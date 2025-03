Iván Ania, y el empate con el Sporting: “Me voy con la sensación de regalar dos puntos”

El Córdoba CF suma un punto en El Arcángel en un partido intenso frente al Sporting. Los de Iván Ania no lograron imponerse, pero sí consiguieron un empate que les permite seguir sumando en su camino hacia la permanencia. «Mi sensación es que regalamos dos puntos, porque en un minuto ochenta y pico en un centro lateral no te pueden hacer ese gol. Y nos lo hicieron y, por lo menos a mí, me queda la sensación de que era un partido para haber ganado, porque nos pusimos por delante en el marcador y no fuimos capaces de hacer el segundo gol ni mantener la portería a cero», aseguró el técnico asturiano.

Balance del encuentro

Con un punto más en el casillero, el preparador blanquiverde hizo balance del partido. «Primera parte nuestra y segunda parte igualada. Primera parte hicimos el gol al final, pero podríamos haberlo hecho mucho antes. Una sensación de dominio sobre el rival, que no estaban cómodos en el momento. En el inicio del juego nos igualaba y nos costó un poco atraer para jugar a la última línea, pero así todos éramos capaces de salir bastante limpio y el equipo se sentía cómodo». afirmó.

«En la segunda parte, ellos dieron un paso al frente. Hicieron cambios, que tengo la sensación de que con los cambios mejoraron el equipo. Fue un dominio alterno. Hubo llegadas para nosotros, pero que decidimos mal en la última toma de decisión, tirábamos cuando teníamos que pasar o no hicimos actuar muchas veces al portero en el volumen de llegadas que tuvimos», añadió.

Nombres propios

Además de los lesionados Adilson Mendes y Matías Barboza, tampoco estuvieron en la cita Alberto del Moral por molestias en el isquio y de Théo Zidane por lumbalgia. «Teníamos una carencia de dos jugadores que juegan por dentro y nos faltaba otro interior. Álex Sala lo vi realmente cansado en ciertos minutos, era para cambio, pero no teníamos ese jugador interior que pudiera darnos esa posibilidad».

Quien no estará en el siguiente partido será Antonio Casas, que vio la tarjeta roja tras, según el acta del encuentro, «protestar una de mis decisiones desde el área técnica». «Yo es que no lo vi porque me pilló de espalda, pero el línea llama a la árbitra y le dice que expulse a Casas. Yo creo que si estás mirando el partido no puedes atender a lo que pasa en el banquillo», apuntó Iván Ania.

Ambición

A pesar de conseguir sumar, el entrenador del Córdoba se mostró «insatisfecho». «Es un tema de ambición. Estoy insatisfecho porque te queda esa sensación, ya que tampoco nos llegaron muchas más veces. Una en la primera parte y en la segunda parte», señaló.

«Nosotros tuvimos en la primera varias y en la segunda tuvimos muchas llegadas, pero que se quedaron en nada. Nos faltó más punch en ese último tercio», concluyó.