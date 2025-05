Ancelotti se rinde ante el Barça de Flick: "Han merecido la Liga. Han sido más continuos y han jugado muy bonito"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad del equipo a horas de viajar a Sevilla donde se medirán en el Sánchez Pizjuán a los de Joaquín Caparrós este domingo a las 19.00 horas. El italiano aprovechó para felicitar al Barcelona por el título de Liga, logro al que no puso ninguna objeción: "El Barcelona lo ha hecho muy bien, han sido más continuos durante la temporada y han jugado un fútbol muy bonito. Les felicito porque han merecido otra liga. El próximo año será otra historia muy distinta con Barça, Madrid y Atlético peleando por el título de nuevo".

"Huijsen es un gran fichaje"

El italiano valoró el fichaje de Dean Huijsen, que se hacía público minutos antes de su aparición en la sala de prensa de Valdebebas: "Huijsen es un jugador joven con mucha proyección y mucho potencial. Es un gran fichaje. El Real Madrid siempre quiere estar peleando por lo máximo y por eso hace estos fichajes. El año pasado estaban Alaba, Carvajal y Militao en condiciones, pero luego las lesiones nos han perjudicado. No eran esperables. Durante la temporada hemos hablado sobre la posible llegada de un refuerzo, pero las decisiones del club han sido pactadas conmigo. No hay nada que añadir sobre posibles fichajes durante el año". También fue preguntado si el club le ha dado los fichajes que ha pedido, a lo que respondió así: "Me han hecho caso. Desde que estoy aquí el Madrid a Camavinga, Rudiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé… ¿Podía pedir más? No.

Carletto afirmó que disfrutará de esta semana que le queda en el banquillo del Real Madrid: "Lo disfruto, lo querría disfrutar de otra manera porque queríamos estar hasta el último día en la pelea, pero lo voy a disfrutar hasta el último día y luego a preparar otro desafío". Y aprovechó para agradecer los elogios que le han dedicado algunos entrenadores de otros equipos como Flick o Simeone en estos días: "Agradezco a mis colegas sus palabras, he recibido mucho cariño. Me encuentro bien porque tener el cariño de los colegas. Es algo bonito porque significa que aprecian tu trabajo y tu forma de ser. Por eso digo que lo voy a disfrutar".

Ancelotti se refirió a la posibilidad de que Mbappé gane la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada: "Es importante que Kylian esté peleando por la Bota de Oro. Estoy seguro de que va a marcar más de 40 goles y ha sido una temporada muy buena. Personalmente, creo que puede sacar aún más rendimiento, pero si evaluamos su primera temporada en el Real Madrid, tenemos que decir ha sido una buena temporada".

Relación con Davide

También fue preguntado por su equipo de trabajo y más específicamente por el de su hijo Davide: "Davide es una parte importante de mi cuerpo técnico y por el hecho de tener una relación especial, de padre e hijo, tengo mucha confianza en él. Con Davide tengo una relación especial porque él me dice cosas que otros del cuerpo técnico no se atreven a decirme. Es un grupo técnico joven, que me da entusiasmo, me hace pensar mucho y tenemos muchas discusiones. Son jóvenes, pero tienen mucha experiencia. Y además el Real Madrid tiene un grupo de analistas muy bueno. Somos una familia y eso hace que saquemos más de todos nosotros".

Y concluyó descartando que el mal final de temporada haya sido un problema de fe de la plantilla: "No ha sido un problema de creer porque este equipo en el pasado ha creído en cosas cuando nadie lo creía. Ha sido un problema evidente como he dicho antes. La llave de esta temporada han sido las lesiones en el aspecto defensivo, demasiadas y de jugadores muy importantes. Solo en el último ante el Barça faltaban los cuatro centrales. No ha sido un problema de creer".