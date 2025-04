Rally Sierra Morena 2025: los pilotos cordobeses que han dejado huella

El Rally Sierra Morena alcanza ya este año su edición número 42 en el mejor momento de su historia, en el Campeonato de Europa y con un coeficiente máximo. Sin embargo, no habría llegado a su momento actual sin la aportación de muchos cordobeses amantes del mundo de las cuatro ruedas. Entre ellos nos encontramos a un grupo de pilotos que ejercieron de pioneros en sus inicios y que en algunos de los casos siguen hoy en la brecha. Ellos conocen como nadie los entresijos y singularidades del mejor rally andaluz de la historia.

Hablamos de símbolos del automovilismo en Córdoba como Francisco Palomo, Teo Ibáñez, José Antonio Caballero, Rafa Saco, José Luis Toril, Pepe Canovaca, Paco López, Paco Mata o Ana Barbero, entre muchos otros.

José Luis Toril Coleto (Córdoba, 9 de febrero de 1954) es uno de los pilotos de la provincia que participaron en la primera edición del Sierra Morena, celebrada los días 7 y 8 de julio de 1978. Toril nos cuenta que los rallys eran entonces un tema novedoso porque “solo se había disputado un rally que se llamaba el Rally de Córdoba. Hubo una serie de disensiones entonces y un grupo de gente entre los que estaban Rafael Cejudo, Vidal Castro, Pedro Quiles o Paco López decidieron crear la Escudería Mezquita y montar un rally. Hubo 43 inscritos. A las cinco de la tarde de un 7 de julio, con todo el fresquito, salimos de la Puerta Gallegos. Estuvimos corriendo toda la noche y a la mañana siguiente, para acabar a las diez o las once de la mañana. Se hicieron los tramos de Obejo, Villaviciosa y Los Villares, más bien por la parte derecha que por la izquierda. Esos tramos, al igual que los de Trassierra y Pozoblanco, se hacían entonces y se siguen haciendo hoy”.

Toril: "En 1984 me hice un campeonato completo y no me costó el dinero"

Toril asegura que correr entonces un rally “era mucho más barato que ahora, todo ha cambiado mucho por la seguridad, aparte de que ahora burocráticamente nos han vuelto locos. En 1984 me hice un campeonato completo y no me costó el dinero, lo que hoy es imposible. Hoy, hasta con el coche más elemental, vale mucho dinero correr. También lo pasan mal los organizadores para buscar el dinero y hacer todo el papeleo”.

Toril, que ha hecho el Sierra Morena en 28 ocasiones, recuerda con cariño la edición de 1984, la que ganó Zanini, “la de la polémica de los neumáticos si eran o no legales”.

José Luis de Toril reconoce que el tramo que más le gusta es uno que ya no se puede hacer que es el de Posadas, pues dice, que “hasta Carlos Sainz se acuerda de él”. Además se acuerda de pilotos cordobeses como “Palomo, Vilches, Teo Ibáñez o Barrena, que fueron los pioneros de los rallys en Córdoba”.

Francisco Palomo y Teo Ibáñez. / A.J. GONZÁLEZ

El mejor rally andaluz de la historia

Toril tiene claro que va a ser el mejor rally andaluz de la historia por la calidad de la inscripción y “en España solo superado por algunas ediciones del de Cataluña».

Rafael Martínez Saco (Campo de la Verdad, 3 de noviembre de 1965) calcula que debutó en el Sierra Morena en 1990 y que ha corrido en al menos 17 ediciones.

El piloto cordobés ve ahora los rallys más seguros “para el piloto, el público y el organizador, que está mucho más tranquilo. Contamos en los coches con un equipo que nos protege muchísimo”.

Saco: "Hoy es muy difícil que un piloto se haga daño"

“Es muy difícil que un piloto se haga daño, pues cuando en el Sierra Morena se ha tenido que parar un tramo ha sido normalmente por una cuestión de algún espectador, no de un piloto”, asegura.

Saco recuerda las dos ediciones que ganó, lo que significó “un sueño realizado, porque ganar en tu casa es muy difícil. Podría tener cuatro títulos, lo que pasa que gané dos veces el Rally de Córdoba que entonces no se llamaba el Sierra Morena porque la Escudería Mezquita no lo permitió”.

De los pilotos más actuales, Saco destaca “como bandera a Alberto Valverde, que va a participar con un coche de última generación, lástima que vaya a correr muy atrás. También a Paco Mata y Juan Meléndez”.

La labor del Real Automóvil Club de Córdoba

Saco destaca que este rally ha crecido desde su regreso en 2004 “gracias a cuatro locos del Real Automóvil Club de Córdoba que les gusta esto, además de que el Córdoba CF en su momento y las instituciones han puesto de su parte. El impacto económico va a ser mucho más grande, por ejemplo, que una etapa de la Vuelta a España. Creo que el rally va a seguir creciendo”.

Saco, que opina que hacer ahora el Sierra Morena “vale al menos 7.000 euros, si tienes ya el coche”, se queja de que antes en los rallys “se disfrutaba más, pues podíamos juntarnos a hablar y hasta ayudarnos. Ahora se va al segundo y todo por GPS, no hay el mismo ambiente social de antes”.