Asencio no niega haber mostrado a un tercero el vídeo sexual que le lleva a juicio

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio ha hecho público un comunicado el día después de conocer su imputación por pornografía infantil y difusión de secretos, en el que defiende su inocencia y se desliga por completo de la participación en la grabación del vídeo en el que tres de sus excompañeros en la cantera madridista mantuvieron relaciones sexuales con dos mujeres, una de ellas menor de edad.

El central del Real Madrid rompe su silencio después de que, en el auto original de procesamiento, el juez le atribuyera por error cargos por la grabación de estas imágenes. En un auto aclaratorio, al que ha tenido acceso Efe, el juez corrige los cargos que se le imputaban a Asencio, a quien sí se acusa de revelación de secretos y de pornografía infantil.

Asencio explica en su comunicado dicho error, remarcando que la resolución no le atribuye "haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento". "Igualmente, el auto judicial aclara que no fui quien envió a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo, los cuales, reitero, fueron grabados en un lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba", incide el futbolista.

El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero Raúl Asencio

De qué se acusa a Asencio

Asencio, no obstante, no niega la acusación que pesa sobre él y que define de la siguiente manera: "El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación alguna en su grabación ni en su difusión". Es decir, no niega (ni tampoco confirma) que mostrara el vídeo sexual de las dos mujeres, de 18 y 16 años en ese momento, a otra persona.

En esta línea, el juez cree que Asencio era plenamente consciente de que aparecían menores de edad en el vídeo y que, aun así, lo enseñó a un tercero que figura en la causa como testigo, sin el consentimiento de las menores. Pese a todo, el central canario entiende que no tuvo "ninguna conducta delictiva".

"Presunción de inocencia"

"La imputación formulada contra mí, como expresamente señala la propia resolución judicial, tiene carácter estrictamente provisional. Por tanto, debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia", continúa el futbolista, remarcando su "absoluto respeto por los derechos a la libertad sexual y a la intimidad de todas las mujeres".

Todo ello parte de unos hechos que sucedieron el 15 de junio de 2023 en un club de playa de Amadores, en sur de Gran Canaria. El auto de procesamiento subraya que, mientras los cuatro futbolistas imputados se bañaban en la piscina y tomaban el sol juntos, una de las jóvenes dijo a los cuatro procesados que tenía 16 años, de modo que todos sabían que era menor.

En un momento dado, la menor y otra chica de 18 años accedieron a irse a una cabaña privada del club con Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, con los que mantuvieron sexo consentido, mientras que Asencio prefirió quedarse al margen y pasar el tiempo con otra chica en la piscina general de las instalaciones.