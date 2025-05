La jornada en Tercera | El Salerm y el Lucena, la batalla final por el ascenso

Llega la prueba final en el Grupo 10 de Tercera Federación, donde tan solo dos de los cinco combinados cordobeses presentes continúan con objetivos en juego. En ese sentido, el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena serán los protagonistas, si bien en escenarios distintos, de esta última jornada de Liga en la categoría. Los pontanos se mantienen líderes, amparados por el golaverage general que, además, les permite depender de sí mismos para acabar el fin de semana siendo equipo de Segunda Federación. Lo contrario ocurre en clave aracelitana, con los celestes pendientes de una posible derrota o empate del cuadro rojillo para, en caso de victoria propia suya, asaltar el liderato y por tanto el ascenso directo sobre la bocina. Cruces engañosos hay reservados para ambos, enmarcados en la franja de las 12.00 horas de este domingo, horario unificado para todo el grupo. Los de Álvaro Cejudo se medirán al Internacional de Sevilla a domicilio -que ya rozó la campanada hace tan solo unas fechas contra los aracelitanos-, mientras que el conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos buscará agotar su última bala en la visita al CD Pozoblanco, que los recibe sin nada en juego tras descolgarse de la lucha por la fase de promoción en su última actuación.

En lo demás, el Atlético Espeleño, ya descendido, tratará de despedirse con la cabeza alta en su cruce frente al Conil en el Municipal, en paralelo con el Córdoba CF B, que desde hace un puñado de citas se aseguró la permanencia y ahora quiere marcharse con buen regusto en su choque ante el Utrera en la Ciudad Deportiva.

Internacional de Sevilla - Salerm Puente Genil

En masa se prepara para acudir la afición pontana al campo Demetrio Pichel, en el que, según datos del propio Salerm, acudirán como mínimo 700 fieles rojinegros tras la venta de entradas anticipadas. «Estáis locos o qué», reza la publicación emitida por el club a través de sus canales sociales, tanto agradeciendo el respaldo -masivo- como poniendo la base para un cruce que se antoja histórico en todos los sentidos, además de un mensaje especial del pontano Roberto Fernández, futbolista del Braga cedido en el Espanyol. Y es que en cuestión de una década, el cuadro de Puente Genil ha pasado de batallar en Primera Andaluza, tras un extenso periplo por categorías menores, para ahora colocarse a un único paso de confirmarse como equipo del cuarto peldaño del fútbol español: la Segunda Federación. Dependen de sí mismos los de Álvaro Cejudo para ello, que en caso de victoria acabarían la jornada celebrando un ascenso de forma unilateral. Es decir, no dependen de nadie más que de sí mismos para lograr hacer suyo el primer puesto de forma definitiva. Una victoria lo aseguraría por la vía rápida, mientras que en caso de no conseguirla, sellar el mismo resultado que consiga el Lucena en Pozoblanco sería suficiente para también cerrar el fin de semana con una promoción bajo el brazo.

Existe un matiz en todo esto, eso sí: con el golaverage particular empatado entre lucentinos y pontanos -cada uno se llevó por 0-1 los cruces de esta temporada, respectivamente-, hace falta acudir a la diferencia goleadora general para decidir quién se lleva el gato al agua en caso de empate a puntos, como es ahora el caso. Un total de 68 suman ambos en este momento, si bien el conjunto de Cejudo cuenta con un balance anotador de +35, superior al +30 que acumulan los aracelitanos. La carambola para quedarse sin ascenso pese a ganar en el cruce con el Internacional sería histórica, dado que en esta última jornada el Lucena debería pasar de encontrarse cinco goles por debajo en esa estadística a, una vez concluida, haber conseguido una renta tan gigantesca en su duelo en Pozoblanco como para superar la del Salerm, que debería ganar en Sevilla para dar pie a esa situación. Casi un millar de pontanos generarán una marea roja en Sevilla Este, lugar del encuentro, en donde acompañarán al equipo de Cejudo.

Lo que está claro es que si los celestes consiguen un triunfo y los rojinegros no logran los tres puntos en el Nuevo San José, el salto de categoría cambiará de manos. Además, todo se seguirá también desde una pantalla gigante instalada en la caseta municipal de la localidad, que abrirá sus puertas desde las 11.15 horas este domingo.

