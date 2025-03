Osasuna estudia impugnar el partido contra el Barça por alineación indebida

El Club Atlético Osasuna estudiará en las próximas horas la posibilidad de impugnar el partido contra el FC Barcelona, según ha informado la 'Cadena COPE'. El club navarro pedirá información a la RFEF porque considera que Iñigo Martínez no podía jugar tras ser desconvocado por España por culpa de una lesión.

Siempre según la radio citada, Osasuna cree que el Barça podría haber incumplido una norma FIFA sobre el tiempo que tiene que transcurrir tras una baja por lesión con la Selección, un periodo de cinco días posteriores al último partido de la ventana internacional, que tuvo lugar el pasado domingo 23 de marzo.

Esta normativa contempla la excepción de que Federación haya liberado al jugador y esto es precisamente lo que estudiará Osasuna. En caso de que no lo hubiera hecho e Iñigo Martínez no formara parte de la concentración de la 'Roja' por lesión, el conjunto pamplonés cree que el central no debería haber podido tener minutos.

Según Toni Freixa, exdirectivo del Barça y abogado, no existe ninguna opción posible para que la impugnación prospere.

No pudo ir con España

Iñigo Martínez sufrió una parameniscitis interna en la rodilla diestra, motivo por el cual no pudo acudir con la selección española tras ser convocado por Luis de la Fuente durante el parón internacional. El azulgrana fue substituido por Dean Huijsen y se quedó en Barcelona para recuperarse, algo que le permitió poder estar de inicio ante Osasuna.

Flick tenía muchas bajas en defensa tras la lesión de Cubarsí con la selección y la llegada tardía de Araujo desde Uruguay por sus compromisos con la celeste. El vasco fue titular junto con Eric García en la zaga y consiguió mantener su portería a cero.

El partido tuvo claro color blaugrana. El Barça de Hansi Flick goleó con comodidad a Osasuna en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, que se debía disputar el pasado 8 de marzo pero fue aplazado por la defunción del doctor Carles Miñarro.