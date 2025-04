El Girona rema pero se hunde ante el Alavés

Perder. Nadie quiere que le pase. En ninguna de las circunstancias. Lo que es aún peor que perder es no parar de hacerlo. Ver cómo, una y otra vez, las cosas no salen y los golpes se repiten. El Girona, que la temporada pasada contaba los partidos por victorias, está viviendo un suplicio. El final de temporada está siendo desconcertante. Una odisea desesperante y asfixiante que está sumiendo al conjunto dirigido por Míchel en arenas movedizas. Contra el Alavés (0-1) no vieron la luz y ya son ocho las jornadas consecutivas sin lograr una victoria en la Liga. Cinco derrotas y tres empates.

Montilivi se está cansando. Los rostros de resignación y agotamientos presidieron el encuentro, así como los abucheos y algunas reprimendas. Míchel contemplaba atónito el porvenir de su equipo, desconcertado ante los errores de su equipo, que en el primer tiempo estuvo desdibujado. No solo fueron errores en los metros finales, sino que la identidad de juego gustoso del conjunto catalán se está diluyendo a marchas forzadas. Apretó el Alavés, pero el Girona consiguió mantener el empate a cero en el marcador.

El segundo tiempo le sentó bien al Girona. Mientras en el primer tiempo estuvo frustrado y notablemente angustiado ante el dominio del Alavés, tras la reanudación se volvió a gustar. Creó más cómodo, combinó y reajustó lo que había fallado para imponer su fútbol. Se apostó en terreno rival y las ocasión de peligro se sucedieron. Van de Beek tuvo una ocasión clarísima que una mano milagrosa de Sivera evitó que el balón se colara en la portería. También lo intentó Asprilla con una volea preciosa que se fue lejos de la portería por poco.

Justo cuando menos lo merecía, cuando menos estaba haciendo para hundir al Girona, el Alavés tomó aire y atestó el golpe. Carlos Vicente le recordó al Girona que perdonar le puede salir muy caro este final de temporada. El delantero se deshizo de Krejci y Blind a la carrera y cruzando e balón también superó a Gazzaniga. Posiblemente cuando menos había hecho para imponerse, el Alavés sacaba a relucir su carácter para ponerse por delante y castigar duramente al conjunto de Míchel.

Pese a la insistencia del Girona, no terminó de superar su ansiedad. Y el tiempo se agotó. El Girona no consiguió cortar la racha negativa, que ya es el peor registro bajo la dirección de Míchel. Una malísima dinámica para un equipo que sigue remando e intenta no hundirse en la zona final de la tabla.