Guillermo del Pino: "El objetivo final es la NBA"

-Cuéntanos cómo ha vivido la experiencia de estar en San Francisco jugando un torneo paralelo al All Star de la NBA con los mejores júniors del mundo.

-Bueno, la verdad es que fue una gran experiencia, pues fue un evento en Estados Unidos, en el que todo el staff, tanto los entrenadores como la gente de la organización, nos trataron muy bien. Aprendí mucho de entrenadores y jugadores muy buenos que había allí. También eran muy buenas las instalaciones y los hoteles.

Imagino que conocerías a entrenadores y técnicos famosos en todo el mundo.

-Sí, los entrenadores que estaban con nosotros, tanto en los equipos como en los entrenamientos individuales, eran entrenadores reconocidos en todo el mundo, que han entrenado a grandes equipos en grandes ligas. También los compañeros eran muy buenos, de los mejores del mundo y que compiten en las mejores ligas.

-¿Pudiste saludar a alguna estrella de la NBA?

-Pues no llegamos a coincidir con ellos, aunque sí fuimos a ver el partido de All Star. Fue una gran experiencia verlo en directo.

-¿Os siguieron muchos entrenadores y representantes?

-Allí había de todo. Veías las dos pistas y mientras nosotros estábamos entrenando con los entrenadores, en cada una, en medio, había un espacio lleno de gente, con supongo periodistas, agentes y hasta ojeadores de la NBA.

"Me gustaría jugar en una universidad con nivel y en la que pudiera disfrutar de minutos desde el primer año"

-¿Supone una responsabilidad jugar en ese ambiente?

-Bueno, creo que más que una presión es una motivación que te esté viendo esa gente, para así hacerlo lo mejor posible.

-Ya sabemos todos que estás buscando una universidad estadounidense para jugar allí el año que viene. ¿Cuál es el perfil de la universidad que buscas?

-Me gustaría una universidad, aparte de que tenga nivel, en la que cuente con minutos desde el primer año, que yo creo que es lo importante a mi edad. Sé que hay un grandísimo nivel, que es muy complicado estar en una buena universidad y aparte contar con minutos, pero bueno ese es el objetivo y es lo que estoy buscando.

-¿Qué estudios quieres cursar en Estados Unidos?

-Me gustaría hacer una carrera, algo relacionado con el deporte. Ya cuando decida la universidad me pasarán el programa y tomaré esa decisión también.

-Pablo Tamba es el jugador cordobés de baloncesto que más lejos ha llegado en una universidad americana. ¿Sueñas con jugar el marzo loco o la Final a 4?

-Bueno, ese sería el sueño, sería el objetivo final. Tú has nombrado al jugador de Córdoba que más lejos ha llegado, tampoco me fijo en eso, lo que quiero es seguir trabajando, seguir jugando y llegar algún día lo más lejos posible.

"El baloncesto y el deporte en general es más importante allí que aquí"

-De lo que has visto y percibido, ¿cuál es la diferencia más grande que hay entre la forma de concebir el baloncesto en Estados Unidos a la que se vive aquí?

-Yo creo que allí el baloncesto y sobre todo el deporte es algo muy importante allí. En las universidades, casi lo más importante que tienen son los atletas, la gente lo vive mucho más. Hay estadios gigantes llenos para ver cada uno de los deportes. Creo que allí se invierte más dinero en deporte que aquí.

-Aquí en Córdoba no estamos habituados a ver jugadores de baloncesto que destaquen en el ámbito internacional a tu nivel. Con los pies en el suelo, ¿Cómo ves de cerca o de lejos la NBA?

-Pienso que la NBA, más que una opción es el objetivo final. Es un poco el sueño para el que trabajo cada día. Soy consciente de que es muy complicado obviamente porque, aparte de que tengo que trabajar mucho, tienen que salirme bien las cosas y tener esa pizca de suerte, pero bueno, ese es el objetivo. Por eso he venido aquí este año, para mejorar y trabajar cada día. Para intentar llegar lo más lejos posible y pensar en el objetivo final, porque el objetivo final es la NBA.

Del Pino, en la entrrevista concedida a Diario CÓRDOBA. / VÍCTOR CASTRO

-El año pasado pudiste firmar un contrato profesional con el Unicaja pero lo rechazaste. ¿Por qué?

-La verdad es que fue una decisión bastante complicada de tomar, pero es lo que he dicho. Yo estaba pensando un poco en lo que quería para el futuro a largo plazo y lo que quería era irme a Estados Unidos a una universidad. Si firmaba contrato con el Unicaja, ellos tendrían mis derechos, lo que habría estado bien si fuera a jugar unos cuantos años más en la ACB lo que pudiera. Al final decidí venirme aquí, al Coto Córdoba, con esta liga tan competitiva, que me está ayudando a mejorar un montón para dar el siguiente paso que será ir a Estados Unidos el año que viene.

