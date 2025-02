La fiscal del juicio de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "¿Hasta cuándo vamos a pedir a la víctima un comportamiento heroico?"

La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, defendió la condena del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a dos años y medio de cárcel y a año y medio a los tres exaltos cargos de la federación con los que comparte banquillo por el beso que propinó a Jenni Hermoso tras lograr el Mundial, y cuestionó las preguntas que dice se ha visto obligada a hacer a la víctima de la agresión sexual para poder acreditarlo y conseguir la condena. "¿Hasta cuándo vamos a pedir a la víctima un comportamiento heroico?", lamentó.

En opinión de la representante del ministerio público la declaración de Jenni Hermoso siempre ha sido coherente, porque en el mismo campo de fútbol mostró su sorpresa por lo que había hecho Rubiales, lo que demuestra que, pese a lo declarado por Rubiales, nunca dio su consentimiento. Pero como se ha puesto en duda su comportamiento, Durántez se quejó de que se tenga que seguir "preguntando a las víctimas de una agresión por qué se alegra, por qué lo celebró, por qué su comportamiento fue de estar feliz".

"¿Hasta cuándo vamos a pedir a la víctima un comportamiento heroíco? ¿No podía celebrar ser campeona del mundo?", afirmó la fiscal que recordó que Hermoso había manifestado que "tenía sentimientos encontrados" y no quería "empañar la celebración" de haber obtenido el Mundial. "No quería que esto quedara como el beso a Jennifer Hermoso, sino que España había quedado campeona del mundo".

La representante del ministerio público, que hizo un amplio recopilatorio de las sentencias del Supremo sobre agresiones sexuales similares con besos en la mejilla, a los que se intentó quitar relevancia, como en su opinión ocurrió con el que se juzga. "No hubo consentemiento, no hubo pregunta, no hubo respuesta, fue inesperado y sin opción de reacción por parte de la víctima. No afecta que no haya acto libidinoso", argumentó para convencer al juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, que "cinco veces" tuvo que pedir silencio a los acusados.

"La indignación para la víctima es mayor, porque lo vio todo el mundo", aseguró Durántez, aunque, según explicó, solicita la pena mínima para Rubiales, porque el delito de agresión puede llegar hasta los cuatro años de carcel. El otro año y medio de cárcel que solicita tanto para él como para el exseleccionador nacional femenino Jorge Vilda, el exdirector del marketing Rubén Rivera y el exdirector deportivo de la masculina Albert Luque por un delito de coacciones.

"Va a ser 'Jennifer Hermoso la del beso', ¿por su culpa? No, por la del que se lo dio", circunstancia por la que solicitan una responsabilidad civil de 100.000 euros, 50.000 por el delito de agresión sexual y otros tantos por las coacciones, que en su opinión se producen "en el vestuario, en el autobús, en el avión y en Ibiza".

Por eso, argumentó, Rubiales, "un presidente que no es que mandara mucho, es que mandaba todo", le pidió a la que era directora de fútbol femenina, Ana Álvarez, que hiciera salir del vestuario a Hermoso y le pide atajarlo y Hermoso se negó. Unas coacciones que se reprodujeron en el avión y ella sigue negándose y, por eso, Rubiales le pide a Vilda que vaya a hablar con el hermano, como declaró el testigo Rafael del Amo, exvicepresidente de la Federación, y corroboran las declaraciones del resto de jugadoras: Misa Rodríguez, Alexia Putella, Irene Paredes y Laia Codina.

En cuanto a las primeras declaración del hermano a los medios en los que admitió que "había mentido" para ayudar a su hermana, la fiscal aseguró que "a la prensa se le puede mentir, no es un delito, pero al juzgado, no. Y no me cabe duda de que dijo la verdad" en el plenario, cuando, como su amigo Vitoriano Martín y las jugadoras, les comentó lo ocurrido en el mismo campo.

"Una maquinaria de la RFEF contra ella, tratando de desacreditarla por todas las formas posibles" es una de las "consecuencias personales" con las que, según la fiscal, le advirtió Vilda. Las profesionales también las esgrimió Luque, cuando, según Ana Ecube, la amiga de Hermoso que la acompañó a Ibiza, le envió los mensajes en los que le advertía de que se iba "a quedar muy solita".

La fiscal también desmintió que fuera a hablar con ella como amigo, porque mencionó expresamente su cargo en los mensajes con los que la amenazó. "Si la quieres ayudar y tanto te importa, no la castigues" no convocándola, afirmó Durántez. "Conocedores de la situación, cada uno con su actuación individual" intentan presionarla, aseveró, que justificó sus primeros testigos, todos ellos exaltos cargos de la Federación a la que llegaron de la mano de Rubiales, para que se viera "su modus operandi", porque si él caía "se caían los demás".

"A ellos no les echó la señora Hermosa, se echaron solos", afirmó para recordar que no solo dependían de Rubiales en la Federación, sino que incluso compartían empresas. "Hay una contumancia (tenancia en mantener el error) entre todos los acusados que hace que las coacciones sean graves", a lo que se suma que ella era una jugadora que acababa de ser víctima de una agresión sexual, "estaba destrozada", y ellos eran altos cargos de la Federación.