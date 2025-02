Iván Ania y el partido en Ferrol: «Nuestro reto es ir partido a partido»

El Córdoba CF atraviesa un buen momento y ha conseguido afinarlo lejos de casa, donde está sabiendo transformar sensaciones en resultados positivos. Conscientes de la importancia de mantener esa dinámica, los de Iván Ania afrontan con determinación su próximo reto: el enfrentamiento de este sábado contra el Racing de Ferrol (14.00 horas). Allí, lo que se pretende es, precisamente, reafirmar esa fortaleza como visitante y seguir dando pasos en dirección contraria de la zona de descenso. «Nuestro reto es ir partido a partido. No mirar más allá. Una vez terminado ese mes, veríamos por lo que íbamos a pelear, aunque tenemos claro que nuestro objetivo es la salvación», señaló el entrenador blanquiverde antes de poner rumbo a tierras gallegas.

Racing de Ferrol, rival necesitado

Con 22 puntos en su casillero y a 11 de la salvación, el Ferrol no llega a la cita con buena dinámica. Aun así, Iván Ania declaró que «en este partido lo que más me preocupa, sobre todo, es la segunda jugada, porque hay muchos momentos en los que ellos juegan directo y, si no eres capaz de recoger esa segunda jugada, tanto la de prolongación como la de cara, pues se te va a hacer difícil como el partido de Tenerife. Si eres ganador de esa segunda jugada luego creo que vamos a estar más cómodos, más seguros a la hora de poder afrontar el partido».

«Los equipos tocados son más peligrosos que nunca. Han hecho un cambio de entrenador, pero es cierto que, viendo la Liga que habían hecho la temporada pasada… No pensábamos cuando vimos su plantilla que pudiera estar en esta situación. Es un partido similar a lo que nos encontramos en Tenerife, hay que saber jugarlo, hay que saber manejar los tiempos, hay que saber que ellos tienen que ir a por el partido… Todas esas situaciones tenemos que saber manejarlas y jugar un poco con la ansiedad que les pueda producir a ellos», aseguró el técnico asturiano.

Ander Yoldi durante el entreno de este viernes en El Arcángel. / CCF

Sin Isma Ruiz ni Alberto del Moral

A pesar de que todo apuntaba a que Alberto del Moral entraría en convocatoria, finalmente el entrenador blanquiverde confirmó que no estará en el encuentro ante el Ferrol y que, «si todo va normal, la próxima semana ya estará disponible, pero no podíamos asumir el riesgo de forzarle y creo que es mejor ser cautos, esperar y ojalá que la próxima semana ya esté disponible».

Además de los lesionados, el Córdoba CF tendrá una baja importante como es la de Isma Ruiz, un jugador que «nos da el equilibrio, la superioridad por delante de los centrales cuando les empiezan a fallar el físico, él se viene arriba y se nota ese poderío físico que tiene…Tengo clara la idea de lo que voy a hacer, evidentemente no lo voy a decir aquí, pero tenemos varias alternativas», confirmó.

Situación de Calderón

Por su parte, José Manuel Calderón atraviesa un momento complicado en el Córdoba CF, donde ha perdido protagonismo en las alineaciones de Iván Ania. El lateral solo ha sido titular en uno de los últimos siete encuentros, siendo su última aparición en el once durante la derrota en casa ante el Almería (0-3), en la que fue expulsado. A pesar de ello, el técnico blanquiverde consideró que «ahora tengo que generarle a Calderón la confianza suficiente para, cuando tenga la oportunidad de ser titular, que pueda rendir bien».

«Al final buscas un poco tener el equipo sólido defensivamente, buscas esas incorporaciones por dentro sobre todo cuando juegan a pie cambiado porque a la hora de centrar evidentemente no es lo mismo centrar a pie natural que centrar con la pierna mala y creo que está rindiendo bien pero Calderón seguimos pensando en él como lateral», finalizó el preparador asturiano.