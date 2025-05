La jornada en Tercera | El Salerm recibe al Sevilla C y el Lucena sí jugará con el Internacional

Continúa la cuenta atrás para el carpetazo de la agenda regular de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación, donde tan solo tres de los cinco equipos cordobeses implicados aún mantienen objetivos en juego, ya solo con dos jornadas pendientes para despedir el campeonato. La primera de ellas será este domingo, en horario unificado a partir de las 12.00 horas, por lo que todos los conjuntos presentes en la sección disputarán sus partidos en la misma franja. Entre ellos, con la permanencia amarrada aparece el Córdoba CF B, que se medirá al San Roque de Lepe a domicilio. Otro con toda la tela cortada es el Atlético Espeleño, que si hace apenas unas fechas logró zanjar su terrible sequía de victorias, ahora, con el descenso matemático consumado, aborda la penúltima prueba de la temporada en casa del Utrera. El CD Pozoblanco sí que se jugará volver -o no- a entrar entre los cinco primeros clasificados, en busca de un billete a la fase de ascenso este domingo en Ceuta, o al menos acercarse a él.

Y a la misma hora tendrán lugar los dos platos fuertes del fin de semana, protagonizados por los colíderes de la categoría: el cruce del Ciudad de Lucena ante el Internacional de Sevilla en el feudo aracelitano y el duelo entre el Salerm Puente Genil y el Sevilla C en el Manuel Polinario. Un hipotético triunfo pontano, además, unido a una teórica derrota celeste, también podría acarrear el ascenso directo del conjunto de Álvaro Cejudo en caso de mantenerse las mismas diferencias goleadoras de aquí al final de curso.

Salerm Puente Genil - Sevilla CF C (domingo, 12.00 horas)

El Salerm Puente Genil rescató un valioso punto in extremis frente al Atlético Central (2-2) en un duelo lleno de dificultades, resultado que le permite seguir al frente de la clasificación. Con la moral intacta, los de Álvaro Cejudo se preparan para recibir al Sevilla C en el Manuel Polinario, en un choque decisivo. Una victoria local, combinada con una derrota del Ciudad de Lucena, podría abrir de par en par las puertas del ascenso directo para los pontanos, siempre que se mantenga la diferencia de goles hasta el final de la temporada.

El Sevilla C afronta el encuentro con la moral baja tras su derrota ante el Ciudad de Lucena (0-1). Sin embargo, en las jornadas previas, el filial hispalense encadenó dos victorias seguidas: venció al Conil (3-1) y logró un importante triunfo a domicilio frente al Ceuta B (0-1). Pese a ello, su rendimiento como visitante deja que desear, con solo tres victorias fuera de casa en toda la temporada, un factor que podría jugar en su contra.

Ciudad de Lucena - Internacional de Sevilla (domingo, 12.00 horas)

Hubo debate, pero habrá partido. Y es que a última hora del pasado viernes emitió un comunicado de protesta la entidad aracelitana mostrando su disconformidad ante una posible «incomparecencia» del cuadro hispalense -descendido matemáticamente desde hace jornadas- que, a su juicio, supondría ver la competición «adulterada». Además, avanzó que tomaría cartas en el asunto: «tomaremos las medidas legales pertinentes contra todas las partes implicadas». Relataba el escrito del cuadro celeste la intención de su rival por no presentarse a la cita, pese a que sus futbolistas, o al menos gran parte del plantel, deseaban disputarla. Y con ello el lógico trastorno en cuestiones clasificatorias. El Ciudad de Lucena es actualmente colíder, con 65 puntos e igualando al Salerm, aunque cuenta con golaverage particular empatado y en cuanto a diferencia goleadora la ventaja es para el bloque pontano, que a falta de solo dos fechas en el calendario regular presenta un balance de 32 tantos positivos, por los 28 lucentinos. De este modo, una hipotética suspensión del choque, que se traduciría en victoria para el Lucena, podría antojarse insuficiente para limar esa diferencia de aquí al cierre del calendario en Tercera Federación. Pero no será el caso, finalmente se disputará el encuentro conforme a lo programado.

