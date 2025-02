El Erasmus de 'La Fábrica' en Mánchester: la necesidad del Real Madrid potencia la cantera en plena alerta amarilla

El jugador del Real Madrid Castilla tiene que tener siempre la maleta preparada y un pasaporte. La plaga de lesiones que azota al primer equipo, y que ha tenido a Lucas Vázquez como último protagonista, activa el rápido 'check-in' para un club que este año se ha empeñado en recurrir a su filial frente al refuerzo externo. Raúl Asencio, con más de 1.244 minutos acumulados esta temporada, es el paradigma. Junto a él viajan a Mánchester para la ida de los playoffs de la Champions ante el City jugadores con ficha del filial como Sergio Mestre, Jacobo Ramón, Lorenzo Aguado, Chema Andrés y el reciente héroe de la Copa del Rey, Gonzalo García. Son el colchón de Ancelotti, que además tiene a seis futbolistas del primer equipo apercibidos de sanción (Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Modric, Endrick y Rüdiger). El propio técnico está en riesgo de suspensión.

Asencio como ejemplo del resto del Castilla

La visión de Ancelotti con la cantera ha sido siempre la misma e incluso en un contexto como el actual se mantiene, a pesar de las obligaciones contraídas con el filial. La lesión de Militao contra Osasuna llegó en el peor momento: después de dos derrotas consecutivas -la única vez esta temporada que le ha pasado al Real Madrid- ante el Barça en el 'clásico' (0-4) y Milan en Champions (1-3). Y para Raúl Asencio, central del Castilla, en el mejor momento. Fue una una prueba de fuego en un momento crítico que ha tenido grandes resultados. El canario acumula 1.244 minutos este curso.

Asencio: 1.244 minutos

Jacobo Ramón: 102

Diego Aguado: 90

Lorenzo Aguado: 67

Chema Andrés: 34

Gonzalo: 8

Daniel Yáñez: 1

Fran González

Sergio Mestre

Youssef Enríquez

Pol Fortuny

Víctor Muñoz

David Jiménez

Hugo de Llanos

Minutos: 1.546

Es una cifra récord. Para encontrar un registro similar de un jugador con un dorsal por encima del '25' hay que remontarse a Vinicius en la temporada 2018/2019 y no es un caso que sirva de ejemplo. Fue una mascarada contractual como la que se dio con Rodrygo y podría haberse dado este año con Endrick, quien en su primera temporada es jugador del primer equipo a todos los efectos. Sin embargo, por la competencia en su posición, de delantero centro, lleva un tercio de los minutos de Asencio (400), que supera a Ceballos, Güler o Camavinga. Para encontrar una irrupción en términos similares hay que rebobinar hasta episodios como el vivido en 2006/2007 con Miguel Torres, canterano del Real Madrid que terminó la temporada con más de 2.000 minutos y el '38' a la espalda. Confió y le tuteló otro italiano histórico: Fabio Capello.

Asencio tendrá una prueba de fuego en el Etihad después de haber sucumbido, como el resto, en Anfield ante el Liverpool, que acaba de ser eliminado en la FA Cup por el Plymouth, el colista de la Championship. El Leyton Orient, noveno clasificado de la Football League One, la tercera categoría inglesa, llevó al límite al Manchester City en la cuarta ronda del torneo copero por excelencia, un todos contra todos que deberían copiar el resto de competiciones. Es, además, la demostración más fehaciente de que la categoría no ha de ser una limitación. Gonzalo García lo demostró echándose encima al Real Madrid en Leganés con una resolución de puro ADN madridista en el minuto 93. Además, con un carácter indiscutible: "Le dije a Brahim en la jugada anterior que me la pusiera al área, que iba a estar ahí". Y así fue.

Gonzalo García. / EFE

Gonzalo supera todos los registros goleadores

El delantero ha entrado en la convocatoria para viajar a Inglaterra después de anotar un doblete en la victoria del Real Madrid Castilla contra el Sanluqueño en la enésima demostración de la recuperación del equipo de Raúl González. Lleva 21 goles en febrero, por lo que ya ha superado a los máximos goleadores que han existido en la categoría que se creó en 2021: Jutglá, del Barça (19); Rodri Ríos, del Ceuta (20); y Pau Víctor, del Barça Atlètic (19). Y va camino de liquidar las marcas de los mejores goleadores del filial recientes, como Mariano (25) en la 2015/2016 y Jesé en la 2012/2013 (22).

Hace apenas cinco jornadas, el filial madridista estaba en posiciones de descenso a Segunda RFEF (cuarta categoría). Ahora está a tan solo tres de la promoción de ascenso. Y lo ha conseguido con jugadores que entran cada vez más habitualmente en las convocatorias de Ancelotti. Mario Rivas, central titular, estuvo en Leganés. Mario de Luis, portero, ha completado varias veces la lista cuando ha estado lesionado Courtois. Yusi Enríquez, lateral izquierdo, fue convocado para el encuentro de Champions contra el Atalanta. Circunstancias recurrentes en un equipo que no puede contar en zona defensiva para Mánchester con Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao y Lucas Vázquez.

Hace muchos años que no existe un ascensor social en el Real Madrid como el de esta temporada. Jacobo Ramón, el segundo canterano en la tabla de minutos (102), debutó contra el RB Salzburgo y fue titular en Copa. Un difícil debut, con Asencio como pareja, y poco ayudado por Tchouaméni, quien sigue alejado de las prestaciones que se le presumían a un jugador por el que los blancos pagaron 80+20 millones de euros. Contra el Atlético regresó al eje de la zaga y cometió un penalti discutido sobre Lino.

[object Object] Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre. Defensas: Vallejo, Fran García, Mendy, Jacobo, Asencio y Lorenzo. Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Chema. Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim y Gonzalo.

Más del triple de minutos que las temporadas anteriores

Jacobo Ramón también incurrió en una pena máxima frente al Leganés, por mano, pero en su caso forma parte del aprendizaje en una parcela extremadamente sensible en la que Asencio ha sabido sacar pecho. La joya del Real Madrid para esta demarcación era Joan Martínez, canterano de 17 años que convencía en los entrenamientos y en los amistosos de pretemporada hasta que el 9 de agosto se rompió el ligamento cruzado. Asencio ha sabido aprovechar la oportunidad e incluso se ha convertido en el jerarca de la defensa, como sucedió en el derbi contra el Atlético.

Jacobo Ramón, en el partido de Copa ante el Leganés. / EFE

Numéricamente, los 1.546 minutos de los que han gozado los canteranos del Real Madrid esta temporada -la mayoría de Asencio-. Son el triple que el resto de las tres temporadas anteriores con Ancelotti. Hasta quince jugadores, entre porteros y futbolistas de campo, han entrado en las convocatorias de Ancelotti esta temporada. El mismo que tuvo oportunidad de viajar en el conjunto del año pasado, donde uno de ellos, Jéremy de León, se convirtió en el talismán.

Curiosamente, el puertorriqueño se ha borrado del mapa. Una lesión en el hombro sufrida en noviembre le ha dejado sin opciones de hacer el Erasmus que ahora viven Asencio, Sergio Mestre, Jacobo Ramón, Lorenzo Aguado o Gonzalo García, porque la lista es ampliable en cualquiera de los sentidos que apuntan las bajas. Mánchester es el Erasmus y la Champions una universidad con alta nota de corte.