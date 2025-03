Las mujeres que están cambiando el deporte en Córdoba: talento y lucha por la igualdad

Desde las canchas de baloncesto hasta las pistas de atletismo, pasando por los terrenos de juego y los tapices de gimnasia, en cada rincón donde se respira esfuerzo o pasión, las mujeres deportistas ahí aparecen dispuestas a desafiar todas las barreras, incluso en ámbitos en los que, a menudo, la visibilidad y el reconocimiento no siempre han estado de su lado. Y es que su huella en el deporte es cada vez más profunda, también notoria. La lucha por la igualdad en este escenario es una realidad y sus protagonistas -casi como un instrumento- se siguen encargando de transformarla a diario. No existen límites si antes hay determinación, tampoco en Córdoba, donde también se cuenta con numerosas referentes que han roto los esquemas para dejar claro algo: el entusiasmo por la actividad física y la competición no entiende de géneros ni fronteras.

Lucía Vacas, del colegio a la élite

Bien queda reflejado en las vivencias de Lucía Vacas (24 años), entre otras. Lo que comenzó como un simple juego entre amigas terminó convirtiéndose en una carrera deportiva de altura para la cordobesa, profesional del balonmano. De los patios del colegio a la disciplina del Adesal, ese fue el salto en una historia de crecimiento inesperado. «Para mí, el balonmano empezó como un hobbie. Nunca me habría imaginado que realmente era algo que se me daba bien y que pudiese acompañar al equipo a lograr tantos triunfos», confiesa.

Lucía Vacas, jugadora del Balonmano Adesal. / MANUEL MURILLO

Porque con el paso de los años, aquella afición se transformó en pasión y la llevó a compartir vestuario y enfrentarse a las mejores. «El nivel de exigencia te obliga a mejorar día a día. He aprendido mucho gracias a mis compañeras y a la autoexigencia de competir en una categoría superior», asegura. El punto más álgido de su trayectoria, precisamente, llegó con el ascenso del Adesal a la División de Honor Oro, aunque no todo ha sido fácil. «Uno de los mayores desafíos a los que he tenido que hacer frente en mi carrera deportiva fue el descenso tras nuestra temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Fue difícil, pero lo afronté como una oportunidad para aprender y mejorar». Y su meta es clara: «Seguir creciendo y ayudar al equipo a volver a la máxima categoría».

Sin embargo, el camino del deporte femenino sigue plagado de desigualdades: «Por desgracia, a pesar del aumento de la visibilidad del deporte femenino, siguen existiendo muchas desigualdades. No solo hablo del ámbito económico, sino de la visibilidad del deporte masculino frente al femenino en medios de comunicación. Todo está relacionado y que aún queda mucho trabajo por delante para lograr una igualdad real», sentencia la canterana fuensantina.

Wayra Romero: velocidad contra los prejuicios

De las canchas, a las pistas. A sus 22 años, Wayra Romero es una de las grandes promesas del atletismo cordobés. Especialista en los 60 metros vallas, ha aprendido a superar tanto los obstáculos sobre el terreno como los que impone la sociedad: «El atletismo es un deporte bastante igualitario en competición, pero fuera de él hay dificultades que no siempre se ven. Las redes sociales pueden ser duras, con comentarios que no se hacen a los hombres. La sexualización del deporte femenino es algo recurrente y afecta a muchas deportistas que he conocido», explica.

La atleta Wayra Romero, especialista en 60 y 100 metros vallas, posa para el reportaje. / RAMÓN AZAÑÓN

Son estas barreras, no obstante, un aliciente que ha impulsado a Romero a seguir adelante -en busca de romperlas-, siempre apoyada por su entorno. «He tenido suerte de contar con un círculo de apoyo, pero es cierto que algunas compañeras han necesitado ayuda psicológica para lidiar con estos comentarios», indica. «Se necesita más publicidad, más visibilidad, para que las niñas sepan que tienen las mismas oportunidades. Mostrar que en nuestra ciudad hay deportistas, mujeres que lo han logrado, puede inspirar a muchas más a dar el paso», insiste.

La clave, según ella, está en dar el altavoz a referentes femeninos. «Es importante que las niñas vean que tienen las mismas oportunidades. Me hace mucha ilusión cuando los niños y niñas se me acercan, me dicen que me admiran, que les gustaría ser como yo… siento que estamos dando pasos hacia un cambio real», afirma.

