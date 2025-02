Alcaraz supera el apagón para seguir vivo en Doha

Se presagiaba una tarde plácida para Carlos Alcaraz en su segunda cita en la pista central del Khalifa International Tennis de Doha. Más aún cuando se adjudicó los diez primeros puntos ante un Luca Nardi que se temía lo peor ante el murciano.

"Lo único que quiero es que no me meta un doble 6-1" aseguraba el italiano hace apenas un año antes de medirse a Novak Djokovic en Indian Wells ante el miedo de no poderle ni siquiera competir. Un miedo que no solo no se cumplió, sino que acabó por convertirse en la cuarta mayor sorpresa de la historia del tenis, siendo el italiano el cuarto jugador con más bajo ranking en conseguir superar al número uno.

Instaurado ahora en el puesto 85 de la clasificación mundial, el italiano pretendía repetir la hazaña ante el murciano, que pese a confirmar su brillante inicio de partido con un contundente 6-1 en el primer set y un 4-1 a su favor en el segundo, sufrió un apagón que casi termina por costarle un buen disgusto.

Desconectó por completo del partido cuando todo parecía llegar a su fin y entregó cinco juegos consecutivos al italiano, que fue capaz de sumar quince de los últimos dieciséis puntos del set a su favor, dando un vuelco por completo al partido que para sorpresa de todos se iba a decidir en el tercer set.

Estaba crecido como pocas veces el italiano y no era para menos, exigiendo al máximo a un Alcaraz que no encontraba respuesta a lo que le estaba sucediendo en pista.

CAMBIO DE CHIP

Reset en la silla y cambio de chip en el inicio del tercer set para espantar los fantasmas que podían sobrevolar tras lo sucedido. Supo aguantar el empuje inicial del italiano, que rápidamente vio que la cosa no iba a ser tan fácil.

Alcaraz volvió a sacar la versión sólida y obligó a Nardi a golpear mucho más, encontrando sus errores, que acabarían por entregar el servicio en el cuarto juego. De nuevo una ventaja de 4-1 figuraba en el marcador del set a favor del español, que esta vez ya no iba a dejar escapar.

El tenista español Carlos Alcaraz en acción durante el partido de priemra ronda que le ha enfrentado al croata Marin Cilic oen Doha, Catar. / EFE

Apagón, susto y victoria para poner rumbo a cuartos de final.

OBLIGADO A MEJORAR

En busca de las semifinales, Alcaraz deberá exigirse mucho más de lo necesitado hasta ahora en Doha para superar a un siempre rocoso Jiri Lehecka. El checo superó con mucha comodidad al húngaro Marozsan (6-4 y 6-2) y topará con el español por segunda vez en sus carreras.

La única hasta el momento se remonta a la segunda ronda del torneo de Queen's 2023, en el que sería el inicio dela hegemonía de Carlitos sobre hierba, que todavía dura a día de hoy con el mismo londinense y dos coronas en Wimbledon.