El Lucena aguanta el pulso y noquea al Tomares para seguir soñando en el 'play off'

Peleó, resistió y, lo más importante, cumplió. El Ciudad de Lucena se vació sobre el césped del feudo aracelitano para sobrevivir a una batalla que se decidió en el alambre. El segundo asalto ante el Tomares (1-0) fue una prueba de fe, de paciencia y de resistencia, de esas que saben a gloria por su desenlace: resuelta en el suspiro final gracias a un tanto agónico -y épico- de Cascajo y otro posterior de José Cruz en el descuento. Hasta entonces, el equipo de Antonio Jesús Cobos tuvo que apretar los dientes y sostener el pulso con más voluntad que acierto. Pero el premio llegó, y con él, la confirmación: el Lucena estará en la segunda ronda del play off, ya a solo dos peldaños de alcanzar el sueño de toda una ciudad, el de jugar la próxima temporada en Segunda RFEF.

Mucho equilibrio

Comenzó torcido el plan antes del arranque, eso sí. De última hora se cayó Alberto García del once por lesión y fue Javi Hervás el elegido para ocupar su hueco en el mediocampo. En lo demás, Cobos apostó por un once tipo, que hasta el cuarto de hora no empezó a arrojar resultados. Rebasados esos primeros minutos de probaturas, precisamente, el Lucena ya apareció cerca del arco defendido por Álex Carmona para intentar ampliar su ventaja en la eliminatoria. Se paseó un cabezazo de Sergio Barroso, que había logrado ganar el salto a toda la defensa tomareña tras una acción individual de Joselillo por el costado que acabó con un servicio llovido.

Mejor plantado andaba el bloque aracelitano. Algo antes del ecuador, Jairo Morillas se encargó -o al menos procuró- de demostrarlo, pero de nuevo el remate de testa se fue para los dominios del meta visitante. Clave estaba siendo el sevillano para mantener a flote a los amarillos, que superada la media hora pudieron dejar el primer aviso: la tuvo Rufo, que dejó un latigazo silbando cerca de la madera del arco de Benito del Valle.

Ya en la recta final volvió a golpear el Lucena, con un trallazo lejano de Moyano que no logró mover el resultado inicial antes del descanso.

Lance del encuentro entre el Ciudad de Lucena y el Tomares. / ANTONIO DÁVILA

El arreón final

Poco cambió tras el receso, aunque las ocasiones ganaron cadencia. Otro cabezazo de Jairo rompió el tanteo, Tole probó a Benito y el recién entrado Cascajo volvió a encontrarse con Álex Carmona en el enésimo intento de los celestes de abrir la lata con el juego aéreo. Mientras tanto, Cobos siguió agitando el tablero e introdujo a Hugo Fuentes por Hervás. Lo mismo hicieron por el bando visitante, donde Miguel Luque apostó por dar minutos a Irizo y Raúl en el último tramo, como relevos de Pulet y Guille.

En esa nueva tesitura, con tanta permuta, el duelo se estabilizó. Se le fue por alto un chut al propio Raúl entrada la recta final. También siguió el carrusel de cambios en ambos bandos, ya con más intención de mover el luminoso que con ideas reales para poder hacerlo. O eso parecía, hasta que a falta de cinco minutos, y también ya cumplido el tiempo reglamentario, aparecieron Cascajo y José Cruz -respectivamente- para colocar el 2-0 definitivo en el Estadio Ciudad de Lucena y apalabrar su presencia en la siguiente ronda del play off a Segunda RFEF.

Acción ofensiva del Ciudad de Lucena en su cita frente al Tomares. / ANTONIO DÁVILA

Ficha técnica 2 - Ciudad de Lucena: Benito del Valle, Cancelo, José Cruz, Iván Vela, Pedro Morillo, Moyano, Javi Hervás, Manu Molina, Joselillo, Sergio Rivera y Jairo Morillas. Entrenador: Antonio Jesús Cobos. Cambios: Cascajo por Jairo Morillas (61’), Hugo Fuentes por Javi Hervás (67’), Rafa Castilla por Sergio Rivera (80’) 0 - UD Tomares: Álex Carmona, José Vela, Sergio Buzón, Alberto Marcos, Rufo, Guille Solis, Miguel Pulet, León, Tole, Pablo Osborne y Álex Rubio. Entrenador: Manuel Luque. Cambios: Mateo por Álex Rubio (46’), Irizo por Miguel Pulet (65’), Raúl por Guille Solis (65’), Curro por León (70’), Gordillo por Raúl (83’). Goles: 1-0 (85’) Cascajo. 2-0 (95’) José Cruz. Árbitro: José Antonio Ruiz España (C. Cádiz). Tarjetas: a Alberto Marcos (14'), Joselillo (35’), Tole (47'), Iván Vela (49'), Moyano (83') y Molina (89'). Estadio: Ciudad de Lucena.

Suscríbete para seguir leyendo