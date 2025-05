El Ciudad de Lucena arranca el camino al ascenso con el Tomares como primer rival

Concluida la fase regular del campeonato, la atención se centra ahora en el play off, donde vuelve a aparecer el Ciudad de Lucena, único equipo cordobés clasificado para luchar por un billete a Segunda RFEF a través de la fase de promoción. Tras prácticamente una década buscando el avance de categoría, el conjunto celeste afronta un nuevo intento por abandonar la división y dar el salto a un nivel superior, objetivo que se ha convertido en una meta recurrente en los últimos años. El primer escollo en ese camino será el Tomares, rival al que se medirá este domingo (12.00 horas) en el Municipal San Sebastián, un duelo de máxima exigencia, en un escenario complicado y ante un equipo que también ha firmado una campaña notable.

Ilusión renovada

Los de Antonio Jesús Cobos afrontan la eliminatoria con energías renovadas y la firme intención de aprovechar una nueva oportunidad para dar el paso a Segunda RFEF, un objetivo que lleva años rondando y que no les resulta ajeno. Y es que será esta casi la enésima vez que el conjunto lucentino disputa un play off, lo que les otorga una experiencia notoria en este tipo de escenarios. Y cierta idea de reivindicarse trae con respecto al pasado ejercicio, en el que cedió en la primera ronda tras caer goleado frente al Ceuta B (0-4) en el choque de vuelta, alojado por el Estadio Ciudad de Lucena.

A lo largo de la temporada regular, el equipo lucentino ha mostrado un rendimiento sólido, manteniéndose en la pugna por el ascenso directo durante buena parte del curso. Hasta la última jornada, sin ir más lejos, incluso llegando a ocupar el liderato en varios tramos del campeonato. Finalmente, cerró en la segunda posición con 68 puntos, un balance que refleja su regularidad y capacidad competitiva. Además, los celestes han llegado a convertir su estadio en un auténtico fortín, siendo el mejor local del grupo y cediendo tan solo dos derrotas como anfitrión.

Lance del pasado derbi entre el CD Pozoblanco y el Ciudad de Lucena. / Rafa Sánchez

Pese a haber firmado una notable temporada, el Ciudad de Lucena no logró despedirla con buen sabor de boca. En la última jornada, el conjunto celeste sufrió una derrota por la mínima (1-0) en su visita al CD Pozoblanco. Un tropiezo que, no obstante, no empaña el balance global del equipo durante la fase regular, donde acumuló 21 victorias, cinco empates y sólo ocho derrotas.

Así llega el Tomares

Por su parte, el Tomares llega a la fase de ascenso como una de las grandes revelaciones del grupo. Recién ascendido desde la División de Honor, el conjunto sevillano ha sorprendido al lograr colarse entre los cinco primeros clasificados, sellando su billete para el play off tras finalizar la Liga en quinta posición, con 55 puntos.

El tramo final de la temporada ha sido especialmente positivo para los de Manuel Luque, que han encadenado una racha de 12 jornadas consecutivas sin perder, lo que les ha permitido escalar posiciones y llegar lanzados a este tramo decisivo. Con un balance de 15 victorias, diez empates y nueve derrotas, los hispalenses han firmado una campaña equilibrada, asentándose como un rival a tener muy en cuenta por su momento de forma y su carácter competitivo.

Los antecedentes son favorables al equipo de Antonio Jesús Cobos, ya que en Liga regular, el Ciudad de Lucena se impuso en el Municipal de San Sebastián por 1-2 en la quinta jornada del campeonato, mientras que ya en la segunda vuelta, en el Ciudad de Lucena, el conjunto celeste volvió a ganar con claridad al sevillano con un contundente 3-0.

Suscríbete para seguir leyendo