Alonso, pletórico en Mónaco: "Amo conducir"

Si hay un circuito extremo y que premia como ninguno las manos del piloto es Mónaco. Y hoy Fernando Alonso ha vuelto a exhibir su talento en una vibrante clasificación, apurando muros y guardarraíles en cada vuelta para labrarse su segunda Q3 consecutiva, tras Imola.

El asturiano ha completado su actuación con una nueva vuelta magistral que le ha dejado séptimo en parrilla ( 1:10.924) y en disposición de pelear por sus primeros puntos de la temporada. “¡Amo conducir!. Es un día especial. Gracias, chicos. Es un buen paso”, ha celebrado Alonso, pletórico, por la radio de su equipo.

Con Stroll fuera en Q1 y un AMR25 todavía lejos del teórico top diez, Fernando ha demostrado su feeling con el trazado del Principado, en el que atesora dos victorias, ya lejanas (2006 y 2007). "Siempre en Mónaco el sábado es lo más interesante del fin de semana. Sabemos que luego el domingo es un poco más aburrido. Quizás ahora con las dos paradas haya posibilidades mañana, pero normalmente el sábado aquí es el más especial del año", ha subrayado.

"La verdad es que lo he disfrutado, intentando tirar cada sesión un poco más. Sobre todo la Q1 ha sido muy estresante con el tráfico. Estábamos fuera del top 15 hasta la últimísima vuelta. Así que mucho estrés, pero con buen sabor al final", ha resumido Fernando.

"Intentas ganar confianza durante el fin de semana con el coche y sabes que cuando llegue la crono va a ser el momento de la verdad, tienes que dar ese 10% extra, frenar en un punto que no has frenado en ninguna sesión de libres, vas a pasar por la curva con una marcha que no has puesto ninguna vez antes y tienes que confiar en que todo va a ir bien, pero son vueltas un poco a ciegas las que hacemos todos aquí y esa intuición siempre me ha ido bien, Mónaco siempre se me ha dado bien, a ver si lo aprovechamos para sumar puntos mañana", ha advertido.

La nueva regla que obligará a hacer dos paradas este domingo en Mónaco podría complicarle las cosas, tal como ha analizado Alonso con precisión. “Esta vez que salimos en una buena posición hay dos paradas y mañana igual perdemos todo lo ganado hoy. Ojalá tengamos mucha suerte y podamos recuperar alguna posición. Si tenemos mala suerte y perdemos los puntos, pues bueno, en nuestro trabajo intentaremos hacerlo lo mejor posible".

"Todo puede cambiar, porque lógicamente la gente que no esté en el top 10 va a hacer estrategias muy diferentes, lo opuesto a lo que sería lo lógico. Habrá gente parando en la primera vuelta, gente que no pare hasta la última, este tipo de cosas que si no estás en los puntos te da igual, estás esperando una bandera roja, un Safety Car o cosas así. Mañana tenemos un poco más de cosas que pensar en el muro, pero es lo mismo para todos y ojalá estemos listos y ganemos alguna posición", concluyó.