Noelia Pontes: el tiro al plato con mirada de campeona

Aunque a veces, el destino sorprende. Para Noelia Pontes (18 años), una de las grandes promesas del tiro al plato a nivel nacional, este deporte llegó casi por casualidad, cuando acompañó a su padre a un entrenamiento en La Carlota. Y es que lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en su gran pasión: «Probé, acerté unos platos y desde ese día no he parado», recuerda.

La tiradora Noelia Pontes, campeona de Europa y subcampeona del mundo júnior, durante la elaboración del reportaje. / RAMÓN AZAÑÓN

Con solo 16 años esta cordobesa debutó con la selección española en la Copa del Mundo de Rabat y, desde entonces, su progresión ha sido meteórica, también ahora una vez emprendido el salto a las categorías sénior, con 19 años. Ya presume de ser Campeona de España y de Europa en categoría junior, con su mentalidad como la mejor aliada. «Más allá de la técnica, todo está en la cabeza. Si confías en ti, no hay barreras», asegura decidida.

Pero el tiro al plato sigue siendo un deporte dominado por hombres, como sostiene Pontes. «Cualquier mujer que compite en este deporte es un ídolo para mí. Hemos tenido que pelear mucho para hacernos un hueco», resalta. Y aunque las cosas «han cambiado», las desigualdades persisten. «Hace un par de años, en la Copa de España, solo había trofeos para los hombres. Nosotras mismas pusimos dinero para comprar los nuestros», cuenta. Aun así, se muestra optimista de cara al futuro: «Cada vez estamos más en juego».

María Elena Hidalgo: liderazgo en el arbitraje

Por otro lado, el fútbol siempre estuvo presente en la vida de María Elena Hidalgo. Gracias a su padre fue criada entre tácticas y entrenamientos, pero fue su hermana con quien descubrió el mundo del arbitraje. «Ver cómo mi hermana disfrutaba y crecía dentro del arbitraje me hizo decidirme. Al principio fue un reto, pero enseguida me enganché. Es mi referente. Compartimos experiencias, nos damos consejos y nos entendemos sin necesidad de muchas palabras. La presión en esto es alta, pero trabajar juntas nos motiva a seguir mejorando», confiesa.

La árbitra de fútbol María Elena Hidalgo. / RAMÓN AZAÑÓN

Con 26 años, alterna su profesión de enfermera con la labor de colegiada. Con esfuerzo, Hidalgo ha llegado a la LaLiga Iberdrola y la Reto Iberdrola, donde ha actuado como parte del cuarteto arbitral en la primera y asistente de banda en la segunda. «Estos logros son el resultado de años de preparación. La disciplina es clave: entrenamientos físicos, estudio del reglamento, análisis de partidos y, sobre todo, una mentalidad fuerte. En cada encuentro hay que estar al 100%, tomar decisiones en segundos y mantener la calma bajo presión», asegura.

Si algo motiva a la cordobesa es la adrenalina de la toma de decisiones. «En una fracción de segundo tienes que interpretar una jugada y aplicar el reglamento», explica emocionada. Aunque, como contraparte, son los prejuicios uno de los grandes obstáculos actuales para el estamento femenino: «Aún se escuchan comentarios machistas desde la grada. La mejor respuesta es demostrar con hechos que estamos preparadas y somos capaces. Cada vez hay más respeto y normalización de la presencia femenina en el arbitraje, aunque todavía queda mucho camino por recorrer», admite.

Porque el cambio ha sido significativo, pero no se debe de bajar la guardia: «Antes era raro ver a una árbitra en un partido de alto nivel, pero hoy en día es cada vez más habitual. Se nos valora más por nuestra preparación y desempeño que por nuestro género, pero es fundamental seguir impulsando programas dirigidos a las árbitras jóvenes. También es clave educar a los aficionados», destaca.

La nueva generación

El deporte femenino en Córdoba vive un momento de transformación. Lo que antes parecía un camino lleno de obstáculos, hoy es una senda que, aunque aún presenta dificultades, se recorre con paso más firme. Y por ella, en el arbitraje, el atletismo, el tiro al plato o el fútbol -entre otras disciplinas-, jóvenes deportistas cordobesas están demostrando que el talento y la dedicación no entienden de género. Consejos como «rodearse de un buen círculo», la «confianza» propia o responder con una adecuada «preparación» ante las injusticias son los más extendidos, si bien dentro de un escenario en el que la «visibilidad», la «equidad» y el «respeto» siguen siendo las grandes asignaturas pendientes.

Suscríbete para seguir leyendo