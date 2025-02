El Real Cajasur Priego se abona a la épica y accede a los cuartos de la Copa de Europa

El resumen es que el Real Cajasur Priego TM sigue vivo en la segunda competición europea de tenis de mesa. Es así. Un hito para un club prieguense que tenía la ardua tarea de, como mínimo, conseguir dos puntos ante un As Pontoise Cergy que ya pudo comprobar lo que pasó en Priego de Córdoba y ahora no quería sorpresas. Pero las hubo, sobre todo por parte de un Soderlund que decidió la contienda.

El conjunto prieguense sabía que no iba a ser nada fácil. El equipo francés iba a ir con todo a por una victoria con, al menos, dos juegos de ventaja y era clave no fallar en el primero. Es por ello que Bouloussa tomó las riendas del As Pontoise Cergy y derrotó a un Alejandro Calvo que puso todo su empeño tras caer en cuatro sets. Sin embargo, Soderlund llamó a la calma, imponiendo nuevamente el empate en el luminoso galo después de vencer a Laroche por un contundente 0-3.

Los puntos definitivos

Ahora el panorama era bien diferente. El Real Cajasur Priego TM necesitaba tan solo una victoria para certificar su presencia en los cuartos de final de la Copa de Europa. Y la cosa se puso encarrilada. Alberto Lillo logró llevarse los dos primeros juegos ante un Mourier que iba a vender muy cara su derrota. El palista del conjunto francés dio la vuelta al duelo de una manera épica y sembró las dudas en el cuadro visitante.

En cambio, a Soderlund no le tembló el pulso. El sueco está acostumbrado a este tipo de situaciones y se vistió de héroe para doblegar a Boulousse, asegurando así el pase del Real Cajasur Priego TM a los cuartos de final de la Copa de Europa a falta del último duelo de la noche. Ahí, Alejandro Calvo quiso redondear la visita a Francia, pero no fue posible, siendo derrotado por Laroche, aunque con el pase a la siguiente ronda en el bolsillo.