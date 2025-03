Un Museo de la Almendra Priego con bajas cae ante el UCAM Cartagena

Ante un equipo como el que te enfrentas este sábado lo normal es perder por su nivel y potencial, pero el Museo de la Almendra Francisco Morales Priego ya ha demostrado que su capacidad le permite pelear contra todos los equipos de la Superdivisión femenina de tenis de mesa. A la vista está lo sucedido en la Copa de la Reina. Sin embargo, esta jornada no ha sido el ejemplo, ya que el conjunto prieguense cayó de manera abultada frente al UCAM Cartagena TM, pues cayó por 1-4.

Por lo que sucedió en la Copa de la Reina, el cuadro cartagenero no se fiaba de un Museo de la Almendra Francisco Morales que no está peleando actualmente por el liderato de la Superdivisión femenina, pero que sí puede plantarle cara a todos los equipos. Es por ello que el UCAM Cartagena TM comenzó dicho encuentro con una Sofía Zhang que no dio ninguna oportunidad a Julia Martín (0-3).

Las murcianas muestran su superioridad

A pesar de este primer golpe, el Museo de la Almendra Francisco Morales se mantuvo firme. Es por ello que Sofía Couce devolvió el empate al marcador general gracias a la victoria frente a Carmen Lozano. En cambio, fue un espejismo, ya que María Xiao puso por delante nuevamente al UCAM Cartagena TM con un triunfo contundente frente a Lucía López.

Y ese fue el guion en los dos próximos partidos. Sofía Zhang y María Xiao resolvieron sus duelos con relativa facilidad frente a Sofía Couce y Julia Martín, respectivamente, para cerrar la victoria en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba. Por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales deberá seguir trabajando para escalar en la clasificación de la Superdivisión femenina.