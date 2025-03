Iván Ania y la victoria con el Ganada: «Tuvimos una pegada brutal»

El Córdoba CF recupera la sonrisa en El Arcángel y se reencuentra con la victoria ante su afición. Tras tres jornadas sin lograr el triunfo en casa, los blanquiverdes firmaron una sólida actuación para imponerse al Granada por 5-0, con dos tantos de Álex Sala, un gol de Carracedo, otro de Pedro Ortiz y uno en propia puerta de Luca Zidane. Este resultado no solo les permite sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, sino que también refuerza la confianza del equipo de Iván Ania de cara al último tercio de la temporada, al que llegan enchufados. «En nuestra área estuvimos bastante sólidos y en la contraria tuvimos una pegada brutal», aseguró el técnico tras el encuentro.

Goleada histórica

Con la victoria en el tintero y recuperando sensaciones en El Arcángel, el preparador blanquiverde consideró que «hoy es un día muy positivo. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos tenido momentos de mucho dominio, momentos en los que ellos han generado peligro… En la segunda parte no entramos bien, pero ese gol de Carracedo hizo que el partido cambiara. Hemos hecho muchas cosas bien y hemos sabido sufrir también cuando nos tocó sufrir, cuando ellos nos dominaron en ciertos momentos».

«No podemos pensar más allá. No podemos desviar el pensamiento del objetivo primero que tenemos. Y cuando lo consigamos podemos hablar de otras cosas. Hoy era muy importante ganar porque los últimos tres partidos en casa habían sido derrota y había que cambiar esa dinámica. Hay partidos a lo largo de una temporada que marcan una mejoría o una tendencia positiva. Yo de momento miro atrás. No renuncio a nada, pero hay que hacer esos 50 puntos que nos den la salvación y después ya veremos», manifestó.

Fue el acierto en las áreas, precisamente, una de las claves extraídas por el preparador tras el encuentro, señalando el incremento del acierto frente a los nazarís con respecto a citas previas en El Arcángel: «Cuando nos estábamos enfrentando a este perfil de equipo, Racing, Granada, Oviedo... Nosotros en el juego les estábamos dominando en muchísimos momentos, pero donde se hacía la diferencia eran las áreas. Entonces, si somos capaces de añadir a nuestro dominio en el juego respecto a muchos equipos y dominarla, vamos a estar muchísimo más cerca de la victoria», afirmó.

Adilson, lesionado

Minutos antes de poner fin a la primera parte, sin embargo, Adilson Mendes tuvo que marcharse lesionado a vestuarios. Algo que enciende las alarmas en el Córdoba CF. «Tiene algo en la rodilla, no sabemos en qué. Habrá que hacer pruebas, pero no te puedo anticipar nada porque no sabemos qué es lo que puede tener. Ojalá que sea lo menos posible. Es un jugador muy importante para nosotros y estaba en un momento de forma espléndida», confirmó.