La jornada en Tercera | El Salerm visita al Central y el Lucena se enfrentará al Sevilla C

La primera de las tres últimas pruebas de la temporada regular. Y se lanzan a por ella los cinco equipos cordobeses presentes en el Grupo 10 de Tercera Federación, casi todos con cartas en juego en esta recta final del campeonato. Será el jueves a partir de las 12.00 horas cuando tengan lugar la mayor parte de los compromisos. El Salerm Puente Genil tratará de afianzar liderato en su visita al Atlético Central, el Ciudad de Lucena visitará al Sevilla C, mientras el CD Pozoblanco recibirá al Conil y el Córdoba CF B al Bollullos. Tan solo por la tarde participará el Atlético Espeleño, ya descendido matemáticamente, que buscará al menos reengancharse a la senda de la victoria con su cruce en el Municipal frente al San Roque de Lepe, a partir de las 18.00 horas.

Club Atlético Central - Salerm Puente Genil (jueves, 12.00 horas)

El Salerm Puente Genil volvió al triunfo tras superar a La Palma y mantiene el liderato firme en sus manos. Con la intención de prolongar su buen momento, los de Álvaro Cejudo recibirán al Atlético Central, actual tercer clasificado. Los rojinegros llegan a este compromiso en buen momento, especialmente como visitante, condición en la que ha mostrado su versión más competitiva. Con nueve victorias y seis empates a domicilio, los pontanos se han consolidado como el mejor equipo fuera de casa. En sus tres últimas salidas vencieron por la mínima al La Palma (0-1), superaron con solvencia al Ceuta B (0-2) y firmaron tablas sin goles ante el Utrera.

Enfrente estará un Atlético Central que también atraviesa un buen momento. El conjunto hispalense viene de empatar sin goles frente al Ciudad de Lucena, un rival directo, y se presenta a la cita con la moral alta y la ambición de recortar distancias en la tabla. En su feudo ha demostrado ser un equipo sólido, encadenando tres victorias consecutivas con resultados contundentes: goleó al Ceuta B (5-0), se impuso por la mínima al Utrera (1-0) y volvió a sumar tres puntos frente al Bollullos (3-0).

Sevilla CF C - Ciudad de Lucena (jueves, 12.00 horas)

Tras enlazar dos jornadas sin perder, el Ciudad de Lucena afronta una nueva fecha con el claro objetivo de asaltar, en solitario, la cima del grupo. Para ello deberá demostrar su solidez a domicilio, donde se ha consolidado como el tercer mejor visitante de la categoría. Los celestes llegan con buenos precedentes recientes fuera de casa. En sus últimas tres salidas han sumado seis puntos de nueve posibles, con triunfos ante el Salerm Puente Genil (0-1) y el Conil (1-2), aunque cayeron por la mínima frente a La Palma (3-2). Tras el pasado pinchazo ante el Atlético Central, eso sí, los de Puente Genil se han colocado a dos puntos de distancia.

El Sevilla C atraviesa un momento positivo tras encadenar dos victorias consecutivas. El filial hispalense se impuso al Conil (3-1) y firmó un valioso triunfo a domicilio frente al Ceuta B (0-1), resultados que le han permitido asentarse en la décima posición con 41 puntos. Aunque todavía lejos de los puestos de privilegio, los rojiblancos no renuncian a escalar posiciones en esta recta final de temporada. Su asignatura pendiente, no obstante, sigue siendo la regularidad en casa. A pesar del reciente triunfo en su feudo ante los gaditanos, en sus dos compromisos anteriores como local cedieron ante el San Roque de Lepe (0-2) y el Atlético Onubense (0-2).

CD Pozoblanco - Conil CF (jueves, 12.00 horas)

Fuera del play off quedó el CD Pozoblanco tras su derrota ante el Utrera (0-1). En el Nuestra Señora de Luna, los pedrocheños han sumado dos victorias ante el San Roque de Lepe (2-0) y el Coria (3-1) y una derrota contra el Atlético Onubense (0-2). Son sextos con 49 puntos los de Alberto Fernández, tan solo dos por debajo del quinto y, por tanto, de la zona noble, donde esperan volver antes del cierre del campeonato.

Reforzado llega el Conil, quien después de seis derrotas consecutivas, logró sumar tres puntos ante el Inter de Sevilla (5-2). Con urgencia por puntuar, el conjunto conileño se encuentra en la parte media-baja de la clasificación, a siete puntos del descenso, por lo que un triunfo implicaría dejar matemáticamente atada la salvación.

Córdoba CF B - Bollullos CF (jueves, 12.00 horas)

El Córdoba CF B afronta su próximo compromiso tras firmar un empate sin goles frente al Atlético Onubense. Los de Gaspar Gálvez, ya salvados, buscarán reencontrarse con la victoria ante un rival exigente como el Bollullos, actualmente en zona de promoción. En sus últimas apariciones, el conjunto cordobesista ha mostrado cierta irregularidad. Cayó en casa frente al Tomares (0-2), rescató un punto frente al Coria (0-0), y logró dos triunfos importantes ante La Palma (3-1) y el Atlético Espeleño (1-0).

Por su parte, el Bollullos atraviesa uno de sus mejores momentos y así lo confirmó con una contundente victoria ante el Atlético Espeleño (3-0) en la última jornada. Ese triunfo no solo consolidó su buen estado de forma, sino que le permitió dar el salto a los puestos de play off. Con 51 puntos en su haber, el conjunto onubense se encuentra inmerso en plena lucha por mantenerse en la zona alta de la tabla y no quiere bajar el ritmo en este tramo decisivo.

Atlético Espeleño - San Roque de Lepe (jueves, 18.00 horas)

Con el descenso ya consumado, el Atlético Espeleño afronta su antepenúltimo compromiso de Liga frente al San Roque de Lepe. Los de Juan Carlos Quero, actualmente penúltimos en la clasificación, quedaron sin opciones matemáticas de permanencia tras la derrota sufrida ante el Bollullos (3-0), que supuso el golpe definitivo a sus aspiraciones de quedarse por cuarto curso seguido en Tercera RFEF. A pesar de los esfuerzos realizados durante la campaña, el cuadro rojillo no logró revertir una dinámica negativa que lo mantuvo en la zona baja la mayoría de la temporada. Las dificultades para sumar con regularidad y la falta de acierto en momentos clave terminaron condenándolo a una situación que se volvió irreversible. Y aún arrastra 19 jornadas sin conocer la victoria…

Con el viento a favor, el San Roque afronta la jornada con la intención de mantener la línea ascendente. El equipo onubense viene de sumar una sólida victoria ante el Cartaya (2-0), que le permitió recuperar el impulso tras el tropiezo sufrido en su visita al CD Pozoblanco (2-0). Más allá de ese revés, el conjunto lepero ha demostrado fortaleza en las últimas semanas, encadenando triunfos de mérito ante rivales de entidad como el Inter de Sevilla (2-0), el Sevilla C (0-2) y el Atlético Central (1-0).

