todos los políticos era total. España defendía esa candidatura y la decisión de un señor, que fue el presidente de Aragón, el señor Lambán, destrozó la candidatura. Así de simple. Era un gran proyecto, capaz de permitir una nueva vida en la montaña, como pasó en Barcelona con los Juegos Olímpicos pero en todo el Pirineo. Fue un error terrible, pero así es la vida.

Blanco, en la sede del COE / S. Reyes

¿Es recuperable?

Mereció la pena recorrer ese camino pero el resultado final no fue el adecuado. Ya no es recuperable a corto plazo. Han dado ya dos Juegos de invierno y lo tenemos muy complicado, porque además yo creo que lo peor de esto es que hemos decepcionado al Comité Olímpico Internacional. El COI confiaba en nosotros y se puede decir que incluso nos esperó, fíjate que cuando España tiene que renunciar, tardan casi dos años en nombrar las siguientes sedes. Una gran decepción, en resumen.

Parece que su trabajo solo se valora cada cuatro años, por el número de medallas de la delegación española.

No podemos valorar todo el desarrollo del deporte de un país solo por el número de medalla en unos Juegos. En los Juegos hay varios parámetros: el primero es a cuántos deportistas clasificas. Nosotros a París fuimos con 383, es una auténtica locura. Segundo parámetro, cuántas posibilidades de medallas tienes: el último ciclo ha sido el que mejor resultados hemos tenido de toda la historia, doblando el número de medallas a ciclos anteriores. Luego llega la competición, que nos ha colocado con 18 medallas. Pero nadie habla de los diplomas, del cuarto al octavo casi ni lo mencionamos, y ser finalista en unos JJOO es algo increíble. Con Estados Unidos, Australia y el país organizador, España es el país que más equipos lleva a los Juegos. Haces las cuentas y descubres que el 56 por ciento de los deportistas españoles que fueron a los Juegos están entre los ocho primeros; ese es el valor de España.

Pero salimos perdiendo en la comparación con Italia. O con Países Bajos, que tiene mucha menos población que España.

No podemos compararnos con Italia porque Italia multiplica por ocho la inversión. Compararnos con Francia, con Alemania, con Japón… no podemos. Lo importante es el cociente entre resultados e inversión. Y en ese sentido somos de los países punteros del mundo, nos coloca en la primera posición del mundo, y por eso España es tan admirada en el mundo. Estamos preparados para superar las 22 medallas de Barcelona, hay que esperar a que llegue ese momento. Pero no nos fiemos: si sacamos 18 lo hemos hecho bien, y si sacamos 26 muy bien, y si sacamos 12 mal… es que eso no es así. Hay que mirarlo todo en su conjunto. Y qué casualidad que nosotros somos más críticos con nosotros mismos que el mundo con nosotros. El mundo admira a España, el mundo aplaude a España. Y nosotros, si salen 18 medallas, hablamos de decepción. No nos damos cuenta de que cada vez es más difícil conseguir medallas, cada vez más países entran en el medallero y cada vez más países invierten en deporte. Y España se sigue manteniendo ahí, yo creo que ese es el gran éxito.

Blanco, durante la entrevista con SPORT / S. Reyes

¿Qué tiene que ocurrir para que la inversión en deporte sea mayor?

Es una suma de todo. El Gobierno actual ha hecho una inversión muy fuerte, comparado con el punto del que veníamos. Lo tenemos que agradecer, pero no podemos compararnos con otros países donde llevan trabajando de esta forma muchos años. Países Bajos, Italia, o Alemania, por ejemplo. Tenemos que pensar, ¿qué queremos del deporte español?, ¿a dónde lo queremos llevar en 30 años?, ¿y qué tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos? Y ahí entra el Gobierno, las empresas, las federaciones, los medios de comunicación, es decir, un trabajo en equipo. Pero los resultados no llegan de la noche a la mañana. Ahora, por ejemplo, hemos dado un gran salto adelante con el convenio que hemos firmado con el Ministerio del Ejército para dar más seguridad a nuestros deportistas. Espero que dentro de muy poco tiempo podamos tenerlo con Guardia Civil y con Policía Nacional.

El convenio con el Ejército se trata, básicamente, de reservar unas plazas para deportistas de elite.

No solo eso: los deportistas van a desarrollar un trabajo en el Ejército y se van a formar. Si no tienen una formación universitaria pueden hacer su carrera como soldados. Y si entran con carrera universitaria pueden hacer la carrera militar: les facilitamos una formación para el día después, algo en lo que el COE insiste mucho.

Muchos deportistas sufren tras la retirada.