Y en parte, cierto porcentaje de cambiar el desenlace de la temporada regular en el Grupo 10 de Tercera Federación también se encuentra en manos del Internacional de Sevilla, colista, descendido con muchísima antelación -por tanto, sin nada en juego-, pero que ya estuvo cerca de sorprender al propio conjunto lucentinista en su último pleito. Un 6-4 tan abultado como extraño lograron los de hispalenses en el Estadio Ciudad de Lucena, pasando de un margen de 6-1 al resultado definitivo, igualmente derrota, pero que condicionaba el golaverage global de los locales en el lapso de apenas un cuarto de hora en el tramo final de la cita. Por momentos se vio al Lucena comandando la tabla, sin ir más lejos, aunque los sevillanos reaccionaron negando esa posibilidad. Por tanto, no se espera que frente al Salerm ofrezcan una versión menos competitiva.

CD Pozoblanco - Ciudad de Lucena

Obligado a cumplir y a la espera de un resultado favorable se encuentra por su lado el club lucentino, que despedirá la temporada con nada menos que un derbi frente al combinado pedrocheño en el Nuestra Señora de Luna. No dependen de sí mismos los de Cobos, aunque para aspirar al ascenso directo el único desenlace posible es una victoria. Una goleada descomunal, que incluso sumada a las estadísticas de este curso ofreciese por tanto una diferencia goleadora superior a la del Salerm, sería la única otra fórmula para hacerse con el primer puesto, prácticamente. Se perfila poco probable, porque con la ventaja de cinco dianas de los pontanos, y previendo, como mínimo, una victoria por 0-1 en su duelo frente al Internacional, el empate a 71 puntos en lo más alto de la tabla debería producirse tras, también como mínimo, un 0-7 en Pozoblanco con el que el Ciudad de Lucena consiguiera superar por un tanto el golaverage rojillo, en ese caso.

Eso sí, si el Salerm no logra la victoria y los celestes cumplen, el billete a Segunda Federación irá directo a Lucena sin más debate. Más complejo se antoja tras el marcador del pasado choque ante el Internacional, de 6-4, que solo reportó un beneficio de +2 goles de diferencia a esos guarismos en las áreas, tan decisivos en estos tramos finales de temporada en caso de empates. También cabe recordar otro posible camino para la promoción: si el Lucena -o el Salerm, independientemente- no lograse ascender como campeón, disputaría el play off de ascenso igualmente. Son expertos en esta materia por Lucena, tras cinco participaciones consecutivas en la historia reciente. El formato primero mediría al segundo frente al quinto, después, el ganador de ese cruce chocaría con el vencedor del tercero contra cuarto. Campeón de la fase de grupo sería el equipo resultante de todas esas eliminatorias -a doble partido-, pasando posteriormente a la gran final por el ascenso que le mediría frente a otro campeón de Tercera Federación en otro doble cruce.

Por su lado, el CD Pozoblanco llega con poco más en juego que terminar desquitándose de su pasado revés ante el Ceuta en este cierre de la agenda. Se quedaron sin la posibilidad matemática de disputar ese mismo play off los de Alberto Fernández, tras toda una segunda vuelta instalados en la zona noble que acabó diluida en esta recta final de curso, en la que han acumulado la losa de tres derrotas consecutivas. Así, el premio será acabar lo más alto posible, además de, lógicamente, la hace tiempo sellada permanencia. En el feudo blanquillo, además, se espera una gran afluencia de aficionados visitantes.

Atlético Espeleño y Córdoba CF B, sin nada en juego

Menos trascendentes, al menos clasificatoriamente hablando, serán el otro par de cruces restantes esta jornada. El Atlético Espeleño hace semanas que selló su descenso matemático a División de Honor, por lo que en su duelo con el Conil en el Municipal buscará brindarle una victoria de despedida a su afición. Tras tres campañas en Tercera RFEF, los rojillos preparan el adiós, aunque esperan darlo con mejor regusto. Parecida es la situación para el filial blanquiverde, que salvó bien la papeleta hace un puñado de citas y ha apalabrado la salvación en la categoría incluso con cierta solvencia, tras diversos tramos de campaña en los que se codeó con el descenso. Frente a un hueso duro como el Utrera, que ha logrado certificar el play off, se verá las caras el Córdoba CF B, dispuesto a dar carpetazo al ejercicio con buenas sensaciones en la Ciudad Deportiva.

Suscríbete para seguir leyendo