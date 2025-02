Iván Ania, y la victoria con el Ferrol: «Estamos muy cerca del objetivo marcado, la salvación»

El Córdoba CF sigue imparable lejos de casa y suma su quinta victoria consecutiva como visitante, estableciendo así su récord histórico de triunfos seguidos fuera de El Arcángel en Segunda División. En esta ocasión, los de Iván Ania lograron un valioso triunfo en A Malata, donde se impusieron al Ferrol por (0-1) gracias al gol de Jacobo González. Con este resultado, el conjunto blanquiverde cierra el mes de febrero de la mejor manera posible, dando un paso firme en su lucha por asegurar la permanencia y manteniendo la confianza intacta de cara a los próximos compromisos. «El balance es positivo porque veníamos buscando los tres puntos, los conseguimos, nos ponemos con 39 en una muy buena posición clasificatoria y muy cerca ya del objetivo que tenemos marcado, que es el de la salvación», declaró el técnico asturiano.

Balance del encuentro

Con los tres puntos ya en el bolsillo, Iván Ania hizo balance del encuentro ante el Ferrol y aseguró que «ha sido un partido muy difícil, porque desde el primer momento ellos estuvieron en un bloque medio o un bloque incluso bajo en campo propio casi todos los jugadores y las líneas estaban muy juntas, estaban muy estrechos y nos estaba costando muchísimo encontrar a los interiores. Atacábamos muy poco la profundidad y entonces ellos solo tenían que defender hacia adelante y la sensación es que estuvieron muy cómodos, creo que no generamos mayor peligro y nos faltó muchísimo ritmo de circulación».

«Creo que es una victoria merecida, en la segunda parte habíamos tenido ya alguna ocasión para haber hecho el tiro al larguero de Jacobo, un remate de Casas que se precipita, pero sí que la sensación era que podíamos llevarnos el partido y aunque fue al final creo que es merecido», insistió el preparador blanquiverde.

La salvación, cada vez más cerca

Con la salvación como objetivo marcado, Ania consideró que han hecho un «buen mes de febrero, hemos hecho nueve de 12 puntos. Creo que son unos números muy buenos. Ahora teníamos dos partidos fuera de casa, Tenerife y Ferrol, dos equipos que se están jugando muchísimo y fuimos capaces de ganar los dos. Creo que estamos en una posición muy buena en la clasificación, pero tenemos que ser humildes, ambiciosos y primero conseguir el objetivo de la salvación, esos 50 puntos que ya los tenemos ahí cerquita y luego de una vez que se consigan ya miraremos a ver hasta dónde podemos llegar».

Progresión en LaLiga Hypermotion

Llegados a este punto de la temporada y viendo el mal arranque que tuvo el Córdoba CF en la LaLiga Hypermotion, nadie imaginaría estar sumando su quinta victoria consecutiva. La evolución del cuadro blanquiverde ha sido clara, siendo así «más que consistente, creo que lo que se ha ganado ha sido contundencia en área rival. En la jornada que fuimos a Oviedo o cuando fuimos al campo del Levante, que es la penúltima jornada fuera de casa de la primera vuelta, solamente llevábamos tres goles fuera de casa y ahora no nos cuesta tanto hacer gol», afirmó Iván Ania.

Roja a Aitor Buñuel

A quien no le acompañó la suerte fue al Racing de Ferrol que, además de caer derrotado, durante el duelo se quedó sin Aitor Buñuel, quien recibió roja directa tras un violento pisotón a Antonio Casas. Ante esto, el técnico asturiano señaló que «no la he visto en la tele y en el campo me parece una entrada dura. Creo que no es voluntaria porque posiblemente no le vea porque Casas le viene por la espalda, pero si la decidió el árbitro y luego en la revisión del VAR no le dijeron nada, entiendo que consideraron que sí, que era roja».