"Jugar en esta liga tan competitiva me está ayudando a mejorar un montón"

-Supongo que sabes que desde hace dos años pueden cobrar los deportistas de las universidades estadounidenses. ¿Qué conoces de esta cuestión?

-Sí, es cierto que la normativa cambió hace poco con los derechos Nil que se llaman. Es otro incentivo para irte allí, aunque yo lo que busco es un objetivo a largo plazo. Quiero ir a una universidad americana porque yo creo que hay más posibilidades allí de llegar a la NBA que aquí, porque ya te he dicho que es el objetivo final. Si no lo consigo, también me vendrá mejor en el regreso a Europa, estaría más preparado.

-Imagino que te sientes muy arropado ahora en Córdoba. ¿Qué sientes durante los partidos?

-Yo lo único que tengo que decir es que me siento muy arropado aquí. Cada vez que juego aquí en casa me siento muy bien. Me da energía salir al campo, con todo el ambiente y toda la gente que hay, que tanto a mí, como a todo el equipo, se nota que nos quieren mucho. Nos animan un montón y espero que siga siendo así.

-¿Cuál es el aspecto del juego en el que crees que más estás mejorando en esta temporada?

-Pues sobre todo que estoy compartiendo tiempo en el equipo con jugadores que llevan varios años jugando al baloncesto profesional, lo que creo que me está ayudando. El nivel físico se nota, tanto en los entrenamientos como, sobre todo, en los partidos. El nivel físico es muy grande en esta liga y me está sirviendo un montón jugar contra este tipo de jugadores. Jugar con profesionales en los entrenamientos, día a día, me sirve para coger experiencia, que es lo que yo creo que me va a hacer falta el año que viene.

Tu actual equipo, el Coto Córdoba, empezó muy bien la temporada pero ha perdido demasiados partidos en los últimos tres meses. ¿Qué crees que le ha pasado al equipo?

-Son cosas que pasan en cualquier equipo y en cualquier liga. Yo creo que a medida que fueron pasando partidos, como nosotros teníamos un estilo de juego un poco diferente al del resto de equipos, con muchos jugadores que podían jugar muchos minutos, lo acabamos pagando. Jugábamos a que el otro equipo se cansara antes que nosotros. A medida que va pasando la temporada te vas enfrentando a muchos jugadores interiores y exteriores que te dificultan que puedas usar ese estilo de juego. Aparte, creo que los equipos lo están haciendo muy bien. Nos están estudiando y viendo la manera de cómo jugarnos. De todas formas, veo en los entrenamientos que estamos en un buen momento de forma. Aunque nos cuesta que lleguen los resultados, lo estamos haciendo muy bien, por lo que creo que en el Coto estamos en el camino correcto para mirar hacia arriba.

"Creo que en el Coto estamos en el camino correcto para mirar hacia arriba"

-Han sido muchos los cambios en la plantilla en los últimos dos meses. ¿Cómo habéis asimilado tanto cambio?

-Claro, eso también. Resulta difícil adaptarte a los nuevos compañeros, pero la verdad es que no tengo ninguna queja en cuanto a eso. Todo el que ha venido ha dado el cien por cien y ha intentado ayudar al equipo, así que también estamos muy contentos con eso.

-Ahora mismo se encuentra el Coto Córdoba en la zona de promoción de descenso. ¿Ves al equipo salvándose?

-Yo creo que para conseguir la permanencia necesitamos llegar a las once victorias. Ahora mismo, por la zona de la tabla en que estamos, el objetivo sería la permanencia. Pese a ello, creo que tal y como estamos trabajando, y con el equipo que tenemos, creo que podemos llegar más arriba. Incluso podemos pensar en meternos entre los ocho primeros.

-¿Cuáles son los aspectos del juego en los que más crees que debes mejorar?

-Sobre todo en el aspecto físico. Se nota que estoy en el baloncesto profesional. En esta liga, si no tienes un buen físico, es complicado competir. Creo que ahora mismo es en lo que más tengo que mejorar. Estoy mejorando en este tema y lo noto. Desde el principio de la temporada hasta ahora he mejorado mucho a nivel físico. Me siento mucho más cómodo en la pista ahora que al principio de la liga.

-¿Qué les dirías a los chicos de tu edad que ahora juegan en la liga júnior de Córdoba?

-Pues que sueñen, que sueñen con eso, que al final es lo bonito, que si tú tienes un sueño, que menos que ir a por él al 100%, ir a muerte. Eso es lo bonito, trabajar día a día para que los resultados salgan y llegar lo más lejos posible.