La jornada en Tercera | El Córdoba B y el Pozoblanco se citan para el derbi del fin de semana

Se reanuda la competición en el Grupo 10 de Tercera Federación, con los cinco equipos cordobeses en busca, una semana más, de tres puntos para acercarse a sus objetivos. Abrirá la agenda del sábado el Atlético Espeleño, enfrentándose al Cartaya en el Municipal de Espiel (17.00 horas). Ya en la jornada dominical, el gran atractivo será el derbi entre el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco, que se disputará en la Ciudad Deportiva (12.00 horas). Además, de forma simultánea el Ciudad de Lucena visitará al San Roque de Lepe (12.00 horas), mientras que el Salerm Puente Genil hará lo propio poco más tarde ante el Bollullos a domicilio (12.30 horas).

Córdoba CF B - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

Como protagonistas del derbi de la jornada, el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco se verán las caras en la Ciudad Deportiva, concretamente en el campo grande, en el que ya se ha logrado la homologación aunque no así para la grada principal. Los locales llegan en buena dinámica, ya que suman cuatro jornadas sin perder, destacando la victoria ante el Inter de Sevilla en su última salida (2-4), lo que les ha permitido alejarse de la zona de descenso con una ventaja de 11 puntos. No obstante, su rendimiento en casa ha sido algo irregular, sumando tres empates frente a equipos como el Sevilla C (2-2), el Salerm Puente Genil (1-1) y el Ceuta B (0-0). Once puntos lo separan del descenso, por lo que el bloque de Gaspar Gálvez, además, regresa a su feudo con la idea de seguir sumando para alejarse de cualquier complicación.

El Pozoblanco, por su parte, también atraviesa un buen momento de forma tras llevarse el pasado derbi ante el Espeleño (3-1). Con 41 puntos, los de Alberto Fernández ocupan la tercera posición y también encadenan cuatro partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, su rendimiento como visitante no está siendo tan fiable, acumulando un empate ante el Cartaya (1-1) y dos derrotas frente al Sevilla C (3-1) y el Salerm Puente Genil (3-0) en sus últimos desplazamientos.

Atlético Espeleño - Cartaya AD (sábado, 17.00 horas)

El Atlético Espeleño será el encargado de abrir la jornada con su choque ante el Cartaya. Los de Juan Carlos Quero llegan en una racha negativa, sin conocer la victoria en sus últimos tres partidos. Tras perder ante el Pozoblanco (3-1), el equipo rojillo se mantiene con 19 puntos y, en consecuencia, todavía atrapado en la zona de descenso. A pesar de ello, su rendimiento en casa es su principal argumento, consiguiendo 13 de sus 19 puntos en el Municipal de Espiel.

Como novedad, el cuadro local también contará esta jornada con una importante nómina de incorporaciones, concretadas a lo largo de la semana de trabajo: Ángel Lara (lateral derecho), Fran González (central), Manuel Pablo (delantero), Kike Llamas (pivote defensivo) y Tiago Montenegro (centrocampista).

El Cartaya, con 29 puntos, se encuentra en una posición más tranquila, aunque todavía cerca de la zona baja. El equipo onubense ha registrado dos empates ante La Palma (3-3) y el Pozoblanco (1-1), más una victoria ante el Inter de Sevilla (1-2) recientemente. Con la intención de consolidarse en el área media de la tabla, el cuadro cartayero se presenta en tierras cordobesas con la idea de alargar su racha de citas puntuando por quinta semana consecutiva.

Bollullos CF - Salerm Puente Genil (domingo, 12.30 horas)

El Salerm Puente Genil visitará al Bollullos en esta vigésimo quinta jornada del Grupo 10 de Tercera Federación. El conjunto rojinegro llega al choque con el objetivo claro de seguir liderando la clasificación, a pesar de solo lograr el empate en su último encuentro ante el Atlético Onubense (1-1). Como el mejor visitante de la categoría, el cuadro dirigido por Álvaro Cejudo ha logrado en sus últimas salidas una victoria ante el Cartaya (0-2) y dos empates frente al Tomares (1-1) y el Córdoba CF B, por lo que sabe lo que se hace,

No obstante, el Bollullos se mantiene en plena lucha por un puesto en los play off de ascenso. Con 38 puntos, los onubenses están igualados con el Atlético Central, y necesitan el triunfo para mantenerse en la pelea. Sin embargo, en cuanto moral llega en horas bajas, tras la derrota sufrida ante el Lucena (1-0) fechas atrás.

San Roque de Lepe - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

Y por su parte, el Ciudad de Lucena también afronta un desafío considerable en su visita al San Roque de Lepe, frente al que el objetivo no es otro que continuar en la senda de la victoria. Tan solo un punto es lo que separa a los de Antonio Jesús Cobos de la primera plaza del Grupo 10, en posesión del Salerm, al que quieren dar caza a costa de un recién descendido como el cuadro lepero. Sin embargo, el rendimiento celeste lejos de casa no está siendo del todo regular, con dos derrotas ante el Onubense (1-0) y el Coria (1-0), respectivamente, en sus últimas salidas.

En buena dinámica también anda el San Roque de Lepe, con dos victorias consecutivas ante Ceuta B (2-3) y Conil (5-1) en sus pasadas actuaciones, además de un empate de valor contra el Utrera (0-0). Los onubenses ocupan la novena posición, con 32 puntos, y buscarán aprovechar ese buen momento para seguir escalando en busca de atar cuanto antes el objetivo de la permanencia.