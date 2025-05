El Coto Córdoba pierde a su capitán al retirarse el base rambleño Lucas Muñoz

El Coto Córdoba de Baloncesto ha perdido a uno de sus símbolos en las dos últimas temporadas. El capitán, el base rambleño Lucas Muñoz, ha decidido dejar el baloncesto de manera profesional para centrarse en la carrera que ya ha iniciado como podólogo. El propio jugador de 24 años lo ha confirmado en declaraciones efectuadas a este periódico.

Muñoz ha reconocido que le ha costado mucho tomar la decisión "por lo implicado que estaba en el proyecto del Coto, pero he pensado que era lo mejor, ya que debido a mi actual trabajo, ya no podía entrenar tantas horas. Así se lo he comunicado a los responsables del club".

Muñoz asegura que quiere seguirá jugando al baloncesto pero en una categoría que le permita compaginar su trabajo con los entrenamientos y los partidos. Por ello ha afirmado que "tomaré la decisión una vez pase el verano".

Un referente de la plantilla blanquiverde

Muñoz ha sido en sus dos años de pertenencia a la plantilla del Coto uno de los referentes ante la sociedad cordobesa. Era también uno de los jugadores más implicados en el proyecto deportivo del club. Por ello ha reconocido que le gustaría seguir vinculado de alguna manera a la entidad, si bien afirma que "es una decisión que deben tomar ellos, pues allí ya hay gente muy preparada en todos los aspectos".

Lucas Muñoz es un jugador que en su etapa de formación pasó por el club de su localidad natal, el Colegio Virgen del Carmen y el Unicaja Málaga. Como jugador en edad de formación fue internacional sub 16 y llegó a debutar en la ACB con el Unicaja.

Posteriormente militó durante cuatro temporadas en el Marbella (19-23) en LEB Plata y la Liga EBA. En el verano del 2023 fichó por el Coto Córdoba. Con la entidad blanquiverde ascendió a la Segunda FEB hace ahora un año. El rambleño fue uno de los jugadores claves en los esquemas del entonces entrenador Alfredo Gálvez.

Lucas Muñoz controla el balón en el Coto Córdoba-UCB de la pasada temporada. / MANUEL MURILLO

El derbi contra el UCB

Uno de sus momentos más icónicos en el Coto llegó en el derbi ante el UCB que tuvo lugar en enero del 2024. Muñoz, que todavía no se había recuperado por completo de un esguince de tobillo, salió a la cancha en la segunda parte cuando peor estaba su equipo y más lo necesitaba. Su actuación en esos minutos levantó a su equipo en un partido clave que acabó ganando en el último segundo con un triple de Andreatta.

Esta temporada ha vuelto a ayudar al Coto, en esta ocasión en la lucha por la permanencia en la Segunda FEB, lo que consiguió hace un mes con una victoria en la pista del Bizkaia Zornotza.

La marcha de dos de los tres cordobeses

Con el adiós de Muñoz, la entidad que ahora preside Rafael Blanco ha perdido en menos de un mes a dos de los tres referentes cordobeses de la plantilla, pues también se ha ido el base Guille del Pino, en su caso para jugar en la universidad estadounidense de Maryland.

Gonzalo Orozco es ya el único cordobés de la plantilla del Coto de la temporada 24-25 que cuenta con opciones de seguir en la 25-26.