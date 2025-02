La eterna reivindicación de Rodrygo contra el City: "Si los de atrás ven que corremos, se contagian"

Rodrygo Goes y el Manchester City es un binomio peculiar. Contra el equipo skyblue vivió su primera gran noche, en Champions, protagonizando una remontada volcánica. Siempre que se ha medido al equipo de Guardiola ha ofrecido una gran versión. Pero su relación con el conjunto inglés va más allá, porque en algún momento se ha dejado querer. "Son los que mejor fútbol practican", llegó a decir antes de la final de Champions, una declaración que después matizó. Pero el futuro es algo por escribir para un jugador que cada vez que juega se reinvidica.

El atacante del Real Madrid empezó analizando la secuencia de los últimos duelos contra el conjunto inglés. "Yo veo la misma dificultad siempre, porque sabemos que aquí ponen mucha presión. Pero lo importante es mantener la misma intensidad que la temporada pasada". El ejemplo de sufrimiento del curso anterior sigue siendo una referencia ineludible. "Casi todos los equipos que vienen aquí sufren un poco. Por las características, tienen más el balón, pero por la calidad podemos tener más el balón. Estoy listo para lo que viene", añadió el brasileño.

"Los de atrás, si ven que nosotros corremos, mejoran. Es la clave, como lo vimos en la segunda parte del derbi", reivindicó el futbolista, consciente de la obsesión defensiva que persigue a Carletto esta temporada. "Hablé hace dos o tres días con Valverde y volvimos a ver el partido contra el City del doblete. Pregunté si volveríamos a vivir una emoción como esta. Fue la noche más especial de mi carrera. Fue la mejor de mi vida", expresó el héroe de aquella eliminatoria de la Champions de las remontadas para la que Guardiola todavía busca explicación.

"Ancelotti siempre me ayuda, pero yo trato de sacar siempre mi mejor versión. No dejo de trabajar. Ese es el secreto, pero Ancelotti me ayuda mucho", señaló sobre su relación con Carletto un jugador cuyo futuro en el Real Madrid estuvo un día en entredicho. "No sé mucho de ofertas, eso va por parte de mi padre. Yo estoy muy agradecido de que haya intereses por mí, pero quiero seguir muchos años aquí. Jugar con esta camiseta en Champions es siempre especial", dijo un futbolista al que Arabia Saudí ha tocado. Incluso Guardiola declaró a puerta cerrada que es un jugador que le gusta.

"Es un gran entrenador, jugar contra sus equipos es muy difícil", añadió sobre un técnico para el que siempre tiene palabras. "Tengo que seguir haciendo mi camino por la izquierda y por la derecha. Siento que puedo ayudar al equipo. Tengo que seguir ayudando al equipo y el míster sabe dónde ponerme en el campo", aseguró Rodrygo sobre su polivalencia, que le ha permitido ser uno de los mejores en su clase. Un perfil a la sombra de Mbappé o Vinicius, pero que tiene una gran capacidad de decisión, como demuestra su racha reciente. Lleva siete goles y cuatro asistencias en los 12 últimos partidos.