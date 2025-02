La jornada en Tercera | Duelos de calibre en la zona alta para el Puente Genil y el Lucena

Sin derbis de por medio. Arranca una nueva jornada en el Grupo 10 de Tercera Federación, con cinco cruces de altura para los cinco equipos cordobeses implicados en la categoría durante este curso 2024-2025, todos citados el domingo. Defendiendo liderato recibirá el Salerm Puente Genil al Coria en el Manuel Polinario (12.00 horas), a la misma hora que el Atlético Espeleño visita al Sevilla FC C. Más tarde, le tocará el turno al Córdoba CF B, también a domicilio frente al Atlético Central (16.30 horas). Seguidamente hará de anfitrión el CD Pozoblanco ante el La Palma (17.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena será el encargado de cerrar el fin de semana cruzándose con el Tomares en el estadio celeste, tan solo media hora más tarde que el duelo de los pedrocheños.

Salerm Puente Genil - Coria CF (domingo, 12.00 horas)

El Salerm Puente Genil sigue firme en lo más alto de la tabla y encara un nuevo duelo, esta vez ante el Coria CF, con la determinación de mantener su posición de privilegio. El equipo dirigido por Álvaro Cejudo confía en prolongar su buena dinámica, respaldado por una racha reciente que incluye cuatro victorias consecutivas y un empate en las últimas jornadas. Sin ir más lejos, llega de empatar ante el Córdoba CF B.

Por el otro lado llega un Coria CF con urgencias. A pesar de su buen desempeño en la última jornada, donde superó al Ciudad de Lucena por la mínima -y con ello le privó de hacerse con el liderato-, el conjunto sevillano atraviesa dificultades cuando juega lejos del Estadio Guadalquivir, con tres derrotas consecutivas como visitante en sus salidas más recientes. Esta situación ha llevado al cuadro sevillano a ocupar el decimoquinto puesto de la tabla, sólo tres puntos por encima del descenso, que aprieta.

Sevilla FC C - Atlético Espeleño (domingo, 12.00 horas)

Un duelo de contrastes. El Atlético Espeleño encara una nueva jornada luchando por la permanencia. Con 19 puntos en su casillero y ocupando el decimosexto puesto, el equipo rojillo sigue sin dar con la tecla y necesita sumar para salir de la zona de peligro, de la que le separan tan sólo tres puntos. Tendrá que ser a domicilio este fin de semana, un escenario en el que los de Espiel han encontrado dificultades para puntuar, después de tres partidos sin conocer la victoria lejos del Municipal.

Enfrente estará un Sevilla C que llega en línea ascendente y con la ambición de seguir escalando en la clasificación. A diferencia de su rival, el filial sevillista atraviesa un buen momento como local, donde ha encadenado dos victorias seguidas que lo refuerzan como aspirante a engancharse al play off. Se encuentra octavo en el Grupo 10, a sólo seis puntos del quinto puesto que da acceso al mismo.

Atlético Central - Córdoba CF B (domingo, 16.30 horas)

El Córdoba CF B afronta otra jornada con exigencia en su lucha por alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Tras su reciente empate ante el líder Salerm (1-1), el conjunto dirigido por Gaspar Gálvez necesita reencontrarse con su mejor versión para sumar de tres en tres y tomar un respiro en la tabla, en la que la distancia con el descenso es de apenas cuatro puntos. El equipo blanquiverde es consciente de que el margen de error se reduce, más fuera de casa, donde lleva sin ganar desde hace cuatro compromisos.

Mientras que el conjunto blanquiverde busca oxígeno para alejarse del peligro, el Atlético Central vive una realidad muy distinta. Situado en la cuarta posición con 35 puntos, el conjunto sevillano sigue inmerso en la pelea por el ascenso y llega con la intención de prolongar su buena dinámica. Con una victoria y dos empates en sus últimos compromisos, los hispalenses se mantienen como el equipo revelación de la sección andaluza occidental esta temporada.

CD Pozoblanco - La Palma CF (domingo, 17.00 horas)

El CD Pozoblanco quiere recuperar su lugar en los puestos de promoción y sabe que esta jornada puede ser clave para lograrlo. Tras su victoria ante el Inter de Sevilla (3-1), el equipo de Los Pedroches vuelve a jugar en casa con la intención de dar un nuevo paso adelante. Actualmente, se encuentra a un solo punto de la zona de play off, con 34 en su casillero, y tiene claro que necesita sumar de tres en tres para no perder el ritmo de sus rivales directos. Los de Alberto Fernández no sólo dependen de sí mismos, sino que también esperan un posible tropiezo del Bollullos -que se mide al Conil-, equipo que ocupa la plaza que buscan alcanzar, es decir, la quinta.

Enfrente estará La Palma CF, rival con objetivos completamente opuestos. El conjunto onubense lucha por salir de la zona de descenso, pero llega reforzado tras su reciente triunfo ante el San Roque de Lepe (2-0). Con 15 puntos en la clasificación, su misión es recortar distancias y dar un paso más en busca de salir del pozo.

Ciudad de Lucena - UD Tomares (domingo, 17.30 horas)

El Ciudad de Lucena encara la cita ante la UD Tomares con la firme intención de recuperar sensaciones y seguir peleando por el primer puesto de la clasificación. Tras la derrota ante el Coria CF (1-0), el equipo dirigido por Antonio Jesús Cobo se mantiene en la segunda posición con 43 puntos, a dos del líder. Con el objetivo claro de desbancar a los pontanos, los lucentinos no sólo necesitan hacerse con un nuevo triunfo con el que recuperar la línea, sino que también estarán atentos a un posible tropiezo del actual primer clasificado.

Enfrente estará una UD Tomares que busca cambiar su dinámica y reencontrarse con la victoria tras cuatro jornadas sin ganar. Actualmente, el conjunto sevillano ocupa la décima posición con 27 puntos y, en sus últimos encuentros, ha acumulado dos empates y una derrota. Ahora, ante un rival de la parte alta, tendrá la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y recuperar sensaciones, o todo lo contrario.