Las grandes ausencias de la Copa del Rey

La Copa del Rey es uno de los torneos más excitantes y que todo jugador de Liga Endesa quiere disputar. Aunque para algunos jugadores notorios de la competición ACB no les tocará más remedio que seguirlo desde la banda o desde la televisión.

Y es que de los ocho equipos que tomarán parte en el torneo copero, prácticamente todos tienen jugadores en la enfermería a excepción de La Laguna Tenerife, que podrá afrontar el torneo con plenas garantías.

Aunque no le sucederá lo mismo a los dos ‘grandes’ del basket español, Barça y Real Madrid, que acuden a la cita en Las Palmas con bajas importantes, especialmente el Barça.

Importantes ausencias en Barça y Madrid

Los de Joan Peñarroya se tendrán que apañar en esta Copa sin dos jugadores determinantes de la plantilla, Nico Laprovittola, lesionado a principio de temporada por lo que resta de campaña, y recientemente, la baja confirmada de su mejor jugador interior, Jan Vesely, con una lesión osteocondral en el fémur de la rodilla derecha y que lo tendrá apartado de las pistas entre ocho y 10 semanas.

Junto a ellos, se encuentra la duda de Justin Anderson, que acabó con molestias en el adductor el duelo ante Olympiacos y ya no jugó por precacución en Valencia, aunque se espera que pueda añadirse al grupo.

Si el Barça tiene problemas, el Madrid tampoco se libra. Chus Mateo no podrá contar con uno de los pilares del equipo, el argentino Gaby Deck, con una rotura del tendón conjunto en los isquitibiales a nivel de la cadera izquierda después de machacar el aro del Barça en su duelo de fin de año.

Tampoco parece seguro que pueda participar otro de los ejes de este Madrid, Dzanan Musa, lesionado también en la Euroliga y que se ha perdido los dos últimos encuentros por molestias en el tobillo. El técnico blanco espera poder recuperarlo pero es una incógnita.

Valencia, con muchos problemas

El conjunto de Pedro Martínez ya ha descartado a la joven sensación Sergio De Larrea mientras que Stefan Jovic, que ya no jugó ante el Barça, sigue siendo duda por unos problemas lumbares que no cesan. Otra de las posibles bajas es Amida Brimah, que tampoco estuvo disponible ante el Barça. La otra duda es Jean Montero, y que a pesar de no jugar ante los blaugrana el domingo, se espera que esté disponible para la Copa

Unicaja no tiene confirmada ninguna baja aunque el conjunto malagueño cuenta con la duda de Melvin Ejim, que se ha perdido los últimos partidos debido a una lesión en el soleo, aunque no está descartado.

El Joventut solo tiene segura la baja de Miguel Allen, que ya hace algunas semanas que está fuera del equipo, mientras que el BAXI Manresa no tiene ninguna baja oficial , solo con las dudas de Jaume Sorolla y Ondrej Hustak, que no jugaron ante Covirán.

Finalmente, el Dreamland Gran Canaria pierde a un jugador importante como Carlos Alocén. El ex madridista ha vuelto a romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha y es baja para el resto de la temporada.