La Oficina de Atención al Deportista es importante para ayudar a los deportistas más allá de sus resultados: te vamos a ayudar mientras estás compitiendo, pero la vida, si Dios quiere, es más larga después de la competición y te vamos a ayudar a formarte para ese día después. Por eso este convenio ha sido tan importante y por eso estoy tan agradecido al Gobierno.

¿Qué perspectivas tiene el olimpismo español con la nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry?

Nosotros tuvimos un presidente excepcional, el mejor dirigente del mundo, que fue Juan Antonio Samaranch. Luego vino Jacques Rogge y después Thomas Bach, que ha hecho un trabajo espectacular en momentos de muchísima dificultad. Ahora llega una deportista joven, una mujer que ha demostrado su valía en la alta competición. También su valía como dirigente. Estamos expectantes a ver cuándo toma el relevo y a ver cuáles son las líneas que va a marcar para el Comité Olímpico Internacional, pero yo creo que van a venir buenos momentos, buenos tiempos, y que todos juntos tenemos que seguir manteniendo que el movimiento olímpico es lo que sujeta el deporte en todos los países del mundo.

¿Y qué perspectivas tiene el olimpismo español en este nuevo mandato de Alejandro Blanco? ¿Cuál es la lista de deberes que se ha impuesto?

Tenemos que seguir siendo el referente de los deportistas, de los entrenadores, de los clubes y de las federaciones. Nos hemos convertido en el número uno del mundo es en el tema de integración a través del programa con los refugiados. También en sostenibilidad. Aquí tenemos una cultura; la de practicar deporte para estar bien, y yo creo que no. Yo creo que la cultura es que hay que estar bien para hacer deporte. Parece igual, pero no es lo mismo. Tenemos una campaña muy importante con deportistas y con los mejores médicos de este país para incidir en eso. Y creo que el gran reto que tenemos es el modelo de deporte: en este mandato tenemos que definir cómo queremos que sea nuestro deporte. No nos vamos a aburrir en esta legislatura.

¿Cuál tiene que ser ese modelo?

Todos los que han planteado un modelo de deporte tienen su parte razón porque tenían conocimiento. Nosotros hemos hecho algo un poco diferente. Hemos reunido a representantes de deportistas, de entrenadores, de clubes, de federaciones, de entidades locales, de comunidades autónomas. Hemos hablado con el gobierno, hemos reunido a los medios de comunicación, hemos reunido a las empresas. Y cada uno aporta una visión. ¿Cómo veo yo el modelo del deporte? La suma de todas las visiones. ¿Qué queremos que sea el deporte? Si solo nos fijamos en el resultado deportivo, nos equivocamos. ¿Qué queremos que sea el deporte? Yo creo que tenemos que juntar a todo el país y trabajar para que ese modelo del deporte sea lo que España necesita, no para mejorar deportivamente, sino para hacer un país mejor. Es muy ambicioso, va mucho más allá del resultado deportivo, pero yo estoy convencido de que ese debate será bueno.

Blanco, junto a las imágenes de algunos abanderados españoles en los JJOO / S. Reyes

¿Dónde hay que poner el foco? ¿En los deportistas jóvenes? ¿En los ya consolidados? ¿En los amateurs?

En España practican deporte 26 millones de personas. No hay nada tan transversal. Mañana organizas una carrera en Barcelona y corren 20.000 personas. Al día siguiente en Valencia, otras 20.000. En los gimnasios hay cada día cinco millones de personas. La cultura del deporte ya ha entrado en nuestra sociedad. ¿Cuál fue el gran éxito de Barcelona? Cambiar la cultura deportiva del país. Antes de Barcelona, la gente veía a alguien corriendo por la calle y pensaba que estaba loco. A mí me pasó: me paró un coche y me dijo dónde vas, que te llevo. Hoy nuestros deportistas no son discutidos. El deporte une.

¿Cómo será el COE en 2029, al término de su mandato? ¿Ha pensado ya en quién puede sucederle?

2029 me queda muy lejos. Mi filosofía de vida es el día a día. Vamos a ver cómo somos capaces de llevar a la práctica todas las ideas que tenemos. El día de mañana, cuando me marche de aquí, lo haré con la misma sonrisa con la que llegué. Nunca imaginé haber disfrutado tanto durante estos años. Es que no sabía ni lo que era el Comité Olímpico Español, imagínate. Y creo que cometería un error si eligiese yo al futuro presidente del COE. Lo que voy a intentar es que esta unidad que hay ahora se mantenga durante los cuatro años, y a partir de ahí, el colectivo decidirá. Habrán sido 24 años, es un buen mandato. No todo el mundo lo consigue.