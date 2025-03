Iván Ania, tras el punto ante el Dépor: "Queremos más"

El Córdoba CF sigue sumando lejos de casa y encadena otro partido sin conocer la derrota como visitante, aunque no pudo hacerse con su sexta victoria consecutiva. En su visita a Riazor ante el Deportivo de la Coruña, los de Iván Ania firmaron un empate que pone fin a su racha de triunfos fuera de El Arcángel, pero que les permite seguir con buenas sensaciones y avanzar en su lucha por la permanencia, prácticamente amarrada. «Tenemos que estar contentos. Tenemos 43 puntos, cada vez estamos más cerca del primer objetivo. Si nos lo dicen hace unos meses, no nos los hubiésemos creído, los hubiésemos firmado con los ojos cerrados. Ahora que los tenemos queremos más», aseguró el entrenador tras la cita.

Un empate justo

Un empate que dejó sensaciones mixtas. «Un partido bonito para el espectador, de alternativas», señaló el preparador blanquiverde que, además, hizo balance del mismo indicando que «la primera parte fue nuestra, en la segunda, después del gol, cedimos el balón y les dimos la iniciativa a ellos. Al descanso deberíamos haber ido por delante, no fue así, en la segunda parte nos pusimos muy rápido con el gol de Álex. Luego tuvieron un arreón de diez minutos que nos sometieron totalmente, hicieron el gol y luego se calmó».

«Hubo ocasiones para un lado, para otro... Se puede considerar que el empate es justo, por ocasiones, creo que las nuestras fueron más claras. Un partido de alternativas, totalmente. Dos equipos que quieren ganar, presionar», insistió.

Aun así, la actuación del equipo dejó buenas sensaciones, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria: «Hemos hecho un buen partido. No nos ha dado para ganar porque enfrente teníamos un muy buen rival, pero cuando no puedes ganar, es importante no perder», apuntó.

Álex Sala y Rubén Alves, nombres propios

El centrocampista blanquiverde Álex Sala, autor del gol que le ha permitido puntuar al Córdoba CF, fue uno de los jugadores más destacados del choque ante el Depor. Igualmente, el técnico asturiano apuntó que «es cierto que Rubén Alves estuvo muy contundente, con balón estuvo correcto. Hizo muy buen partido. A Álex Sala le está añadiendo goles al juego, eso está haciendo que sus números crezcan. Pero quedarnos con dos nombres me sabe a poco, hay que quedarse con el conjunto entero, tanto los que jugaron como los que salieron del partido».

Frente a un equipo «similar» al Córdoba CF, el asturiano reconoció que sus pupilos tuvieron que adaptarse a las exigencias del encuentro, sobre todo en la segunda mitad. «Quería cerrar un poco las bandas. En derecha nos estaba generando peligro Yeremay en el uno contra uno con Albarrán, sabíamos que nos estaba llegando por ahí el peligro, de ahí que quitara a Carracedo y moviera a Jacobo. Después, refrescar por dentro. Del Moral estuvo en la primera parte con una molestia, no queríamos forzarle más, metimos a Pedro Ortiz para tener el balón», manifestó.

«El triple cambio del final fue para buscar frescura arriba con Yoldi, Calderón para hacer la posición de extremo y que pudiera ayudar a Marvel y Magunazelaia a la derecha, no tenía otra opción que meterle allí, aunque sé que no es su puesto, pero sabía que me iba a dar trabajo», añadió.

Paso a paso

A pesar de firmar las tablas en Riazor el cuadro blanquiverdes sigue sumando y cada vez se acerca más al objetivo de la permanencia. «Tenemos 43 puntos, cada vez estamos más cerca del primer objetivo. Cuando lo consigamos, veremos cuántas jornadas quedan. Siempre decimos que, en las Ligas, todo se juega en los últimos diez partidos, y que hasta ese momento lo único que haces es posicionarte en la clasificación.Si eres capaz de conseguir buenos resultados en esos partidos, vas a pelear por otro objetivo al que teníamos al principio», apuntó.

«Desde nuestro punto de vista, cuando la tengamos asegurada, pensaremos en otras cosas. Mientras tanto, el objetivo claro es conseguir esos 50 puntos. A partir de ahí, a pensar en otras cosas», finalizó.