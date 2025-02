Jacobo González, tras su doblete en Tenerife: «Me ha servido para resetear»

Entre otros motivos, por esto firmó en verano: destacado, bigoleador, asistente y protagonista. Con un doblete y una asistencia escapó Jacobo González con su Córdoba CF de la trampa en Tenerife (2-3), donde el cuadro blanquiazul apostó por una batalla en el barro. Más listo anduvo el madrileño, que con un doble zarpazo -uno en cada mitad- y un pase de gol, no dejó pasar la oportunidad ante la ausencia por sanción de Carracedo, que ha encontrado a un serio aspirante al perfil derecho de cara a lo que viene. «No he estado pasando un buen momento y la lesión me ha servido para resetear, para ponerme bien en forma, para darle caña al estado físico y se ha demostrado que estoy para competir», expresó el madrileño tras el encuentro.

Con más fuerzas

Tras el parón por lesión, Jacobo afirmó que «esto me ha servido para liberarme un poco, para demostrar que sigo estando aquí, que tengo el nivel para dar muchas alegrías a Córdoba y que, aparte, es un partido que yo tenía apuntado en el calendario, porque para mí Tenerife es algo especial».

«Es cierto que creo que se habían creado unas expectativas muy altas conmigo y que yo no estaba dando ese nivel. Soy consciente de ello y creo que en esta segunda parte de la temporada lo que me toca es dar ese nivel y demostrar que he venido aquí para demostrar el jugador que soy», expresó.

En busca de la permanencia

Con tres puntos más y alejándose de la zona de peligro, el Córdoba CF piensa en «intentar descolgarnos de la parte de abajo, intentar sacar los mayores puntos posibles a la gente de abajo y seguir ganando. Yo soy de los que piensan que en el momento en que consigas 50 puntos puedes empezar a pensar en otra cosa, pero lo primero es la salvación», manifestó el madrileño.

Ante la competencia entre compañeros, Jacobo alegó que «la competitividad es lo mejor y yo creo que en este momento, que han venido los refuerzos, que nos han subido mucho el nivel, lo que nos toca a todos es apretar un poquito y demostrar al míster que estamos todos para competir».