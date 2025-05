¡El Salerm Puente Genil logra el ascenso a Segunda RFEF!

Era un secreto a voces desde hace semanas, que el fútbol cordobés tendría, como mínimo, a un representante provincial en Segunda Federación la próxima campaña 2025-2026, pero 34 jornadas después -porque tuvo que ser hasta la última-, ya se conoce su nombre y apellidos: el ascenso directo, así como el campeonato del Grupo 10 de Tercera Federación, es para el Salerm Puente Genil. Y es que tenían todo en su mano los de Álvaro Cejudo para acabar el calendario regular, dependiendo de sí mismos en la última fecha del campeonato y tan solo obligados a cumplir ante el Internacional de Sevilla para proclamarse líderes absolutos de la sección. No fallaron, con una goleada contundente en el Demetrio Pichel para asegurarse el salto de categoría por la vía rápida (0-4). Los tantos de Montenegro, Ismael, Capi y Migue García fueron los que abanderaron su empresa, superando desde bien temprano a un cuadro hispalense que si la pasada semana había presentado batalla en suelo aracelitano, no supo cómo frenar el empaque pontano en su propia casa.

Por su lado, con la miel en los labios y emplazado, sin más remedio, a su sexta tentativa de ascenso a través del play off, se quedó finalmente el Ciudad de Lucena, que se llevó una derrota de su visita al Nuestra Señora de Luna del CD Pozoblanco (1-0) para zanjar el campeonato regular con sensaciones negativas y, desde ya, prepararse para lo que viene. Comenzarán los de Antonio Jesús Cobos midiéndose al Tomares en la fase, después, en caso de victoria, emparejados con el vencedor del cruce entre el tercero y cuarto clasificado.

Esa será la final del grupo, de la que saldrá el campeón para medirse, posteriormente, al campeón de también cualquiera de las otras secciones que componen Tercera Federación en la gran final por el ascenso al cuarto peldaño nacional. Todas las citas, además, tendrán lugar en formato ida y vuelta, con el primero de los cruces en el feudo del equipo que cerró el calendario en peor puesto clasificatorio.

Y completaron el cartel de citas de esta última jornada también el Atlético Espeleño y el Córdoba CF B, ambos sin nada en juego. Los de Juan Carlos Quero, descendidos matemáticamente con antelación, sellaron una derrota en su duelo en el Municipal de Espiel (1-2), mientras que el filial blanquiverde, salvado, no pasó de las tablas ante el Utrera en la Ciudad Deportiva (1-1).

Internacional de Sevilla - Salerm Puente Genil (0-4)

Dependían de sí mismos y no dejaron lugar a la especulación. El Salerm Puente Genil cumplió con su parte del guion y firmó su ascenso a Segunda RFEF que ya va directo a la galería: en apenas una década, de la Primera Andaluza -antes incluso por categorías menores- a la cuarta división nacional. Y es que arropado por más de seis centenares de aficionados pontanos que tiñeron de rojo las gradas del feudo sevillano, el equipo de Álvaro Cejudo mostró una versión contundente y efectiva, propia de un líder que sabía lo que se jugaba y que no estaba dispuesto a ceder ni un solo centímetro en la cita más decisiva de su historia reciente.

Jugadores y aficionados del Salerm Puente Genil celebran el ascenso a Segunda RFEF, este domingo, en Sevilla. / PABLO MANSILLA

Desde el pitido inicial, los rojillos marcaron el ritmo del encuentro con una puesta en escena ambiciosa. Sin conceder al rival un solo respiro, comenzaron a empujar con fuerza sobre el área sevillana y el primer zarpazo no tardó en llegar. Apenas habían transcurrido nueve minutos cuando Montenegro aprovechó una acción bien trenzada para firmar el 0-1 y desatar la alegría entre los suyos. Lejos de conformarse con la ventaja temprana, el Salerm Puente Genil siguió apretando. El segundo tanto era solo cuestión de tiempo. Así fue: Ismael García amplió la renta poco después, sobre el cuarto de hora en el reloj. El golpe fue duro para el Inter, que no encontraba la forma de frenar el vendaval pontanés. Antes de la media hora, sin ir más lejos, Capi añadió el tercero, dejando el marcador en un claro 0-3 que reflejaba la autoridad de los visitantes. Y con esa ventaja se llegó al descanso, con el partido completamente volcado y con la sensación de que, salvo giro inesperado, el ascenso directo ya tenía dueño por entonces.

