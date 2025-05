El Ángel Ximénez cae en Huesca y entra en la zona de promoción de descenso

El Ángel Ximénez Puente Genil tendrá que jugarse en la última jornada la permanencia en la Liga Asobal de balonmano. El conjunto pontano perdió por un contundente 31-24 frente al Bada Huesca, un rival directo en la lucha por la salvación. La derrota le dejó ocupando la plaza de promoción de descenso.

El Ángel Ximénez fue claramente superado por su rival en los primeros diez minutos. El conjunto pontanés jugaba dos marchas por debajo con respecto a un Huesca que salió en tromba a la pista. Todo le salía al bloque local en el arranque del partido, pues marcaba en todos sus ataques. Además, su portero, Gabor Decsi, era todo un muro para los lanzadores pontaneses. Por 10-1 perdía el Ximénez en el minuto 10.

El ritmo infernal impuesto por el Huesca no podía soportarlo durante muchos minutos, lo que aprovecharon los pontanos para entrar en el partido. Con recuperaciones de balón en defensa empezó a marcar el conjunto que entrena Paco Bustos. Ledi marcó en el minuto 16 al fin el primer tanto cordobés en ataque posicional (11-4, minuto 16).

El Ángel Ximénez defiende un lanzamiento del Bada Huesca. / Jesús Barrabés

El festival de paradas del portero Gabor Decsi

El intento de remontada lo frenó de nuevo Decsi, imperial en una primera parte en la que rozó el 60% de paradas a los lanzamientos de los jugadores cordobeses. Los continuos cambios de Paco Bustos no evitaron que su equipo se marchara al descanso a diez goles de su rival.

El Ángel Ximénez mejoró su imagen en el comienzo de la segunda parte, sobre todo en defensa. También atacó mejor, lo que le sirvió para forzar exclusiones en el conjunto oscense. El festival de paradas de Decsi evitaba sin embargo que la diferencia en el marcador bajara de los ocho goles. Por 24-16 cedían los cordobeses en el ecuador de la segunda mitad.

La subida del nivel defensivo del Huesca y las paradas de Decsi propiciaron que se entrara en los diez minutos finales con el marcador en 27-17. Bustos no paraba de ordenar cambios defensivos para salvar al menos el coeficiente particular, ya que en la primera vuelta venció el Ximénez por seis tantos. El Huesca supo jugar hasta el final con el marcador para llevarse los puntos y el ‘goal average’ particular entre ambos equipos.