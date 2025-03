Álex Sala, tras su gol en Riazor: "Estoy en un momento dulce"

El Córdoba CF sigue sumando lejos de casa y añadió un punto más en su casillero en el empate en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, tras un partido muy disputado. El equipo blanquiverde logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Álex Sala, aunque el conjunto local reaccionó y terminó firmando el 1-1 definitivo. El centrocampista, que atraviesa un gran momento de forma, ha visto puerta en tres ocasiones durante los últimos dos encuentros. «Estoy contento, tanto por el gol como por el resultado. Queríamos la victoria, pero creo que hemos hecho un gran trabajo y es un buen punto para ahora, en casa, hacerlo bueno con una victoria. Es cierto que estoy en un momento dulce, eso es bueno para mí y para el equipo», comentó el catalán después del choque.

Un vestuario con la idea clara

El centrocampista blanquiverde valoró el empate en Riazor y destacó la solidez del equipo en un partido «complicado». «Ellos también han hecho un gran partido, son un gran equipo. Sabíamos que era un partido complicado, hemos tenido nuestras opciones. Estamos contentos. Ahora estamos mucho más sólidos. En esta categoría es importante no perder. Si no puedes ganar, no perder. Seguir sumando es lo que nos hace que estemos más cerca del objetivo y ser más competitivos», señaló.

«Durante el partido hemos tenido momentos en los que hemos estado mejor, es cierto que en la segunda parte nos han apretado. El equipo ha sabido llevarlo, hemos competido bien y por eso nos hemos llevado el punto», indicó.

Más allá del buen rendimiento, el vestuario sigue con los pies en el suelo. «Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es la permanencia, a partir de ahí miraremos hacia adelante. Ahora estamos centrados en sumar los puntos para asegurarla, estamos enfocados en eso», reiteró el centrocampista blanquiverde.

Agradecimiento a la afición y un gol especial

Álex Sala también quiso destacar el apoyo de los aficionados que viajaron a Riazor insistiendo en que «nosotros los sentimos desde el campo, ellos nos apoyan y les damos las gracias a todos los que se han desplazado a animarnos. Nos ayudan cuando nos faltan fuerzas, gracias a ellos tiramos un poco más».

Tampoco quiso olvidarse de su compañero Adilson Mendes, diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado con afección meniscal en su rodilla derecha tras el pasado choque ante el Granada en El Arcángel. «Es un gran compañero. Esperemos que salga todo bien, le estamos esperando y este gol va para él también», concluyó, revelando el significado de la celebración de su tanto, en la que se pudo apreciar la aparición de la camiseta del «17» cordobesista.