Y de vuelta a lo estrictamente deportivo, con una racha de tres jornadas sin perder, el objetivo del Ciudad de Lucena está más que claro: alcanzar el liderato en solitario del grupo. Para lograrlo, será clave recuperar la contundencia como local, una faceta en la que el equipo ha destacado durante gran parte del curso. A pesar de ser uno de los mejores anfitriones de la categoría, los últimos resultados en casa invitan a la cautela. En sus tres encuentros más recientes, el balance ha sido de cuatro puntos: triunfo ante el Utrera (2-0), empate sin goles ante el Atlético Central y una derrota frente al Ceuta B (1-2). Además, este fin de semana pretende escapar goleando al colista para acercarse al bagaje del combinado de Puente Genil en el contraste entre tantos anotados y recibidos.

Sin opciones de permanencia y con el descenso ya consumado desde hace tiempo llega el Internacional de Sevilla, por otra parte, que afronta la recta final del campeonato sin nada en juego. Con apenas 16 puntos en su casillero, el colista acumula más de tres meses sin saborear la victoria. Su último triunfo data de una ajustada victoria por 0-1 frente al Atlético Espeleño.

Ceuta B - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

Un nuevo tropiezo del CD Pozoblanco ante el Conil (1-2) ha supuesto un golpe para las aspiraciones de play off, alejando al equipo de la zona noble. Con 49 puntos en su haber y ubicado en la séptima posición, los de Alberto Fernández están a solo dos unidades del quinto clasificado. Para seguir soñando con jugar la fase de ascenso, no hay alternativa: deben ganar en su visita a Ceuta y esperar un tropiezo de sus rivales directos en este tramo final del campeonato.

Con la confianza reforzada tras golear al Inter de Sevilla (1-4) llega el Ceuta B, equipo que afronta la jornada con la intención de mejorar su rendimiento en casa. Ocupan la décima posición con 43 puntos, aunque sus recientes actuaciones como local han dejado dudas, con dos derrotas consecutivas ante rivales exigentes como el Sevilla C (0-1) y el Salerm Puente Genil (0-2).

San Roque de Lepe - Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

Tras su victoria por la mínima ante el Bollullos (2-1), el Córdoba CF B afronta su próximo reto con la moral alta. Ya salvados de todo peligro, los de Gaspar Gálvez intentarán continuar con su buena racha frente a un rival complicado como el San Roque de Lepe. Aunque en las últimas salidas su rendimiento ha sido discreto, con tres empates sin goles ante el Atlético Onubense, el Coria y el Cartaya, el conjunto blanquiverde buscará sumar en su visita a tierras onubenses.

El San Roque de Lepe llega con la moral algo tocada tras su derrota ante el Atlético Espeleño (1-0), aunque previamente logró una victoria sólida ante el Cartaya (2-0), lo que le permitió recuperar algo de impulso tras el tropiezo en su visita al CD Pozoblanco (2-0). A pesar de este revés, el conjunto lepero ha demostrado una notable fortaleza en las últimas semanas, encadenando triunfos clave ante equipos de gran entidad como el Inter de Sevilla (2-0), el Sevilla C (0-2) y el Atlético Central (1-0).

CD Utrera - Atlético Espeleño (domingo, 12.00 horas)

Cinco meses después, el Atlético Espeleño logró reencontrarse con la victoria al vencer al San Roque de Lepe (1-0), aunque este triunfo llegó demasiado tarde para evitar el descenso. Con la permanencia ya fuera de su alcance, el conjunto de Juan Carlos Quero afronta su penúltimo compromiso de la temporada ante el Utrera. Actualmente en la penúltima posición, la derrota sufrida ante el Bollullos (3-0) selló de manera definitiva sus opciones de seguir una temporada más en Tercera RFEF, poniendo fin a su intento de mantenerse en la categoría por cuarto año consecutivo.

Por su parte, el Utrera llega en un excelente momento de forma tras encadenar cuatro victorias consecutivas. Con 56 puntos en su haber y terceros en la clasificación, los sevillanos mantienen vivas sus opciones de mantenerse en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso. Los triunfos ante el Cartaya (0-2), el CD Pozoblanco (1-0), el Inter de Sevilla (0-5) y el Sevilla C (2-1) han reforzado su confianza.