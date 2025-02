El Real Cajasur Priego levanta su décima Copa del Rey de tenis de mesa

Un hito más para una entidad que no deja de sorprender al respetable, no solo por su potencial y nivel en su plantilla, sino que por una regularidad que se mantiene con el paso de los años. Y es que el Real Cajasur Priego TM ha conseguido levantar su décima Copa del Rey de tenis de mesa después de vencer al Irún Leka Enea en un partido dominado de principio a fin por el cuadro prieguense.

El camino había sido plácido, no por la dificultad de los rivales, que le pusieron las cosas muy complicadas. El Real Cajasur Priego TM estaba mostrando un nivel increíble y es por ello que no había perdido ni siquiera un punto en el general en cuartos de final y en semifinales. Pero en la final era diferente, ya que el Irún Leka Enea llegaba con la máxima ilusión para arrebatarle la Copa del Rey. Sin embargo, pronto pudo ver que no iba a ser tan fácil. Diogo Carvalho derrotó a Jon Guerricabeitia y puso por delante al club andaluz.

Los puntos claves

Este paso al frente fue refrendado instantes después por Hampus Soderlund que doblegó a Mihai Bobocica con relativa comodidad en tres sets, aunque sufriendo en exceso en diferentes puntos del partido. De hecho, esta igualdad que no se reflejaba en el marcador acabó aflorando en Tarragona. Alberto Lillo tuvo la oportunidad de certificar la victoria, pero se vio sobrepasado por un Daniel Palacios que le dio cierta vida al Irún Leka Enea.

Aunque no por mucho tiempo. A pesar de que tuvo que sudar más de lo esperado, Diogo Carvalho consiguió vencer a Mihai Bobocica e hizo que el Real Cajasur Priego TM levantase su décima Copa del Rey en Tarragona. Un hito a la altura de muy pocos clubes en España y que viene a refrendar el alto nivel de tenis de mesa en Priego de Córdoba.