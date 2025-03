Los nervios bloquean a un Coto Córdoba que cae ante el Albacete en su final por la salvación

El Coto Córdoba de Baloncesto se vio sorprendido por el Albacete Basket en un partido clave en la lucha por la permanencia en la Segunda FEB. El conjunto blanquiverde cayó por 64-76, lo que le situó de nuevo en una de las plazas de promoción de descenso.

El Coto Córdoba inició el encuentro a remolque de su rival. A los jugadores que entrena Nacho Pastor les costaba superar el entramado defensivo de su rival, sobre todo a la hora de buscar una buena posición de tiro. Las dudas a la hora de atacar provocaron pronto que llegaran las pérdidas de balón. Los cordobeses jugaban con más corazón que cabeza, también en defensa, en donde concedieron más faltas con tiros libres de la cuenta. Las alarmas saltaron en Vista Alegre a la conclusión del primer cuarto al perder los cordobeses por once puntos (13-24).

Las prisas y los nervios siguieron marcando el juego del Coto Córdoba en el segundo cuarto. Los cordobeses se mostraban inferiores en el rebote, lo que les impedía correr y obligaba a atacar siempre en estático, faceta en la que sufrían para anotar con regularidad. El público empezó a protestar las decisiones arbitrales, en algunos casos más rigurosas de lo normal. Dos triples seguidos del Albacete provocaron que el hueco en el marcador subiera a los 13 puntos (27-40). Al descanso caían los locales por 10 puntos (30-40).

Gonzalo Orozco se lamenta tras una acción del juego. / MANUEL MURILLO

El Coto lucha por la remontada

La segunda parte no pudo empezar peor para el Coto, pues erró en ataque en sus jugadas de uno y contra uno y concedió triples y contragolpes al rival. Un parcial de 0-10 de inicio otorgó al Albacete una renta de 20 puntos (30-50, minuto 23). El bloque blanquiverde no paraba de perder balones, 13 llevaba en el minuto 25, lo que le impedía acabar sus posesiones con normalidad. Tres canastas de Egbuta levantaron entonces a un equipo que pese a todo no perdía la fe en la victoria. La desventaja local bajó a los nueve puntos al filo del fin del tercer cuarto (48-57).

Las prisas volvieron a traicionar en el último cuarto a un Coto que en defensa no encontraba a ningún jugador que tirara del equipo con sus puntos. Los de Nacho Pastor terminaron perdiendo un partido que les metió de nuevo en la zona de promoción de descenso.