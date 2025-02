Alcaraz: "El objetivo siempre es el número uno"

Carlos Alcaraz atendió a los dos medios españoles presentes en Doha, donde a partir de este próximo lunes (del 17 al 22 de febrero) se disputa el torneo, que por primera vez será de categoría 500. El murciano llega pletórico tras conquistar el torneo de Rotterdam, haciendo más que efectivo su cambio en el calendario habitual en los últimos años.

Sobre ello, el posible nuevo duelo con Novak Djokovic, la sanción de Sinner y mucho más habló el tenista español con SPORT.

Has decidido cambiar este año la gira de tierra batida sudamericana por los torneos de Rotterdam y Doha. ¿A qué se debe? ¿Contento por el momento con la decisión?

En el tenis creo que es bueno ir cambiando de aires y conocer nuevos torneos. La gira sudamericana es una gran gira a la que le tengo mucho cariño y no descarto volver a hacerla en un futuro, pero creemos que es bueno buscar cambios. Además, queremos coger más experiencia en torneos de pista cubierta. De momento ha ido muy bien. Estamos satisfechos de la decisión.

Es otro torneo 500 como el de Rotterdam, pero la presencia de Djokovic y de Sinner antes de conocerse la sanción le hacía más mediático. ¿Preparas diferente este torneo sabiendo que puedes enfrentarte a ellos?

No cambia. Es un torneo igual. En todos los torneos hay grandes jugadores. El hecho que pueda estar Djokovic o no a mí realmente no me influye en nada.

Al final a él me enfrentaría en semifinales. Mientras tanto enfocamos el torneo de la misma manera. Nos centramos en nosotros y en intentar hacer las cosas que tenemos en mente.

Nuevamente el sorteo trae a Djokovic por el mismo lado del cuadro. ¿Cómo ves el camino y sobre todo, qué cambiarías de tu último partido con él en Australia?

Es un torneo muy duro. Hay muchísimos jugadores de alto nivel, algo que demuestra el gran torneo que es Doha. Al final hay que medirse a los mejores para ganar cualquier torneo.

De momento ronda a ronda. Él (Djokovic) también tiene que ver cómo está después de la lesión aunque se le ha visto entrenando muy bien. Veremos cómo transcurre el torneo, pero al final un Grand Slam es diferente a un torneo de categoría 500 como este. Miraremos de hacer pequeños cambios que nos perjudicaron, pero la verdad que creo que el nivel que jugué allí fue muy bueno e intentaremos mantenerlo.

Quien no estará es Jannik Sinner. ¿Qué te parece el acuerdo para su sanción?

La verdad poco que opinar. Que esté o no, a nosotros no nos influye. Seguimos centrados en lo nuestro y en nuestros objetivos.

Sin él, el número uno puede estar más cerca. ¿Lo ves como una oportunidad que se abre?

El número uno siempre es un objetivo. Como digo, que no esté no cambia nada para nosotros. Intentamos mejorar en lo nuestro y centrados en seguir trabajando para llegar al número uno.

En los partidos siempre intentas dar un poco de espectáculo con tus golpes. ¿Cómo haces para encontrar un equilibrio entre el plan de partido necesario y este punto de fantasía tan tuyo?

Poco a poco va saliendo cada vez más solo. Tengo que aprender a coger un patrón de partido e intentar seguirlo y saber cuándo usar el instinto para intentar cosas diferentes. Probar a ver lo que sale. Como digo siempre, hay cosas que no se entrenan, que salen en el momento.

Intento buscar un patrón para estar concentrado y mirar de hacer golpes diferentes en ciertos momentos que se pueda. A veces sale bien, otras mal, pero al final el tenis son puntos y si eres capaz de ser fuerte mentalmente, puedes olvidarte de los errores e ir a por el siguiente rápidamente.

¿Qué relación tienes ahora con Nadal después de su retirada en la Copa Davis? ¿Te gustaría tener contacto a menudo con él?

Con Rafa tenemos muy buena relación, pero no he vuelto a hablar con él después de la retirada que tuvo en la Copa Davis. Creo que se merece estar tranquilo con la familia y disfrutando de las cosas que cuando jugaba no podía disfrutar.

Para mí ha sido y es un gran referente. He visto que me ha felicitado por redes sociales, pero todavía no he tenido la ocasión de poder hablar con él. Seguro que llegará el momento de poder hacerlo.

La última. Australia era la meta más grande de este 2025. ¿Cuál es el gran objetivo a partir de ahora?

Conseguir al menos un Grand Slam y pelear los Masters 1000. Aunque al final todos los torneos son importantes y queremos ganar los máximos posibles.

¿Algún Grand Slam que te gustaría en especial?

Cualquiera de los tres que quedan no me importaría repetir. Tengo dos en Wimbledon y uno en Roland Garros y el US Open. El que venga, bienvenido será. Ojalá pueda ser más de uno.