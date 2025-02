Guardiola: "Igual me echan mañana, pero no tengo esa sensación"

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa en la previa del partido que medirá este martes al Manchester City y al Real Madrid. El de Santpedor comenzó advirtiendo que "será un partido difícil. No lo hemos hecho bien en la fase de grupos y nos merecemos estar aquí. Tenemos que aceptar el desafío". Para el técnico catalán este emparejamiento "en los últimos años se ha convertido en un gran duelo. Hemos pasado y nos hemos eliminado los dos. En la última década se ha convertido en un clásico, pero históricamente no podemos compararnos con el Barcelona, el Bayern o el Milan. Hemos estado ahí en los últimos años".

Elogios al Real Madrid

Guardiola advirtió que "el Madrid está en el top de la liga y está compitiendo ante un gran Atlético y un gran Barcelona. Son unos grandes competidores. Es imposible controlar durante los dos partidos a jugadores como Mbappé, Vinicius, Rodrygo… Todos son excepcionales. Tenemos que reducir su influencia todo lo posible. Tenemos que tener la habilidad de frenarles teniendo el balón e impedir que corran. Tenemos que tener clara la forma de jugar y tenemos que leer el partido".

Sobre las dudas que han generado los de Ancelotti, apuntó que "el Madrid es primero en la Liga, igual ha perdido algún partido más de la cuenta, pero siempre ha estado ahí. Tengo un gran respeto por el Madrid. No es fácil volver a enchufarte tras ganar títulos. Nos ha pasado también a nosotros, este año nos hemos caído demasiado. Tarde o temprano tenía que pasar y ha pasado este año. Todavía queda competición".

El del City lamentó "tener que jugar el segundo partido fuera porque no hemos hecho una buena fase de grupos. Nos lo merecemos. No hemos ganado los puntos suficientes. Si lo hubiéramos hecho mejor... Pero, el equipo tiene algo especial. Pero me gusta sentir que estamos ahí y que podemos competir. Tenemos que ser optimistas".

La baja de Rodri

Se le preguntó si estos partidos tienen similitudes con los clásicos que vivió en el Barcelona contra Mourinho: "Han sido diferentes. En los Clásicos había más ruido. Han sido partidos parecidos. Una vez han caído de un lado y otra, de otro. La eliminatoria va a estar chula, creo". También habló de la baja e Rodri, aunque quiso quitar el foco de ello: "Nos falta bastante más que Rodri. Si solo hubiera sido Rodrigo, habríamos subsistido. Yo me fijo en todo el equipo. El impacto de Asencio es bueno. No sé si Valverde jugará en derecha, Carlo dirá. Todos tienen talento arriba. Lo saben todos lo contrario. Dependerá de cómo estemos nosotros arriba para ver si les podemos hacer daño".

Y concluyó respondiendo a la pregunta de si tiene la sensación de estar jugándose el puesto: "No. No sé si a un doctor le dicen si se está jugando el puesto. Sé que en todos los campos me lo cantan, pero sé que no me juego el sitio. Hoy pienso eso, pero igual mañana me echan a la calle. Pero no tengo esa sensación".