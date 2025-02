Iván Ania y el choque ante el Granada: «En casa tenemos que dominar las áreas»

Después de tres jornadas sin conocer la victoria en casa, el Córdoba CF afronta este domingo (14.00 horas) un duelo clave ante el Granada con el objetivo de cambiar la dinámica y recuperar sensaciones en El Arcángel. Los blanquiverdes, conscientes de la importancia del choque, quieren volver a sumar de tres en tres ante su afición y recuperar esa fortaleza perdida como locales, después de inaugurar el año a ritmo de derrotas. Con la ambición intacta y completado ya el penúltimo entrenamiento de la semana, los de Iván Ania tienen la mirada puesta en el triunfo, el que sería el primero del año como locales. «En casa tenemos que mejorar los tres últimos resultados. Nos hemos enfrentado a equipos que están en la zona altísima, pero tenemos que dominar las áreas», señaló el técnico asturiano.

Un Granada en la pelea por el play off

Con una plantilla experimentada, el cuadro granadino llega a El Arcángel en buen momento y en busca de una victoria que le permita entrar no descolgarse de la lucha por los puestos de play off. Llega de empatar frente al Zaragoza, además de no conocer la derrota desde hace cinco jornadas. «Intentaremos dejar nuestra portería a cero, fue una de las cosas positivas del pasado sábado. A partir de ahí, vamos a estar más cerca de la victoria», explicó el asturiano.

Iván Ania se dirige a sus jugadores en El Arcángel, antes del inicio del entrenamiento de este viernes. / RAMÓN AZAÑÓN

Y es que la escuadra dirigida por Fran Escribá, según el preparador blanquiverde, «junto con el Almería, posiblemente sean las dos mejores plantillas de la categoría. Entra en play off, sale... Sabemos de su potencial. Vienen con bajas, pero creo que son de los equipos que menos se le pueden notar, tienen mucho y bueno. Tienen capacidad de firmar traspasos, primeras opciones... Es un recién descendido, uno de los favoritos y estoy seguro de que al final de Liga va a estar metido ahí arriba. Tiene muchísimo potencial».

El ambiente

Como «un día bonito» definió el técnico la sesión de trabajo del primer equipo de este viernes en El Arcángel, por otra parte, en el que se abrieron las puertas para recibir a centenares de cordobesistas, protagonistas en una matinal de entrenamiento de claro ambiente festivo por el Día de Andalucía. «No es que no sea amigo de los entrenamientos a puerta abierta, casi toda mi carrera entrené así, pero en el fútbol profesional apenas existen, sería dar ventajas a los rivales. Un día como hoy es bonito para el público, la afición, pero también para nosotros, sentimos el cariño, el apoyo, por eso decidimos que hoy, día festivo, fuese a puerta abierta. Estamos encantados», confesó.

Competencia en mediocampo

En cuanto a nombres propios, el ovetense confirmó la disponibilidad de Alberto del Moral, que regresa a una lista más de un mes después de su lesión muscular previa al cruce con el Racing de Santander. Otro en mediocampo, como Isma Ruiz, también será de nuevo alineable tras cumplir partido de sanción en la pasada jornada. «Matías es el único que tenemos de baja, el resto están todos disponibles. Para mí es una situación positiva, en el sentido de que puedo escoger. Hay normalmente sanciones, lesiones... es difícil tener todos disponibles, o casi todos», manifestó.

«Se lo expliqué a ellos, somos siete jugadores para tres puestos, incluso ahora estoy jugando con tres mediocentros, a principio de temporada, uno de ellos utilizaba a un mediapunta. Ahora que estamos jugando con un mediocentro y dos interiores, tengo muchas posibilidades y variantes, en función de lo que necesitemos en el partido o en función de la propuesta rival, meteremos a unos jugadores o a otros. Tengo que intentar que todos se sientan importantes, con minutos, que tengan ritmo», informó.