La NBA oficializa su revolucionario plan de crear una liga profesional en Europa: "Ha llegado el momento"

La reunión de los propietarios de las franquicias de la NBA concluyó en Nueva York con el anuncio de que el plan de crear una liga profesional en Europa va muy en serio. Adam Silver, el comisionado de la competición estadounidense, compareció en rueda de prensa acompañado por el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, y desveló la disponibilidad a "dar el paso" para la constitución de la NBA europea.

"Hay un apoyo entusiasta por parte de nuestros propietarios", dijo Silver. "Sentimos que ahora es el momento de hacerlo", aportó el griego Zagklis. La decisión supone una revolución total en el baloncesto europeo y una amenaza directa para la Euroliga, organizada por una entidad privada al margen de la FIBA.

En la rueda de prensa entre los dos dirigentes no se concretó cuándo empezará el campeonato, ni cuántos equipos formarán parte, ni dónde se ubicarán, ni tampoco el sistema de competición. Todo está en fase preliminar, en fase exploratoria, se subrayó, y hasta que el 'business plan' no esté concluido, no se procederá al voto de los propietarios de la NBA para dar la luz verde definitiva.

Pero se dejaron entrever algunos detalles y algunas ideas de hacia dónde se dirige el invento. Silver dijo que el proyecto inicial abarca a 16 equipos, 12 de ellos con plaza permanente y los otros cuatro entrarán en función de los méritos. "Pero aún está en fase de diálogo y todo puede cambiar", apostilló Silver. No obstante, mostró su preferencia de asegurar ciertas plazas para dar margen a las nuevas franquicias a construir pabellones y un modelo de negocio a largo plazo. El dirigente de la FIBA remarcó, por su parte, que no puede organizarse una liga completamente cerrada. "No podemos limitarnos".

Silver indicó también que lo lógico sería jugar con el modelo europeo de partidos a 40 minutos y no 48 como en la NBA. "Ya que tenemos la oportunidad de empezar una competición desde cero, trataremos de coger los mejores elementos de los dos sistemas", indicó.

Cuadrar cuentas

El máximo dirigente de la NBA recordó que el baloncesto es el segundo deporte más popular de Europa y detalló que se han iniciado conversaciones exploratorias con reacciones"muy positivas. Entre operadores de transmisión, agencias de publicidad, entre los aficionados y también entre clubs europeos que se han mostrado entusiasmados con la oportunidad de ofrecer un mejor producto a los aficionados", dijo.

Zagklis aseguró que muchos clubs no consiguen cuadrar cuentas y que el potencial de esta NBA europea es grande. Tanto el dirigente norteamericano como el griego informaron que lo que viene a continuación es seguir conversando con potenciales inversores, tantear los mercados y en qué ciudades pueden ubicarse los equipos. Algunos serán de nueva creación, posiblemente en capitales con menos tradición con la canasta, como Londres y París.