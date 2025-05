Éxito cordobés en el Campeonato de Andalucía de menores de ajedrez

Nuevo Portil (Huelva) acogió el Campeonato de Andalucía de menores de ajedrez, con una participación de 470 jóvenes de las ocho provincias. Córdoba estuvo representada por 69 deportistas.

La selección provincial logró la plata, empatada con la campeona, Sevilla, en todas las variables hasta el quinto sistema de desempate, con un gran desempeño de los siete jóvenes valores que la integraron: Jorge Carrillo, Laura Herrero, Javi Merino, Miguel Frías, Marta Frías, Cristóbal Blanco y Pablo Medina. Entre todos consiguieron cinco victorias y dos empates.

A título individual, destacó el subcampeonato sub 16 para Eduardo César Maestre y los títulos femeninos para Marta Frías (sub 10) y Laura Herrero (sub 16). Myroslava Rybachek finalizó tercera en sub 12. La provincia finalizó tercera en la categoría sub 8-10-12.

Dos cordobeses en la selección andaluza

Maestre y Herrero integrarán la selección andaluza sub 16 que acudirá al Campeonato de España de selecciones autonómicas (Zaragoza, 19 al 22 de junio).