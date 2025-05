El Barça va del clásico al derbi para cantar el alirón

Del clásico al derbi. No hay dos partidos más emblemáticos y más peligrosos para el Barça por las connotaciones de rivalidad que existen con el Madrid y el Espanyol. El azar del calendario sorteado en el mes de julio le deparó los dos partidos consecutivos. Ante el Madrid se obtuvo el domingo la victoria (4-3) que abre la posibilidad de cantar el alirón en el campo del Espanyol esta noche (21.30 h.). Igual que hace dos años con la Liga de Xavi Hernández.

Aquello acabó fatal, hace dos años menos un día (el 14 de mayo de 2023) y una jornada menos (la 34) con la celebración del Barça festejando una rotllana en el círculo central con el 2-4 y que hundía aún más al Espanyol en posición de descenso. Fue un festejo breve por la invasión de campo de aficionados blanquiazules para interrumpir la alegría culé.

Pau Cubarsí, en el suelo, atendido por un golpe en la rodilla derecha tras un choque con Robert Lewandowski en el entrenamiento de este miércoles. / Javi Ferrándiz / SPO

La misma situación

Podría darse hoy la misma situación si el Barça gana. El gol del madridista Jacobo a 40 segundos del final en el Madrid-Mallorca (2-1) obliga a los azulgranas. El conjunto de Hansi Flick se proclamará campeón en el terreno del máximo rival ciudadano, pero el Espanyol de Manolo González no está tan apurado –hace dos años era penúltimo–, sino que tiene media salvación garantizada. El entrenador del Barça afirmó que vio aquella jornada por televisión.

"Si somos campeones ante el Espanyol, haremos lo que corresponda, pero con respeto", dijo Flick, que no deseaba hablar de supuestos porque no se ha cumplido aún la condición principal: ganar el partido.

Robert Lewandowski bromea durante el entrenamiento de este miércoles antes del derbi. / Alejandro García / EFE

Falta un partido

A Flick no le parecía una buena idea anticipar los festejos. Hizo bien en ser prudente. Para él era "muy importante" que el equipo no se distrajera con la futura fiesta porque "la Liga aún no está ganada".

"Estamos aquí para ganar partidos y debemos estar centrados en eso", explicó el técnico, que había trasladado ese mensaje al vestuario. No sólo porque al Barça le faltan tres puntos para no tener en cuenta al Madrid, sino por "respeto a los aficionados, al rival y a la competición", añadió Flick. Apuntó, además, que el Espanyol había mejorado mucho en la segunda parte de la temporada "con la incorporación de dos jugadores nuevos", observó, refiriéndose a Urko y Roberto.

Eric y Fermín, en primer término, en la última sesión preparatoria. / Javi Ferrándiz / SPO

Ferran Torres, operado

El rigor que conservaba Flick le indujo a no dar pistas sobre la alineación. Ni si jugará Ter Stegen, como en Valladolid, ni si será titular Lewandowski, que jugó en Milá pero no el clásico. Sólo aclaró que Pau Cubarsí estaría en condiciones después de que los medios de comunicación vieran que se lesionaba tras un choque con Lewandowski en la porción abierta del entrenamiento.

Íñigo Martínez está sancionado. Andreas Christensen parece el favorito para cubrir la baja del vasco, por delante de Ronald Araujo, señalado en los dos últimos goles del Inter en Milán. El uruguayo cuenta con opciones. También Eric Garcia, precisó Flick, que pasaría de la posición de lateral derecho a la de central.

Lamine Yamal y Ferran Torres celebran el triunfo sobre el Madrid del pasado domingo. / JORDI COTRINA / EPC

"Todos cometemos errores, y en aquel partido todos cometimos errores, también yo", dijo el entrenador, disculpando a Araujo, y apoyándole frente a los ataques e insultos que recibió en las redes sociales al volver de Italia.

A última hora de la noche, el técnico conoció que Ferran Torres no podrá jugar el derbi y el final de la Liga. El delantero se sintió indispuesto, acudió al Hospital de Barcelona y ya no salió de ahí, Fue operado de urgencia por una apendicitis aguda.

Szczesny y Ter Stegen, en la última sesión. / Javi Ferrándiz / SPO

No habrá otro libro

Flick pareció más cómodo hablando del inmediato pasado y el cuarto triunfo en cuatro partidos frente al Madrid, al que le ha arrebatado dos títulos y le desplazó de la Liga este domingo. «Ya he escrito un libro y no tengo pensado escribir otro», dijo de sus experiencias ante los blancos. Sólo prefería conservar un recuerdo:

"Es genial ver cómo jugamos y remontamos. Estoy muy contento por los aficionados y por el club por cómo hemos jugado estos cuatro partidos. Fue increíble ver tras el 2-2 que no pisaran nuestro campo durante 24 minutos, y eso fue por nuestra estructura. Ese dato me pareció fantástico y es algo de lo que podemos estar orgullosos", dijo. Él también lo estaba.