La Caseta Municipal de Puente Genil celebró por todo lo alto cada uno de los cuatro goles logrados por el Salerm que certificaban el ascenso a Segunda RFEF. / VIRGINIA REQUENA

La segunda mitad arrancó más comedida. Medio trabajo estaba hecho y le tocó a los cordobeses aguantar la renta. Sabían del peligro del Internacional en ciertos tramos del encuentro -como reflejo, sorprendió al Lucena con tres dianas en los últimos minutos hace una jornada-, por lo que relajación había poca. Hasta en dos ocasiones topó el Salerm con la madera, una a través de Capi y otra de Tommy Montenegro, en busca de zanjar el asunto. Y el que lo logró fue Migue García, ya entrada la recta final, colocando el cuarto de los goles de la matinal para dejar en un autoritario 0-4 el marcador definitivo y dar rienda suelta a los festejos.

CD Pozoblanco - Ciudad de Lucena (1-0)

No pudo ser para el Ciudad de Lucena, que llegaba a Pozoblanco con la necesidad de ganar y cruzar los dedos para alcanzar el ascenso directo. Una temporada más, con la miel en los labios le tocó quedarse al respetable celeste, que se había desplazado en masa al Nuestra Señora de Luna. Cumplir y esperar. Solo así habría billete directo a Segunda Federación y bien lo sabían los de Antonio Jesús Cobos, aunque toparon con una roca con los pedrocheños. Fue cruel el guion para los lucentinos, que lejos de ganar en el derbi se llevaron un revés de vuelta a suelo aracelitano, donde, desde ya, se pretende comenzar la preparatoria para otra nueva tentativa a través de la fase de promoción.

El partido arrancó con un ritmo aceptable, aunque condicionado por lo que había en juego para uno y lo que no se jugaba el otro. El Pozoblanco, liberado de presiones, mostró frescura en campo rival durante los primeros compases, obligando al Ciudad de Lucena a replegar con orden. Aun así, los visitantes no tardaron en estirarse y comenzaron a generar peligro, aunque las ocasiones no se tradujeron en goles. Ambos equipos tuvieron sus momentos, pero el marcador no se movió en una primera parte en la que la tensión se palpaba más en el banquillo de Cobos que sobre el césped. Al descanso, todo seguía abierto, aunque las noticias que llegaban desde Puente Genil ya empezaban a pesar en los ánimos.

La reanudación no cambió la estampa, o al menos no la mejoró para el bando lucentinista. Comenzó sacando una parada antológica Benito del Valle tras una gran acción individual de Diawara, si bien antes de la hora de juego llegó el golpe: abrió el marcador el cuadro de Alberto Fernández. Lo hizo a través de Fran Gómez, con una definición ajustada lejos del alcance del meta jerezano. Trató de replicar el Lucena con un par de opciones de Jairo, más otra de Pedro Morillo. Iván Vela, que hace tan solo un ejercicio defendía la elástica blanquilla, sin embargo, fue el encargado de evitar el segundo de los locales. Y poco más quedó en el último tramo, en el que casi pudo redondear el castigo el conjunto pozoalbense. A por el play off.

Ficha técnica 1 - CD Pozoblanco: Jerry, Arnau, Kilian, Ángel, Luna, David García, Fran Gómez, Migue Sánchez, León, Diawara y Vargas. 0 - Ciudad de Lucena: Benito, Cancelo, Rafa Manosalva (José Cruz, 58’), Iván Vela, Pedro Morillo, Adri Moyano (Rafa Castilla, 45’), Alberto García (Javi Hervás, 71’), Manu Molina (Joseliyo, 78’), Álvaro Cascajo, Hugo Fuentes y David Agudo (Jairo Morillas, 45’). Goles: 1-0 (65’) Fran Gómez. Árbitro: Jaime Fernández Martínez, del colegio sevillano. Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Manu Molina, Hugo Fuentes, Adri Moyano, Jairo Morillas y Pedro Morillo. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, disputado en el Nuestra Señora de Luna (Pozoblanco, Córdoba).

Cae el Espeleño y empata el Córdoba CF B

Sin mucha historia y poco más que las sensaciones en juego, tanto el Atlético Espeleño como el Córdoba CF B quisieron despedir la temporada -y la categoría, en el caso rojillo- con buen sabor de boca. Por el lado espeleño, lo que tocó fue empatar en su adiós a Tercera Federación tres años después, con un marcador de 1-2 en su cita frente al Conil en el Municipal, que también fue la decimonovena y última derrota de la campaña. Con tablas zanjó la agenda de Liga el filial blanquiverde, por el otro lado, que logró aguantar en inferioridad numérica frente a un gallito de la división como el Utrera en la Ciudad Deportiva (1-1).

