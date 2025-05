Muere a los 74 años José Ángel de la Casa, la voz del deporte en Televisión Española

El periodista José Ángel de la Casa Tofiño ha fallecido este lunes a los 74 años tras haber sido ingresado anoche en el Hospital Puerta de Hierro. El comunicador deportivo anunció en 2014 que padecía de Parkinson, enfermedad se le diagnosticó tras notar temblores en las manos durante la Eurocopa de 2005 y con la que ha luchado la última década.

Natural de Los Cerralbos, Toledo, donde nació en 1950, puso voz a los éxitos del deporte español en televisión durante más de tres décadas. De la Casa estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, comenzando su trayectoria en los medios en Radio Peninsular antes de incorporarse a Radio Nacional (RNE), para posteriormente pasar a la televisión, el medio que le convirtió en un referente del periodismo deportivo.

En TVE desde 1977 a 2007

En la Televisión Española pasó 30 años que comenzaron narrando un Campeonato de España de atletismo en pista cubierta en 1977, y terminaron con un partido de la selección española ante Islandia en 2007. En noviembre de 1979 debutó como narrador de partidos de la selección española, y acabó retransmitiendo casi 300 encuentros entre 1979 y 2007. Apareció en programas como 'Polideportivo', 'Tiempo y marca' y 'Estudio Estadio', programa de referencia del fútbol español.

Según contaba él mismo, "he realizado más de dos mil retransmisiones de todo tipo, aunque todos me conozcan por ser la voz de la selección de fútbol. Pero a mí siempre me han gustado todos los deportes porque siempre he sido un apasionado de todos". Entre esas dos mil retransmisiones aparecen seis Mundiales de fútbol (de 1978 a 1998) y seis Juegos Olímpicos (de 1984 a 2004), además de varias Eurocopas y Copas de Europa. De la Casa le puso voz a la medalla de oro de Fermín Cacho en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, y también a los goles de Koeman en la Copa de Europa del Barça o al de Mijatovic en la séptima del Real Madrid en Ámsterdam ante la Juventus.

El gol de Señor a Malta

Pero el momento que ha quedado en la memoria de todos es la narración del gol de Juan Señor al anotar el gol número 12 de España ante Malta en uno de los partidos más emblemáticos de la historia de la selección. Narración en la que le embargó la emoción, algo que no ocurría con frecuencia, y le salió un histórico 'gallo' que le ha acompañado toda su carrera. Narrador minucioso que preparaba todas las retransmisiones al detalle y que apostaba por un estilo sobrio y cauto, recibió el premio Ondas en 1998 por su dilatada trayectoria. Salió de TVE al jubilarse por adelantado debido a un Expediente de Regulación de Empleo en el ente público.

Cuando colgó los micrófonos, siempre comentó que se marchaba con dos sueños por cumplir: "Me hubiera gustado presentar un telediario y jugar al menos un minuto con la camiseta de la selección española de fútbol". Una vez jubilado se retiró a su pueblo desde donde observaba la deriva sin añoranza, "porque el periodismo que yo hacía se terminó. Ahora se hace otra cosa". Pese a que le hubiera gustado tener algún hijo médico, los dos le salieron periodistas, "y qué le voy a hacer".