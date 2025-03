Belén Recio, la gacela de Ciudad Jardín: una vida a la carrera

A Belén Recio Cuevas (Córdoba, 1980) la convirtieron en una marca sin que ella se diera cuenta. En la primera década de los dos mil su nombre centelleaba en todos los medios de comunicación locales, entusiasmados por sus hazañas y su carisma. Era la primera deportista mujer que despertaba tanta expectación en Córdoba, donde más allá del club de fútbol y sus vicisitudes era complicado lograr algo de notoriedad. Ella lo hizo desde el atletismo, una especialidad que salió de la burbuja de su limitada colonia de adeptos para romper barreras en la ciudad. Todos querían a Belén. Ella se hacía querer. Contaba con una anatomía ideal -y una mentalidad ferozmente competitiva- para dedicarse a las pruebas de velocidad. Fue durante un decenio la reina de las pruebas cortas -100, 200, relevos- en España: catorce veces campeona nacional, acudió a los Campeonatos del Mundo en París 2009 y Daegu 2011. Sus 'medallas' fueron ser la pionera. En la cita coreana se lesionó minutos antes de la prueba.

Belen Recio en el Europeo de atletismo de Estocolmo con la selección española. / EFE

El 'fenómeno Belén' traspasó los límites de las pistas atléticas para llegar a los foros de la política cuando el PSOE, en unos tiempos en los que se puso de moda incluir deportistas en las listas, la reclutó dentro del equipo de Rafael Blanco en los comicios de 2007 para exprimir el efecto seductor que provocaba reclamando derechos con voz de niña. En ella era todo real, no se estudiaba los argumentarios ni repetía frases diseñadas por los estrategas de comunicación del partido. Para los periodistas era un filón. Ahora se ríe recordando aquel titular de periódico en el que lanzaba un consejo a Rosa Aguilar, por entonces alcaldesa, para su política deportiva: "Que se compre un chándal y salga".

Del barrio al mundo

Todo arrancó en 2003. Era corredora desde que una profesora de su colegio en Ciudad Jardín le aconsejó practicar el atletismo. Los entrenadores la vieron y se frotaron los ojos. Se fue a prepararse a Sevilla... y campeona nacional. Cuando llegó en el tren a Córdoba y bajó a andén con la medalla colgada le esperaban familiares, amigos, periodistas... Una locura.

Su expediente deportivo presenta catorce títulos nacionales absolutos, 27 presencias como internacional con la selección nacional y el paso por los clubes Nerja, Diputación Córdoba -de donde salió decepcionada y frustrada en su momento- y Hummel. Ganó en España, compitió en Europa y acudió a Mundiales. Cada zancada de Belén era un grito de reivindicación, una lección de ética y una conmovedora demostración de que los atletas son una especie aparte. Viven obsesionados por la perfección y el cronómetro: de una décima más o menos dependen becas, invitaciones a mítines, contratos publicitarios... La presión es brutal. "A mí solo me importaba correr y luego ves que somos juguetes para que otros ganen dinero", reflexionaba después de decir adiós. Porque llegó ese día. Terminó la excitación de las pruebas, la adrenalina se rebajó y a Belén le pareció que esa normalización le hacía desenfocarse de su sello personal, de ese "espíritu vikingo" que siempre adornó cada aspecto de su trayectoria vital.

Belén Recio, en el Europeo de Suecia 2006. / Alberto Estévez / Efe

Después de doce años acudiendo a los Campeonatos de España, entendió que era el momento de cerrar un capítulo de su vida. "Quería dejarlo sin decir nada, dejando los días pasar y ya está", dijo en ese momento. Le costó, pero vio claro que no tenía que demostrar nada a nadie.

¿Qué le quedo por hacer? "Me faltó... la verdad es que nada. Si tuviera que decir algo, igual la Olimpiada, pero a toro pasado y viéndolo desde fuera no creo que me faltara nada por hacer. Todo tuvo su sentido", dice ahora, con 44 años y madre de un niño y una niña esperadísimos. Con la misma férrea voluntad que mostró en el deporte se empeñó en dar a luz casi a los 40. Lo consiguió en un proceso de inseminación artificial. «Yo todo lo hago a lo grande y cuando me dijeron que era un embarazo doble (niño y niña, según supo después) casi me caigo de espaldas», relataba a este periódico en 2022.

Ayudar a los demás

Belén Recio sigue ligada al deporte, que es el eje sobre el que gira todo en su día a día. Ahora se dedica a trabajar con personas para ayudarles a "mejorar su forma física, mantenerse saludables y coger hábitos positivos", relata con el mismo tono apasionado de siempre. "Tengo mi propia empresa. Es un gimnasio exterior que se llama Cubofit Córdoba", explica.

Belén Recio da una charla a niños en el Reina Sofía. / A.J. González

"Mantengo todos los valores que el deporte me ha dado. La lucha, la constancia, el sacrificio... Son temas que mantengo siempre en mi vida personal y profesional. A mis niños intento transmitirles lo que me ha dado el deporte, que ha sido mi vida", señala Belén Recio, que admite que en esta nueva etapa ha tenido que vencer a sus demonios interiores, esos que la hacían sentirse "sucia" cuando no seguía las durísimas reglas de una competidora de élite.

"Echo de menos la condición física, lo poderosa que me sentía. Esas sensaciones me faltan y es verdad que las echas en falta, pero se suplen con otras", apunta, ya en su madurez, una Belén Recio que siempre está cerca de su barrio, en Ciudad Jardín, donde sigue siendo la hija de Rafael y Encarni, la sobrina de Manolo Cuevas, el presidente del Club Taurino Finito de Córdoba. La chica del bloque 5 que corría como una gacela.

