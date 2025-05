Lolo Urbano: “Lo importante es que se vea fútbol sala de máximo nivel en Córdoba”

-¿Por qué ha tomado la decisión de retirarse?

-Era un tema que pensaba y comentaba con familiares y amigos más cercanos desde hace algunos años. Siempre pensé en retirarme yo antes de que el fútbol sala me invitara a retirarme a mí. Siempre pensé en retirarme estando bien físicamente y disfrutando de los entrenamientos y los partidos. Y creo que es un buen momento. Se ha juntado la posibilidad que me planteó el club de que cuando llegara, pasara a la dirección deportiva y a asumir algunas funciones más dentro del club. Me he estado preparando para ello en los últimos años a nivel académico.

-Cuéntanos cuales van a ser tus funciones a partir de ahora en el Viña Albali Valdepeñas.

-Voy a estar un poco de coordinador general y también dentro de la parcela de la dirección deportiva. Pero esto es un club muy grande y soy consciente de que son muchas las cosas que hay que ir aprendiendo. Voy a estar sobre todo de enlace entre la parte directiva y la parte técnica del club.

Imagino que recordarás tus inicios en Córdoba. ¿Cómo fueron?

-Empecé en el fútbol en la Unión Deportiva Sur, que era el club de mi barrio. A los ocho años cambié al Séneca y también con siete u ocho años empecé en el Adecor. Hasta los quince estuve en el Adecor y el Séneca. Ya con quince me decidí solo por el futbol sala, quedándome en el Adecor. Por suerte, un año después pude debutar con lo que era el Grupo Pinar Córdoba en Segunda División y así hasta hoy. Dos años jugando en el Adecor poquito porque tenía 16-17 años pero ya disputaba algunos partidos con Bruno García. De ahí di el salto al Ibi en Segunda División.

Lolo Urbano golpea un balón. / CÓRDOBA

-¿Cómo se fraguó tu entrada en Primera División?

-Pues en un Campeonato de España con la selección andaluza. Tuve tres o cuatro cositas de Primera División, jovencito, con 18 años. Fiché por el Benicarló, que me cedía el primer año al Ibi y ya el segundo me repescaba para el primer equipo. Estuve allí cuatro años y medio.

Tu mejor etapa, en cuanto a títulos, fue la del Inter. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años?

-Sí, a nivel de títulos está claro que fue mi mejor etapa pero he disfrutado en todos los equipos. He participado siempre en proyectos competitivos y he elegido bien en ese aspecto. Siempre he estado en la Copa y los play-offs y he disfrutado. Con el Inter gané la Champions League, que creo fue el momento más importante o el título más importante de mi carrera.

Con el Inter ganaste todos los títulos a nivel de clubes. ¿Soñaste alguna vez con ganar tantos?

-Cuando empiezas con 15 o 16 años no te ves ahí, estás muy lejos. Pero es verdad que me fui consolidando en Primera, debuté con la selección a los 24 años y entonces empiezas a soñar con que algún día puedas ganarlos. Pero es verdad que se dieron todas las circunstancias, fui al mejor Inter de la historia. Fueron tres años increíbles a nivel de resultados y de juego y creo que eso marcó una época.

-Fuiste el primer cordobés jugador de fútbol sala que vistió la camiseta de la selección absoluta. ¿Cómo fue tu estreno en la selección?

-La verdad es que fue un orgullo, pues fui el primero, aunque después de mí ya ha habido muchísimos jugadores más. Fue con 24 años, como te digo, estando en Tudela. Recibí la llamada de Venancio y pude disfrutar de varios partidos. Luego es verdad que en el Inter tuve una lesión grave y ahí se me cortó un poco la trayectoria de la selección. Luego volví a ir, pero recuerdo con mucho cariño ese debut en Tailandia.

-¿Qué recuerdas de aquel partido en Tailandia?

-Fue en agosto o septiembre. Creo que era la pretemporada y recuerdo que debuté con un gol. Muchos nervios, pero también muchas ganas, muchas ilusiones por consolidarte ahí. Había un equipo, recuerdo con Miguelín o Álvaro, había grandes porteros. Había un plantel muy bueno. Con mucho cariño lo recuerdo.

Lolo, en un partido. / CÓRDOBA

-¿Cómo explicas que salieran tantos cordobeses internacionales en tan pocos años?

-Bueno, la quinta que venía detrás mía fue muy buena. La mía ya también era buena, pero solo yo tuve la suerte de llegar tan arriba. La que venía detrás mía fue igualmente muy buena. Yo creo que también, el buen trabajo realizado en la base y en los equipos de Segunda B y segunda A y posteriormente en el Córdoba Futsal influyó en ello.

-¿Crees posible que se repita una generación tan brillante como la vuestra?

-Puede ser posible, pero bueno, también las casualidades existen. No digo que sea casualidad el trabajo, pero realizando el menor trabajo posible tiene que dar también la casualidad de que se junten ese grupo de jugadores y también que al seleccionador le dé por convocarlos a todos en un espacio de tiempo tan corto. Al final se puede hacer el trabajo lo mejor posible, pero también hay un poquito de suerte ahí. Se juntaron ocho o diez jugadores en ese momento, todos seleccionables.

-Has seguido a buen seguro la evolución del Córdoba Futsal. ¿Cómo has visto su trayectoria en estas últimas temporadas?

-Pues bien, porque la verdad es que la Primera División es muy complicada. Cada año hay un nuevo reto. Es muy difícil consolidarse al máximo nivel. Creo que el Córdoba, dentro de sus posibilidades, está haciendo un buen trabajo, consolidando al equipo poco a poco. Es verdad que no ha llegado el premio que ellos buscan de una Copa o un play-off, que sería algo que daría un gran impulso al club, pero creo que con el apoyo de las instituciones, las empresas, García Román y todos los que están a su alrededor, están consiguiendo algo muy complicado. Cada año es un mundo cada proyecto y es muy complicado seguir ahí.

-¿Ves pronto al Córdoba Futsal luchando por una plaza en la Copa de España o en la fase final de la Copa del Rey?

-Sí, pero es verdad que incluso para nosotros, para el Valdepeñas, es difícil. Este año ha sido irregular y no lo hemos conseguido, pero es que hay cinco o seis equipos, los tres grandes, más Palma, Cartagena y ahora Peñíscola que están muy consolidados ahí arriba y es muy difícil. Al final quedan un par de huecos para esas competiciones y estamos otros siete u ocho equipos peleando por esos dos huecos. Creo que el premio va a caer, tarde o temprano va a caer, pero eso tampoco tiene que hacer que nadie se desilusione. Lo importante es que el equipo, poco a poco, se vaya manteniendo en Primera y se vea fútbol sala de máximo nivel en Córdoba, que creo que es lo que la afición quiere.

-¿Qué le diría a los chicos jóvenes de Córdoba para que se animen a practicar tu deporte?

-Pues que se diviertan en su infancia sobre todo, que se diviertan, que no piensen en el futuro y que al final con trabajo se puede llegar. También es verdad que también con trabajo hay que tener suerte. Y eso, que se diviertan, que el fútbol sala y el deporte en general es un motivo de vida, un motivo de salud y a partir de ahí que sigan apoyando al equipo de Córdoba, que es un privilegio tener a la Primera División en Córdoba cada semana o cada dos semanas, así que sigan apoyando al Córdoba.