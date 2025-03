El Ángel Ximénez se la juega frente a un Granollers en racha

El Ángel Ximénez se juega este sábado algo más que dos puntos en la Liga Asobal de balonmano. El conjunto pontano tendrá enfrente al Granollers, uno de los rivales más históricos del balonmano nacional. El partido de la 21ª jornada comenzará a las 18.30 horas y será dirigido por Colmenero Guillén y Rollán Martín.

Paco Bustos no podrá contar un encuentro más con Simonet y Janosi. Ambos se sentarán en el banquillo pero no jugarán al no contar todavía con el alta médica. Por tanto, los jugadores llamados a tirar de su equipo serán Domingo Luis Mosquera, Denys Barros, Lucas Aizen, Dani Serrano, Dani Ramos y Rubén Ledi, al igual que los dos porteros.

El conjunto catalán llegará a Puente Genil en el segundo puesto de la clasificación con 28 puntos, el doble que los pontanenses, en el puesto 13º con 14. Por su clasificación y regularidad durante la temporada, los vallesanos serán los favoritos a la victoria.

Denys Barrros, durante un encuentro. / BM PUENTE GENIL

Un rival que se le da bien al Ángel Ximénez

Pese a todo, hay que decir que el Granollers es un rival que tradicionalmente se le ha dado bien a los de Paco Bustos, a los que incluso han derrotado en su cancha. Sin ir más lejos, en la actual campaña empataron a 32 goles en la pista de este potente conjunto en un partido celebrado el pasado 18 de octubre.

La intensidad y la velocidad en el juego son las armas más letales de los catalanes, a lo que hay que unir la dirección técnica de Antonio Rama, que hoy por hoy es uno de los mejores entrenadores nacionales de balonmano. La transición defensa-ataque es otra de las facetas del juego vallesano que más diferencias marca en los partidos, a lo que hay que añadir la calidad de jugadores como Antonio García, Víctor Romero, Iván Montoya o Pablo Urdangarín.