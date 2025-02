Real Madrid - Atlético: acusaciones, pancartas y comunicados para el derbi más largo del mundo

El clásico es una invención relativamente moderna para describir los partidos entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Tiene su inspiración en Argentina y mucho que ver con el alimento mediático. Por supuesto, por el favoritismo desarrollado por ambas instituciones y no se debe obviar la lógica 'centro-periferia' que impera en la política estatal. Pero si a un 'merengue' o 'indio', como se denominan tradiconalmente a ambas aficiones, se le pregunta por su gran rival, la respuesta más sincera y más antigua es la del otro rival de la capital. Real Madrid y Atlético son los enemigos más viscerales, uno del otro, aunque las dinámicas clasificatorias no siempre han permitido el encendido debate que ahora se produce.

Del cierre de Metropolitano a la apertura de las hostilidades

Porque lo que este sábado se disputa en el Bernabéu es un juego de gladiadores. Un vida o muerte que el domingo se resetea malamente. A partir de las 21:00 horas cambia el destino de los 11 que Ancelotti y Simeone disponga. Ojalá, para ellos, solo dependieran estos o los del banquillo. Pero el fútbol genera una dependencia emocional de miles de almas que se extrema en citas así. Solo hace falta ir al antecedente inmediatamente previo para entender lo que supone un Real Madrid - Atlético. El último, del Metropolitano, que parecía dominado por los blancos, terminó más tarde de la cuenta por culpa del lanzamiento de mecheros desde la grada del Fondo Sur. A partir de ahí empezó un cruce de acusaciones en el que cada uno quiso llevar la razón.

"Le ha sucedido a él en el Bernabéu. Que le pegó un mechero en la cabeza cuando jugaba en el Atlético. Y no debe pasar, los clubes deben encargarse de que no pase, pero cuidado con nosotros que pasamos a ser las víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos puede haber una reacción, y no podemos provocar, llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi o Griezmann. Ojalá nos sancionen también a los protagonistas que provocamos”, dijo en caliente tras un derbi bronco, como todos los últimos Real Madrid - Atlético, desmenuzados por la rivalidad y también el odio mutuo que se profesan los protagonistas. Es este un espectáculo de por sí polarizado como para no agudizarse en una contemporaneidad de opuestos.

"A veces hay un poco de juego entre un jugador y un aficionado, es normal, no tengo problema en que me canten, si no hay violencia no hay problema, pero hay que eliminar a aquellos que quieren hacer daño. Respeto su opinión (la de Simeone) pero no la comparto, tenemos otra idea de lo que es una provocación. Son las instituciones y organismos los que tienen que decidir y ya lo han hecho. No tengo que comentar nada yo de eso", dijo el que todavía ocupa un lugar en el paseo de centenarios del Metropolitano. Porque, precisamente él es uno de los responsables de que haberle llamado leyendas no tenga sentido. Y la cuestión numérica no importa demasiado si detrás de ella no hay una correlación de sentimientos.

Simeone, Ceballos, Ancelotti, Courtois... La continua refriega

Porque Courtois "lloró en Lisboa" en 2014, un verso que ahora utilizada la hinchada a la que está fuertemente vinculado, como es la del Bernabéu, lo que, por inversa lógica, le enfrenta a los que un día le animaron. Después vinieron las sanciones y el cierre parcial del Metropolitano. Algunas penalizaciones todavía se pusieron hace unas semanas, después de la exhaustiva revisión de cámaras del estadio rojiblanco que terminó con la expulsión de varios aficionados. Pero esto no terminó aquí. Simeone tiró de verso antiguo para referirse al convulso desarrollo del Real Madrid - Celta en el que los blancos pasaron de ronda, en la prórroga, tras una actuación arbitral que algunos consideraron muy discutida.

La misma temática por la que esta semana la entidad que preside Florentino Pérez ha levantado una barricada contra el resteo de clubes, acusando a LaLiga de vivir en una "manipulación" y "adulteración". Para el técnico argentino, esto lleva sucediendo "los últimos cien años". Algo que no le gustó a Ancelotti, quien con ironía soltó que "puede que sean espinas que duelen". Después, Ceballos entró como un miura, con toda la ganadería: "No ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid". Y seguramente sea así, pero esto es el perfecto alimento para un derbi que se ha jugado semana tras semana y que llega a este sábado con las espadas afiladas.

En el último intercambio público, Ancelotti, sereno, meritócrata y exigente, dijo que el Real Madrid "quiere cambiar el sistema que a nadie le gusta, por lo que no entiendo la oposición del resto de clubes". Y Simeone fue esta vez el irónico, diciendo que "claro que vamos a poner el autobús". Cada un en su puro estilo. Horas antes, pancartas en los puentes de Madrid contra la afición, y más en concreto, los ultras del Atlético, "eternos segundones".

Mensajes que se encargaron de retirar los propios aludidos. Así, hasta el final de los tiempos. Comunicados y crisis que se calman y se incencian. Y a pesar de todo fútbol, un liderato en juego, con el Real Madrid recuperando a Camavinga y Lucas Vázquez para una defensa en cuadro. Mejor panorama para el Atlético, al que los millones del mercado de verano han fortalecido. Un duelo de banderas en alto, brazaletes limpios y pasión sin límites, con todo lo bueno y lo malo que esto supone. El fútbol de antes insertado en uno de los partidos más comerciales que existen. Contradicciones todas a las que no querrán sumarse dos de las mejores plantillas de Europa que se retan de tú a tú por la cabeza, de LaLiga y del otro.